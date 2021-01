Les 7 meilleurs jeux de course pour 2021

Avec F1 2020 , DIRT 5 ou encore Automobilista 2 , l'année gaming 2020 a offert des jeux de course du tonnerre. Mais l'année 2021 est là et compte bien mettre les gaz. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous pour ces 7 jeux de course tant attendus .

Destruction AllStars

Plateforme : PlayStation 5

Sortie : février 2021

Pour les jeux de course, l'année 2021 commence avec un représentant du genre assez peu conventionnel. Mais cela n'est pas nécessairement négatif, comme l'a prouvé, il y a six ans, le succès de Rocket League , un jeu multijoueur mêlant football et voitures.

En février, Destruction AllStars sera également lancé comme jeu gratuit sur PlayStation Plus et se basera lui aussi sur une action motorisée des plus dynamiques. Cependant, le titre ne combine pas sport automobile et football, mais courses et battle royale . Oui, vous avez bien lu. Seize personnages aux compétences diverses et variées s'affronteront dans l'arène. Il y aura de la tôle froissée, sans aucun doute.

Riders Republic

Plateforme : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Sortie : 2021

Riders Republic promet d'être le terrain de jeu ultime pour les fans de courses hors-piste . Des descentes en VTT comme dans Red Bull Radical ? Du snowboard en freestyle ? Ou plutôt du ski alpin ? Riders Republic réunit tout cela, et bien plus, dans un seul jeu en ligne avec 50 joueurs concourant en même temps.

Forza Motorsport

Plateforme : Xbox Series X|S

Sortie : 2021

À l'heure actuelle, il n'y a pas encore beaucoup d'informations concernant Forza Motorsport , le petit dernier dans la série de simulations de Microsoft. Cependant, le jeu de course est vu comme une nouvelle édition de la série et fait donc l'impasse sur un numéro dans son titre. Toutefois, les développeurs nous promettent une sensation de conduite encore plus réaliste et une technique impressionnante, avec un Ray Tracing et 60 FPS qui rendent le jeu encore plus alléchant. Et soyons honnêtes, au cours des 15 dernières années, Forza ne nous a jamais déçus, ça va faire un carton !

Gran Turismo 7

Plateforme : PlayStation 5

Sortie : printemps 2021

Pour les fans, Gran Turismo est à la PlayStation ce que Forza est à la Xbox. Après GT Sport, la simulation Gran Turismo 7 opère un retour aux sources et ramène tout ce que le dernier opus avait laissé de côté. Vous pouvez chasser des trésors dans des stations de lavage, tuner vos véhicules selon vos envies et, en mode carrière (un mode d'ampleur), prendre le départ dans des compétitions diverses et variées.

De plus, le « Real Driving Simulator » tire pleinement partie des possibilités uniques des manettes DualSense de la PS5 : les gâchettes elles-mêmes feront passer dans vos mains la sensation de l'ABS et de la pédale de frein actionnés. Grâce à un retour haptique, vous ressentirez aussi les petites aspérités de la route. Avec le 4K et 60 FPS, Gran Turismo 7 sera au moins déjà le plus bel opus de la série.

Need for Speed 2021

Plateforme : PlayStation 5, Xbox Series X|S

Sortie : automne 2021

En 2021, la vénérable série Need for Speed sera également enrichie d'un nouvel opus. Cette fois, les créateurs de Burnout de Criterion Games seront à nouveaux aux commandes, ce qui donne beaucoup d'espoir aux fans. Bien qu'il n'y ait pour l'instant que peu de détails disponibles, les fans des jeux de course d'arcade continuent d'espérer un retour de la série culte.

Dangerous Driving 2

Plateforme : PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Sortie : 2e trimestre 2021

En parlant de Burnout... En 2019, le développeur indépendant Three Field Entertainment a sorti avec le premier opus un hommage au jeu de course d'arcade légendaire, avec bien sûr des barres de boost et des séquences de crash. Cette année, la suite devrait envoyer les faibles débuts aux oubliettes et conquérir le cœur des fans de jeux de course d'arcade. Dans Dangerous Driving 2 , un monde ouvert du style de Burnout Paradise vous attend. Un monde regorgeant d'action de course et disposant d'options telles qu'un écran partagé et des parties multijoueur en ligne.

F1 2021

Plateforme : unbekannt

Sortie : 2021