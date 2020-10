Quel est le meilleur jeu Super Smash Bros. de tous les temps?

Super Smash Bros. Ultimate est paru le 8 décembre 2019 sur la Nintendo Switch, mais cela n’empêche pas les meilleurs joueurs au monde de ressortir leurs manettes de GameCube pour s’affronter à Melee. Si, dans le milieu des jeux de compétition comme Call Of Duty ou FIFA, les pros passent à un nouvel opus chaque année, lorsqu’il est question de Smash, la version de 2001 a encore la cote! En fait, la popularité de Melee est telle qu’on y joue toujours lors de compétitions prestigieuses. C’est donc dans un esprit de nostalgie que nous avons demandé à des pros de Smash du monde entier de nous parler de leurs titres préférés de la série et des souvenirs qu’ils associent à sa vingtaine d’années d’existence.out their GameCube controllers to compete in Super Smash Bros. Melee tournaments. With many competitive games such as Call Of Duty and FIFA , the pros switch to the new game as it's released each year, but some Smash Bros players are still playing a game that came out in 2001.