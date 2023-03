Les jeux de course qui vous attendent en 2023

Pour les fans de jeux de course, l'année écoulée a été riche en événements. Les utilisateurs de PlayStation ont eu le plaisir de découvrir Gran Turismo 7, une nouvelle simulation de course ultra-réaliste, F1 22 vous a transporté directement dans la fascinante catégorie reine du sport automobile grâce à des nouveautés passionnantes, tandis que Need for Speed : Unbound a redonné ses lettres de noblesse à la vénérable série de jeux de course en fin d'année. Mais en 2023 aussi, quelques jeux de course de haut niveau t'attendent - nous te présentons les meilleurs jeux de course de 2023 dans cet article.

01 Trackmania

Des pistes de bosses, des obstacles, des loopings, des boosts et bien plus © Ubisoft

Sortie : printemps 2023

Plateformes: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One

Trackmania, le jeu de course arcade-sportif emblématique d'Ubisoft, est presque un vieux jeu sur PC qui est sorti en 2020, mais il devrait être disponible au printemps 2023 sur toutes les consoles (à l'exception de la Nintendo Switch) pour permettre aux joueurs de faire la course au meilleur temps et de filer à toute vitesse à travers les loopings.

Sur PC, la campagne d'hiver 2023 vient d'apporter son lot de nouveautés, qui élargissent encore le champ d'action déjà très vaste de ce jeu de course. Et si ce que tu as reçu ne te suffit pas, tu peux utiliser l'éditeur pour créer tes propres circuits. Avec la sortie de Trackmania sur console, nous nous attendons à un jeu de course compétitif amusant et rapide qui a tout pour plaire.

02 F1 23

Peux-tu devenir champion du monde avec Max? © Codemasters

Sortie : été 2023

Plateformes: inconnues

La suite de F1 22 n'a pas encore été officiellement annoncée, mais la sortie d'un nouveau jeu de Formule 1 est aussi certaine que le fait que Max Verstappen ait été sacré champion du monde des pilotes de la catégorie reine pour la deuxième année consécutive..

Ce qui nous attend sur le plan ludique devrait être assez clair. Nous sommes surtout impatients de découvrir le nouveau Grand Prix de Miami, qui fera sa première apparition dans le calendrier de Formule 1 2023. Pour le reste, on retrouve le meilleur des sim-racing.

03 Wreckreation

Cascades, loopings, boosts & crashs - Wreckreation a l'air amusant © Three Fields Entertainment

Sortie : 2023

Plateformes: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One

Le jeu de course Wreckreation de Three Fields Entertainment pourrait être l'enfant illégitime des séries Trackmania et Burnout. Ce jeu de course en monde ouvert vous transporte dans un monde de jeu de plus de 400 kilomètres carrés, rempli d'environnements variés, dans lequel vous maîtrisez des loopings, des half-pipes et des sauts audacieux pour foncer vers la victoire.

Les crashs et les cascades font également partie du jeu, tout comme la possibilité d'adapter soi-même les parcours grâce au mode "Live Mix" et de placer par exemple des obstacles ou de changer rapidement le tracé du parcours - et ce, alors que d'autres joueurs se trouvent sur le parcours.

04 Stuntfest - World Tour

Cascades, action, courses et wingsuits sont au rendez-vous dans Stuntfest © Pow Wow Entertainment

Sortie : 2023

Plateformes: PC

Avec Stuntfest - World Tour , un jeu de course d'action tout à fait exceptionnel, dans lequel les frontières entre les courses d'arcade et les sports extrêmes s'estompent, sera lancé en exclusivité sur PC avant la fin de l'année 2023.

Dans ce jeu compétitif, 18 joueurs et joueuses s'affrontent dans un spectacle de cascades afin de déterminer le vainqueur ou la vainqueuse. Du Destruction Derby aux courses classiques sur l'asphalte ou en wingsuit fusée dans les airs, tout y est.

Le but du jeu est de passer toutes les épreuves de ce Battle-Royale-Racer motorisé et d'en sortir vainqueur. Après tout, le dernier du classement est éliminé après chaque tour.

Si ta carrosserie rend l'âme, cela ne signifie pas encore la fin. En effet, le personnage est alors propulsé dans les airs et doit pouvoir utiliser différents gadgets ou prendre des raccourcis, avant de revenir peu après dans le cockpit pour renverser la vapeur. Cela ressemble à un mélange délirant et varié qui a tout pour devenir un véritable hit multijoueur.

05 Forza Motorsport

Mit Forza Motorsport gibt's endlich wieder Sim-Futter auf PC und Xbox © Xbox Game Studios

Sortie : 2023

Plateformes: PC, Xbox Series X|S

La réponse de Microsoft à Gran Turismo 7 répond au nom de Forza Motorsport et sortira finalement en 2023, alors que nous attendions déjà cette simulation de course l'année dernière.

Le volet sport mécanique revient à une approche beaucoup plus réaliste et à des circuits classiques. Ce n'est qu'à la fin du mois de janvier 2023 que Microsoft a fourni de véritables détails sur la simulation, qui sera lancée avec plus de 500 voitures, environ 800 possibilités d'amélioration uniques et 20 lieux autour du globe..

Mais Forza Motorsport veut surtout poser de nouveaux jalons en matière de réalisme. En plus des heures de la journée et des conditions météorologiques dynamiques, qui ont un impact sur la texture et la température de la piste, la simulation de course veut également poser de nouveaux jalons techniques et offrir des progrès considérables en matière de physique de conduite par rapport aux derniers épisodes de la série.

Mais même sans ces nouveautés prometteuses, le dernier épisode de Forza est clairement un jeu phare, car la série n'a jamais déçu depuis ses débuts en 2005.

06 The Crew Motorfest

The Crew Motorfest donne un air de vacances à Hawaï © Ubisoft

Sortie : 2023

Plateformes: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One

En parlant de jeux de course en monde ouvert comme Forza Horizon : The Crew, la série de jeux de course d'Ubisoft, revient également en 2023 pour un troisième épisode. Mais The Crew Motorfest, c'est le nom du nouveau racer, fait beaucoup de choses différentes de son prédécesseur sorti en 2018.

Cela commence déjà par le lieu, car au lieu des États-Unis, tu roules sur les routes de la magnifique île d'O'ahu, à Hawaï, dans le dernier épisode. Tu y participeras au festival automobile du même nom. Le monde virtuel d'Hawaï a déjà été exploré en 2006 dans Test Drive Unlimited, et cinq ans plus tard dans son successeur.

07 Test Drive Unlimited: Solar Crown

Dans Test Drive Unlimited Solar Crown, Hong Kong peut être parcouru © KT Racing

Sortie : 2023

Plateformes : PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch

Le jeu de course en monde ouvert Test Drive Unlimited : Solar Crown est un autre candidat qui devait déjà sortir l'année dernière, mais qui a dû être repoussé à 2023. Dans le dernier opus de la vénérable série de jeux de course, deux clans s'affrontent.

Les Sharp avec leurs voitures de luxe contre les Streets avec leurs voitures tunées, alimentées par la culture de la rue. Le nouvel épisode de la série a pour cadre la métropole asiatique de Hong Kong, qui doit proposer des missions variées, même en dehors des courses classiques. Parmi elles, des missions de transport, des convois et d'autres missions pour lesquelles tu ne dois pas forcément prendre le volant d'une voiture de luxe.

Comme pour la plupart des jeux de course phares de 2023, il manque ici aussi une date de sortie concrète. Pour l'instant, nous savons seulement que le jeu sortira cette année.