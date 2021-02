En 2021, prenez l'air sur Nintendo Switch avec ces jeux chill

Il faut chiller maintenant svp

51 Worldwide Games (et sa démo)

vous propose une ribambelle de jeux de plateau, de cartes, et autres adaptations de passe-temps compétitifs (baby-foot, curling miniature, etc.). Le "plus produit" de 51WG est sa masse de manuels de jeu intégrés, permettant d'apprendre et de peaufiner sa maîtrise des différents passe-temps proposés.

7 Billion Humans + Human Resource Machine

Pas besoin de se presser ! Il n'y a pas de montre à battre ou d'ennemi juré à terrasser ; juste un challenge de logique qui vous bloque le passage à l'étage suivant. Et un défi supplémentaire, tout de même : optimiser votre code pour le rendre le plus court et/ou le plus efficace possible. À vos neurones !

A Short Hike

Animal Crossing : New Horizons

Contrairement à Stardew Valley ou à Harvest Moon, Animal Crossing : New Horizons ne met que très peu de pénalités au joueur, et ses objectifs restent vagues (rembourser son prêt immobilier, embellir son île, remplir son musée des poissons et insectes susmentionnés, et tisser des liens avec les habitants). Un trait distinctif qui rend ce jeu bien supérieur en termes de chill.

Baba Is You