Envie d'eaux vives, de rivières sauvages et de folles expéditions pagaie en main ? Alors vous êtes au bon endroit. Trouvez donc votre meilleur canapé et installez-vous confortablement, Red Bull TV vous embarque pour quelques trips uniques.

Envie d'eaux vives, de rivières sauvages et de folles expéditions pagaie en main ? Alors vous êtes au bon endroit. Trouvez donc votre meilleur canapé et installez-vous confortablement, Red Bull TV vous embarque pour quelques trips uniques.

Envie d'eaux vives, de rivières sauvages et de folles expéditions pagaie en main ? Alors vous êtes au bon endroit. Trouvez donc votre meilleur canapé et installez-vous confortablement, Red Bull TV vous embarque pour quelques trips uniques.

appartient à la même catégorie. Ceux qui font l'histoire de leur sport » raconte Eric Deguil, quadruple champion du monde de kayak extrême. De fait, si la kayakiste savoyarde – elle-même triple championne du monde - a remporté de nombreuses compétitions, les plus beaux accomplissements de cette aventurière totale sont à chercher du côté de ses expéditions uniques, au bout du monde et d’elle-même. De ses premiers coups de pagaies à sa descente d'une chute de plus de 30 mètres en passant par des trips fous aux quatre coins du monde et des succès en compétition, le documentaire Wild Waters raconte l'histoire d'une athlète profondément unique.

Aniol Serrasolses et Mikel Sarasola explorent les spectaculaires rivières d’Islande en kayak dans le film Jötunn à regarder en intégralité et gratuitement sur Red Bull TV.

Accompagnés des photographes Aleix Salvat et David Nogales, les kayakistes Aniol Serrasolses et Mikel Sarasola mettent le cap sur les paysages glacés de l'Islande pour Jötunn, un projet pas comme les autres qui mettra votre estomac à rude épreuve. Enfin, moins que celui des protagonistes, hein.

Accompagnés des photographes Aleix Salvat et David Nogales, les kayakistes Aniol Serrasolses et Mikel Sarasola mettent le cap sur les paysages glacés de l'Islande pour Jötunn, un projet pas comme les autres qui mettra votre estomac à rude épreuve. Enfin, moins que celui des protagonistes, hein.

Accompagnés des photographes Aleix Salvat et David Nogales, les kayakistes Aniol Serrasolses et Mikel Sarasola mettent le cap sur les paysages glacés de l'Islande pour Jötunn, un projet pas comme les autres qui mettra votre estomac à rude épreuve. Enfin, moins que celui des protagonistes, hein.

Rafa Ortiz a un rêve : franchir en kayak les légendaires chutes du Niagara. Ce qui est bien entendu plus facile à dire qu'à faire. Mais aidé par Rush Sturges, Evan Garcia et Tyler Bradt, Ortiz s'engage pourtant sur un chemin aussi long que complexe, documenté dans Chasing Niagara.

Rafa Ortiz a un rêve : franchir en kayak les légendaires chutes du Niagara. Ce qui est bien entendu plus facile à dire qu'à faire. Mais aidé par Rush Sturges, Evan Garcia et Tyler Bradt, Ortiz s'engage pourtant sur un chemin aussi long que complexe, documenté dans Chasing Niagara.

Rafa Ortiz a un rêve : franchir en kayak les légendaires chutes du Niagara. Ce qui est bien entendu plus facile à dire qu'à faire. Mais aidé par Rush Sturges, Evan Garcia et Tyler Bradt, Ortiz s'engage pourtant sur un chemin aussi long que complexe, documenté dans Chasing Niagara.

N'importe quel kayakiste sain d'esprit veut se payer des rapides abrupts et puissants lorsqu'il en croise. C'est donc exactement ce qu'on fait Steve Fisher et Pat Keller du côté de la gorge assassine de Hanging Spear, nichée dans la rivière Opalescent, source de l'Hudson. Découvrez l'histoire de ce domptage.

N'importe quel kayakiste sain d'esprit veut se payer des rapides abrupts et puissants lorsqu'il en croise. C'est donc exactement ce qu'on fait Steve Fisher et Pat Keller du côté de la gorge assassine de Hanging Spear, nichée dans la rivière Opalescent, source de l'Hudson. Découvrez l'histoire de ce domptage.

N'importe quel kayakiste sain d'esprit veut se payer des rapides abrupts et puissants lorsqu'il en croise. C'est donc exactement ce qu'on fait Steve Fisher et Pat Keller du côté de la gorge assassine de Hanging Spear, nichée dans la rivière Opalescent, source de l'Hudson. Découvrez l'histoire de ce domptage.

et Rafa Ortiz décident de se payer - pour la première fois de l'histoire - les terribles rivières de l'état mexicain du Michoacan en kayak, ça donne First Descent, une série et un voyage aussi uniques que palpitant(e)s.

Ben Stookesberry et un groupe de kayakistes tentent une première descente de la rivière Beriman en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans le film Locked In à regarder gratuitement sur Red Bull TV.

Ben Stookesberry, Chris Korbulic, Benny Marr et Pedro Oliva se rendent en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour tenter une première descente de la rivière Beriman, soit un parcours fou de 40 km encadré par des parois abruptes et jalonné de nombreux dangers. Alors foncez (mais pas là bas, hein. Enfin vous faites ce que vous voulez).

Ben Stookesberry, Chris Korbulic, Benny Marr et Pedro Oliva se rendent en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour tenter une première descente de la rivière Beriman, soit un parcours fou de 40 km encadré par des parois abruptes et jalonné de nombreux dangers. Alors foncez (mais pas là bas, hein. Enfin vous faites ce que vous voulez).

Ben Stookesberry, Chris Korbulic, Benny Marr et Pedro Oliva se rendent en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour tenter une première descente de la rivière Beriman, soit un parcours fou de 40 km encadré par des parois abruptes et jalonné de nombreux dangers. Alors foncez (mais pas là bas, hein. Enfin vous faites ce que vous voulez).

Envie de voir Steve Fisher, Rush Sturges, Ben Brown et Shane Raw en quête de rapides inexplorés du côté de l'Islande et de la Norvège ? Alors Halo Effect vous attend. Et spoiler : rien ne se passe comme prévu.

Envie de voir Steve Fisher, Rush Sturges, Ben Brown et Shane Raw en quête de rapides inexplorés du côté de l'Islande et de la Norvège ? Alors Halo Effect vous attend. Et spoiler : rien ne se passe comme prévu.

Envie de voir Steve Fisher, Rush Sturges, Ben Brown et Shane Raw en quête de rapides inexplorés du côté de l'Islande et de la Norvège ? Alors Halo Effect vous attend. Et spoiler : rien ne se passe comme prévu.