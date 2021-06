Les 10 meilleurs jeux de sports pour iOS

Évidemment, une liste des meilleurs jeux de sports pour iOS ne peut commencer que par un classique. La série des FIFA éditée par EA est présente depuis de nombreuses années sur iOS. FIFA Football peut être téléchargé gratuitement : vous pouvez installer sur votre smartphone cette simulation populaire de football ainsi qu’Ultimate Team, PvP et la Champions League de L’UEFA.

Les jeux de tennis de table continuent d’être associés à une image de retraités et d’intellos. Table Tennis Touch vient démontrer de manière éclatante que cela ne correspond pas du tout à la réalité. Ce jeu mobile est diablement amusant, il propose plusieurs modes, dont un multijoueurs, et des mini-jeux réjouissants.

Vous aimez l’odeur de l’essence et le goût de la poussière ? Alors Dirt Bike Unchained est véritablement le jeu iOS calibré pour vous. Enfourchez votre Dirt Bike et jetez-vous dans le combat contre le chronomètre ou contre d’autres joueurs sur des pistes périlleuses.

Ce jeu mobile se destine aux joueurs habiles de leurs doigts. En effet, dans le « skate digital », vous dirigez votre skateboard avec deux doigts sur de nombreux skateparks différents. Les kickflips, boardslides et autres figures demandent un peu d’entraînement, aucun risque par contre d’écorchures ni de bleus.

Vous aimez bien que le gameplay soit rapide et spectaculaire, mais vous souhaitez aussi être en harmonie avec la nature ? Alors, emparez-vous de votre VTT dans Bike Unchained 2 et défiez d’autres joueurs dans des descentes au train d’enfer.

