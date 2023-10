Voici les meilleurs films de snowboard sur Red Bull TV.

Red Bull TV propose la plus grande sélection de films de sports d'action au monde - et ce gratuitement. Tu trouveras ici un condensé des meilleurs films de snowboard de tous les temps.

01 BLOOOM

19 min Blooom Découvre comment un groupe de riders de l'équipe Burton s'exprime à travers un ride créatif et polyvalent.

Le rider Burton Niels Schack réalise avec "BLOOOM" un film de snowboard qui met en scène quelques-uns des riders de l'équipe Burton les plus électrisants et passionnants. Ce groupe d'amis unique et varié séduit surtout par sa créativité sur le snowboard. Viens voir par toi-même !

02 Chasing Winter

42 min Chasing Winter Suivez Mark McMorris et compagnie en préparation d’une saison de compétition à enjeux important.

Avec Mark McMorris et une sélection internationale des meilleurs spécialistes de slopestyle et de big air, ce documentaire navigue à travers les hauts et les bas de la saison d'hiver 2020/21 et offre un aperçu exceptionnel de la vie d'un pro du snowboard.

03 Reshapes

19 min Reshapes Le snowboardeur Pierre Vaultier réinvente à nouveau le boardercross avec un parcours ultra-innovant dans Reshapes.

Deux ans après son projet Shapes, le snowboardeur français Pierre Vaultier réinvente une fois de plus le boardercross avec un parcours ultra-innovant et une performance folle.

04 Fleeting Time

42 min Fleeting Time Quand Ben Ferguson et un crew de riders d'élite vous embarquent pour deux hivers de chasse aux tempêtes.

Avec Ben Ferguson et une équipe de snowboarders professionnels, dont Travis Rice, Hailey Langland et Ayumu Hirano, cette aventure pleine d'action documente une chasse de deux ans aux spots de freeride emblématiques. Elle souligne également le passage de Ferguson du roi du halfpipe à l'un des plus grands freeriders de big mountain de sa génération.

05 Range Finder

33 min Range Finder Plongez dans le cœur et l'esprit des snowboardeurs Mark Carter et Bryan Iguchi et voyez comment ils abordent la vie.

"Range Finder" offre un aperçu passionnant et intime de la vie des snowboarders professionnels Mark Carter et Bryan Iguchi et a été tourné dans l'arrière-pays glacé des chaînes de montagnes les plus reculées du Wyoming. Le film est en quelque sorte une étude introspective de deux des esprits les plus influents de l'histoire du snowboard, dont l'approche est marquée par la confiance en soi et l'escapisme.

06 The Obstacle Course

22 min The Obstacle Course Snowboard legend Seb Toots returns to the snow for one of his most technical and challenging runs.

Inspiré par ses vidéos de parcours virales sur les médias sociaux, la légende du snowboard Sébastien Toutant ramène ses compétences dans la neige pour réaliser l'un de ses runs les plus techniques et les plus exigeants à ce jour. Sur le parcours d'obstacles unique sur les pistes du Québec, Toutant repousse ses limites et les dépasse.

07 Snowsurf

1 H 3 Min Snowsurf Le photographe Shane Peel se rend à Hokkaido pour suivre un groupe diversifié de snowboarders et de surfeurs.

Le photographe australien primé Shane Peel se rend dans les montagnes, les plages et les forêts de bouleaux argentés de l'île la plus au nord du Japon, Hokkaido, pour suivre un groupe unique de snowboardeurs et de surfeurs qui inventent une toute nouvelle discipline dans l'une des dernières régions de poudreuse au monde.

08 Hot Coco

18 min Hot Coco Du Canada à la Finlande, ce film de snowboard entièrement féminin met en scène plusieurs des meilleures rideuses de rue au monde.

"Hot Coco" est un vrai coup de cœur et met en vedette certaines des meilleures streetriders féminines que tu n'aies jamais vues. Filmées en Europe et en Amérique, les snowboardeuses, dont Grace Warner et Nora Beck, repoussent les limites du sport pour prouver leur créativité, leur style, leur progression et leur caractère unique.

09 The King Snow Movie

46 min Le King Snow Movie Du snowboard révolutionnaire et des images époustouflantes dans le paysage emblématique du Canada, voilà ce qu'est ce film.

Dans "The King Snow Movie", il est question de snowboard révolutionnaire et de prises de vue à couper le souffle. Découvre comment les meilleurs snowboarders repoussent les limites physiques et créatives de leurs propres capacités, tout en mettant en scène les paysages emblématiques et époustouflants du Canada.

10 Travis Rice - The Art of Flight

Si tu as déjà vu ce film, tu sais pourquoi nous pensons qu'il est temps de le regarder à nouveau. Pour tous les autres, il faut absolument le voir ! Travis Rice et ses acolytes te couperont le souffle -- ce n'est pas pour rien que le film est considéré comme le meilleur film de snowboard jamais réalisé !

1 H 17 Min The Art of Flight Le film de snowboard

Leon Vockensperger © Dom Daher/Red Bull Lorsque Travis Rice a publié The Art of Flight, j'ai été subjugué. J'ai regardé la bande en long, en large et en travers. Leon Vockensperger

11 Pirate Movie Production - Stronger

48 min Stronger Un film de Union Team

Dans le line-up de l'équipe Union Binding, on trouve des riders comme Travis Rice , Kazu Kokubo, Gigi Rüf et Scott Stevens - il n'y a pas de meilleures conditions. Ce film en est la meilleure preuve.

12 Victor De Le Rue - Frozen Mind

33 min Frozen Mind Snowboard freestyle, backcountry, freeride : Victor de Le Rue a décidé de ne plus choisir. Le film Frozen Mind mêle ses trois passions sur les pentes glacées de Chamonix, de Saas-Fee et de Gressoney.

Certains disent qu'il est le nouveau Travis Rice - d'autres disent qu'il est encore bien meilleur. Victor de le Rue est le petit frère de la légende du snowboard Xavier de le Rue. Après ses débuts fracassants dans la "Fourth Phase" de Rice, Victor se rend maintenant à Chamonix, sa patrie spirituelle, pour repousser ses limites. Le résultat est époustouflant, tant au niveau de la cinématographie que des compétences en snowboard.

13 Nitro Snowboards - 28 hivers

50 min 28 hivers Chaque rider a son propre style, mais le snowboard est toujours synonyme de liberté, d'amis et de plaisir.

1990 était une excellente année pour être un snowboarder : Frais et rebelles, les riders étaient sur leurs snowboards Nitro et faisaient parler d'eux avec leurs 360. 28 ans plus tard, Nitro Snowboards est toujours l'une des meilleures marques de la scène, avec une équipe de légendes et de jeunes talents qui n'ont pas leur pareil. Voici leur histoire.

14 Pirate Movie Productions - Perceptions

49 min Perceptions Un groupe de snowboarders professionnels parcourt le monde dans sa quête sans fin de la meilleure neige.

Douze ans après l'apparition de Gigi Rüf et de son équipe sur la scène du snowboard, Pirate Crew livre son œuvre la plus grandiose à ce jour : "Perceptions". Des cinématiques à couper le souffle, des lieux incroyables et un casting incomparable font de ce film un classique absolu.

15 Nitro Snowboards - Hors ligne

46 min Offline Pour l’équipe Global Nitro, le snowboard est l’une des rares choses leur permettant de se déconnecter.

La vie est trop courte pour ne pas vivre dans le monde réel, alors un essai : éteins ton smartphone, prends ton ordinateur portable et pars à la montagne. Traîne avec tes amis, skie dans la poudreuse et amuse-toi. Parmi les participants, on trouve Eero Ettala , Sam Taxwood, Austin Smith, Sven Thorgren, Elias Elhardt, Griffin Siebert, Torgeir Bergrem et Marcus Kleveland .

16 Pirate Movie Productions - Driven

47 min Driven Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à travailler trois ans sur un projet de snowboard ? Un film sur la motivation, l'inspiration - et la volonté de vouloir raconter une histoire.

A l'époque des reels Instagram de 12 secondes et des clips TikTok que tout le monde peut enregistrer chez soi avec son smartphone, Driven montre exactement le contraire : trois ans de travail acharné avec un équipement exceptionnel, sur la voie du film de snowboard parfait. Avec eux : John Jackson, Gigi Rüf, Victor Daviet et Manuel Diaz.

17 Mark McMorris - Unbroken

45 min Unbroken Découvrez Mark McMorris au plus fort de sa vulnérabilité et de sa résilience tandis qu’il lutte pour remonter sur sa planche.

Mark McMorris a fait son grand retour après s'être fracturé le fémur lors d'un contest de big air à Los Angeles, quand tout a basculé à nouveau en 2017 : Il a foncé dans un arbre dans l'arrière-pays canadien. Au début, tout semblait indiquer qu'il devait mettre fin à sa carrière, mais 11 mois plus tard, Mark était de retour et remportait la médaille de bronze à Pyeongchang. "Unbroken" est une histoire que tu ne peux pas inventer et qui est enfin disponible sur Red Bull TV.

UNBROKEN est un film très inspirant qui te montre qu'il est toujours possible de revenir au snowboard, tant que tu te relèves après une chute. Il montre aussi la quantité de travail que nous, les snowboarders, effectuons en coulisses. Leon Vockensperger

18 Method Magazine - Method Movie 3

34 min Method Movie 3 Le dernier chapitre de la trilogie Method Movie est un incroyable spectacle visuel de snowboard grandeur nature.

Si tu connais Method Magazine, tu sais déjà à quoi t'attendre avec ce film de snowboard : pas seulement les riders underground les plus durs du monde, mais aussi les rails et les kickers les plus violents.

19 Anna Gasser - The Spark Within

1 H 1 Min Anna Gasser – The Spark Within Un portrait intime d'Anna Gasser et de la façon dont elle a changé le snowboard à jamais en repoussant constamment les limites de ce sport.

De la snowboardeuse tardive à la superstar internationale : plonge dans le monde d' Anna Gasser dans ce documentaire plein d'action de la durée d'un long métrage.

20 Pirate Movie Production - As The Crow Flies (Le corbeau vole)

32 min As the Crow Flies Gigi Rüf et Elias Elhardt sont à la recherche de la meilleure neige et des meilleurs terrains pour le snowboard.

Si tu cherches un duo de rêve dans le monde du snowboard, tu ne peux pas passer à côté de Gigi Rüf et Elias Elhardt. Ils font partie des meilleurs freestylers all-mountain de la planète et dans ce film déjanté de Pirate Movie Productions, ils se retrouvent pour livrer tour après tour un shredding fabuleux. Vis le voyage inoubliable de "As The Crow Flies" !

21 Teton Gravity Research - Ode to Muir

58 min Ode to Muir : The High Sierra Les snowboardeurs Jeremy Jones et Elena Hight partent en expédition dans la John Muir Wilderness, en Californie.

Si la légende de Big Mountain Jeremy Jones dit que c'est "sans aucun doute le film le plus important jamais tourné", alors tous les passionnés de poudreuse devraient tendre l'oreille. Et même si TGR fournit l'action et les cinématiques de snowboard habituelles, "Ode to Muir" est un film sur les écologistes américains et sur la nature sauvage qu'ils essaient de préserver. Ce film fait réfléchir, mais il est en même temps magnifique.

22 Eero Ettala - Ender

1 H 16 Min Ender La carrière de snowboardeur d'Eero Ettala est le résultat d'un travail acharné et elle n'est pas encore terminée.

La carrière d' Eero Ettala s'étend sur deux décennies et aujourd'hui encore, il explore les limites du snowboard. Une partie du film consiste en une rétrospective, l'autre en action pure et dure. C'est le dernier projet de film du pionnier finlandais du freestyle, où il explore une fois de plus ce que cela signifie de se consacrer entièrement à un sport.

23 Pirate Movie Production - Follow Your Nose

21 min Follow Your Nose Les snowboarders Gigi Rüf et Elias Elhardt partent à la recherche de poudreuse non déchiquetée dans l'arrière-pays.

Gigi Rüf et Elias Elhardt sont loin d'en avoir fini. Ils continuent à partager la passion du voyage, de l'aventure et de l'approche détaillée du big mountain freestyle. Dans "Follow Your Nose", les deux se rencontrent pour faire ce qu'ils font le mieux.

24 Nitro Snowboards - BOOM

38 min BOOM L'équipe de Nitro Snowboards parcourt le monde à la recherche du meilleur côté du snowboard : le côté fun.

Nitro Snowboards n'a pas seulement l'une des équipes les plus talentueuses du snowboard, ils sont tous là pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pour s'amuser. Des stars comme Elias Elhardt, Eero Ettala , Marcus Kleveland et Victor De Le Rue trouvent l'équilibre parfait entre le fun, l'amitié et l'action à couper le souffle.

25 Richard Permin & Victor De Le Rue - Sweet & Sour

44 min Sweet & Sour Richard Permin et Victor de Le Rue partagent un objectif : déchiqueter la ligne la plus raide d'Alaska avec une nouvelle approche.

Victor de Le Rue et Richard Permin sont-ils le meilleur double act originaire de France depuis Daft Punk ? Oublie la vieille rivalité ski vs snowboard : dans Sweet & Sour, les meilleurs riders de big mountain se rencontrent pour s'attaquer ensemble aux pistes les plus raides et parfaitement sculptées du monde.

26 Teton Gravity Research - Roadless

57 min Roadless Bryan Iguchi s’associe à des amis snowboardeurs pour explorer le Wyoming lors d’une aventure humaine de 10 jours.

Dans ce film de Teton Gravity Research, trois légendes de différentes ères de snowboard s'unissent pour explorer la nature sauvage isolée qui se trouve juste devant eux et l'histoire qui se cache derrière. "Roadless" fait réfléchir, est complexe et nuancé. Jette un coup d'œil à ce road-movie sans route...

