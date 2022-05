Nintendo Switch: les temps forts 2022

Même après cinq ans d’existence, la console hybride Nintendo Switch est encore loin d'avoir dit son dernier mot. Les trois références Les Légendes Pokémon: Arceus , un nouveau jeu Kirby et enfin Nintendo Switch Sports, nouvelle édition de l'un des jeux les plus vendus de tous les temps , offrent déjà de grands moments aux joueurs Nintendo. Ce n’est qu’un début, beaucoup d'autres titres arrivent. Nous vous dévoilons ici les meilleurs jeux Nintendo Switch qui sortiront d'ici fin 2022.

01

Il va encore y avoir du sport dans Mario Strikers Battle League Football © Nintendo

Sortie: 10 juin

Genre: sport

Sur la Nintendo Switch, l’éditeur fait revivre quelques anciennes franchises qui seraient presque tombées dans l'oubli. Une fois s'être bien dépensé sur un court de tennis ou un parcours de golf , l'iconique plombier moustachu à la casquette rouge chausse une nouvelle fois les crampons dans Mario Strikers Battle League Football.

Dans la troisième partie des matchs de foot arcade , un dépaysement amusant vous attend et vous changera du réalisme FIFA. Dans la troisième partie de cette série, Mario, Luigi, Bowser, Peach & co ramassent encore toutes sortes d'objets, tirent des frappes surpuissantes et enchaînent les tacles musclés. Le match se joue sur une petite surface où s'affrontent deux équipes de 5 joueurs.

Mario Strikers Battle League Football va évidemment développer son plein potentiel dans le mode multijoueur. Ici, jusqu'à 8 joueuses et joueurs sur console ou en ligne peuvent s'affronter, voire même créer des clubs pour remporter le titre de champion.

02 Fire Emblem Warriors: Three Hopes

De l'action en mode coopératif vousattenddansFireEmblemWarriors:Three Hopes © Nintendo

Release: 24 juin

Genre: action

Si vous ne vous lassez pas du jeu de rôle et de stratégie Three Houses et demandez plus d'action, alors examinez de plus près Fire Emblem Warriors: Three Hopes.

L' édition Musou , dans le style des jeux Dynasty Warriors, profite directement des jeux de rôle (RPG ou Role Playing Games) sortis fin 2019. Elle vous fait affronter des armées entières dans un visuel d'animation réaliste. Ce qui promet une bonne dose de fun, notamment dans les jeux coopératifs sur canapé.

03 Monster Hunter Rise: Sunbreak

L'univers de Monster Hunter Rise rappelle le Japon féodal © Capcom

Sortie: 30 juin

Genre: jeu de rôle, action

L'édition exclusive Switch (sur console) de la série culte compte parmi les meilleurs jeux Nintendo Switch. Grâce à son «gameplay» facile pour les débutants, elle s'adresse à tous ceux qui, jusqu'à présent, trouvaient trop longue la chasse aux monstres de l'éditeur Capcom.

Avec Monster Hunter Rise: Sunbreak , c'est une formidable extension de jeu, vraiment massive, qui vous attend fin juin . En plus de nouveaux monstres et territoires de chasse, le gameplay et les mécaniques de combat ont été entièrement retravaillés. En outre, avec Malzeno, vous découvrirez un nouveau doyen des dragons, et vous pourrez à tout moment alterner entre deux dépôts.

Dans les nouvelles quêtes de suivi , vous pouvez par ailleurs partir à la chasse avec des personnages PNJ du récit . Une multitude de nouveaux contenus donc, qui devraient occuper les fans de la série un bon moment.

04 Xenoblade Chronicles 3

Xenoblade Chronicles 3 devrait parfaitement combler la pause estivale © Nintendo

Sortie: 29 juillet

Genre: jeu de rôle, action

En plein creux de l'été, profitez à la maison de l'incontournable Xenoblade Chronicles 3 sur Nintendo Switch. La série créée en 2010 par le développeur Monolith Soft pour cette console est assurément devenue l'un des titres exclusifs les plus remarquables.

Le troisième opus se déroule sur Aionios où s'opposent deux nations radicalement différentes. Keves est réputée pour sa technologie mécanique, tandis qu' Agnus concentre ses forces dans la magie à base d'éther. Six personnages, trois par nation, sont au centre d’un scénario qui embarque ce jeu de rôle et d'action en mode ouvert dans une histoire passionnante. Les mécaniques de jeu et le système de combat ont encore été améliorés, c'est pourquoi les fans du genre peuvent s'attendre à un must absolu.

05 Splatoon 3

Splatoon 3 va ravir les multijoueurs, les joueurs en solo et en coop © Nintendo

Sortie: 9 septembre

Genre: action

L'action multijoueur culte de Nintendo revient pour la troisième fois avec Splatoon 3 , cinq ans après la dernière édition. La nouvelle scène de cette série phare se situe à Splatsville , au milieu d'un désert poussiéreux. Les Inklings et les Octalings s'y affrontent à nouveau.

Mais il n'y a pas que les fans de jeux multijoueurs compétitifs qui devraient suivre de près Splatoon 3. Avec Salmon Run Next Wave , le mode coop est de retour dans une forme améliorée. Les joueurs solo, en revanche, s'attaquent au tout nouveau mode Histoire , répondant au nom de « retour des mammifériens » .

06 Disney Speedstorm

Disney Speedstorm a son mot à dire dans la course au trophée FunRacer © Disney/Pixar

Sortie: été 2022

Genre: course

Le jeu de course culte Mario Kart 8 Deluxe affiche déjà cinq ans au compteur. Si vous rêviez d’une alternative qui reprenne les mêmes codes, alors Disney Speedstorm pourrait bien vous intéresser.

Jusqu'à huit joueurs s'affrontent pour la victoire. Comme son nom le laisse supposer, vous ne prenez pas le départ avec n'importe quelles mascottes de la console. Ici en effet, vous vous installez derrière le volant virtuel aux côtés de personnages issus des univers Disney et Pixar.

Vous conduisez dans des décors inspirés de ces univers, comme les quais du circuit de l'île de Pirates des Caraïbes ou la nature sauvage des ruines du classique de Disney, le Livre de la jungle . Les détails de ce jeu de course ne sont pour l'instant disponibles qu’au compte-gouttes, mais le signal du départ devrait retentir dès l'été 2022. Combien d'amitiés ont été brisées par cette course?

07 Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard

L'Héritagede Poudlard vous kidnappe dans l'école de sorcellerie et de magie © Warner Bros. Games

Sortie: 4e trimestre 2022

Genre: jeu de rôle, action

À la fin de l'année s'ouvriront les portes de la célèbre école de magie d'Harry Potter dans le jeu de rôle et d'action immersif en monde ouvert Hogwarts Legacy. Tel un prologue, le nouveau jeu se déroule bien avant la saga du jeune sorcier.

Pour les fans du roman ou de la série de films, ce nouvel opus a beaucoup à offrir. Vous pouvez par exemple choisir vous-même votre maison à Poudlard et attribuer à votre personnage de nouveaux pouvoirs ou sortilèges. Au vu de tout ce que nous savons pour l'instant sur Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard, c'est un véritable jeu culte qui nous attend.

08 Bayonetta 3

Bayonetta – Super Smash Bros Ultimate © Nintendo

Sortie: 2022

Genre: action

Quand il s'agit de jeux d'action type «beat them all» extrêmement stylisés, personne n’est à la hauteur du développeur Platinum Games. Bien sûr, la sorcière Bayonetta, qui combattait dans la deuxième partie de la série exclusive Nintendo en 2014 est de retour. Avant la fin de l'année , la sorcière d'Umbra, avec ses cheveux aux pouvoirs offensifs, reviendra sur les écrans, exclusivement sur Nintendo Switch ... et avec plus d'un tour dans son sac !

Ceux qui aiment se battre en duel avec de puissants boss et déclencher une cascade d'actions et d'effets spéciaux devront absolument suivre de près Bayonetta 3 .

09 Mario + The Lapins Crétins 2: Sparks of Hope

Sparks of Hope devient un bonheur pour les fans de tactique © Ubisoft / Nintendo

Sortie: 2022

Genre: stratégie

Le précédent titre avait d'abord été raillé, pour ensuite se révéler être un jeu de stratégie réussi, dans le style des jeux XCOM. Avec Mario + les Lapins Crétins 2: Sparks of Hope , le deuxième round de ce jeu de tactique navigue tour à tour entre les univers de Mario et celui des Lapins Crétins.

Avec sa pointe d'humour habituelle, l'équipe d'improbables héros se rend cette fois-ci dans l'espace, où il leur faudra explorer plusieurs planètes pour sauver les Sparks.

10 Portal: Collection Cubique

Portal et Portal 2 connaissent une deuxième jeunesse sur Nintendo Switch © Valve

Sortie: 2022

Genre: puzzle & action

Pour en avoir le cœur net, il faut tester Portal: Collection Cubique. La compilation regroupe Portal et Portal 2, deux jeux de puzzle et d'action. Ils datent déjà de plusieurs années, mais n'ont rien perdu de leur superbe ni de leur gameplay intemporel.

D'ici fin 2022, vous pourrez vous mesurer à la cynique IA GLaDOS sur Nintendo Switch. Puis dans la deuxième partie, vous pourrez également fermer différents portails de couleur en mode coop afin d'atteindre la sortie de la chambre test sans détours. Malgré leur âge, ces deux jeux sont des incontournables auxquels il faut absolument avoir joué. Portal 2 compte encore aujourd'hui parmi les meilleurs jeux en coop sur canapé , il est donc parfaitement adapté à la Nintendo Switch.