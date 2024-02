Découvrez les meilleurs jeux vidéo de course de 2024

L'année 2023 du jeu vidéo a été riche en nouveautés, quel que soit le genre. Les pilotes virtuels et les fans de course en ont eu pour leur argent avec des titres tels que F1 23 , qui propose le nouveau mode F1 World, l'impressionnant Forza Motorsport et le jeu de course en monde ouvert The Crew Motorfest . La nouvelle année ne promet pas moins d'être passionnante : voici les meilleurs jeux de course qui sortiront en 2024 .

01 Trail Out

Sortie : janvier 2024 (Xbox Series), deuxième trimestre 2024 (PS5)

Plateformes : Xbox Series X/S et PlayStation 5.

Dans Trail Out, on peut détruire à volonté. © GOOD BOYS

Le genre des jeux de course de destruction est plongé dans un sommeil profond depuis plusieurs années, au moins depuis la sortie de Wreckfest. Trail Out est présenté comme le successeur spirituel des jeux FlatOut et vise désormais à rendre le genre à nouveau jouable sur console.

Trail Out est extrêmement populaire sur PC depuis 2022 (en témoignent ses critiques très positives), et maintenant le titre sort enfin pour la génération actuelle de consoles. Trail Out propose des courses de stock-cars, des derbys de démolition et des mini-jeux amusants tels que le bowling et les fléchettes.

02 Le Mans Ultimate

Sortie : 20 février 2024

Plateformes : PC

Le Mans Ultimate, une nouvelle simulation de course vous tend les bras. © Studio 397

Les fans de simulateurs de jeux de course sur PC pourront profiter du premier titre phare de 2024 en février, car Le Mans Ultimate est le jeu officiel du Championnat du Monde d'Endurance 2023 et des 24 heures du Mans.

Vous prendrez le volant de puissantes voitures de course LMP2, GTE et de la nouvelle Le Mans Hypercar de constructeurs renommés et piloterez sur des circuits emblématiques tels que Monza, Spa-Francorchamps, Sebring, Bahreïn, Portimao, Fuji et, bien sûr, le légendaire circuit de la Sarthe au Mans.

D'ailleurs, tout cela est développé par l'équipe de rFactor 2, qui connaît très bien le métier. Si les chiffres de vente sont bons, il y aura également une version pour console.

03 Stampede Racing Royale

Lancement : printemps 2024

Plateforme : PC

Jeu de kart et battle royale : cela semble prometteur. © Sumo Leamington

Tu connais tous les jeux de course de kart, qu'ils s'appellent Mario Kart, Crash Team Racing ou autre. Avec Stampede Racing Royale, l'équipe de développement souhaite apporter une bouffée d'air frais au genre et, comme son nom l'indique, combine un jeu de course amusant avec des éléments de battle royale.

60 pilotes prennent route en même temps sur des circuits colorés, ce qui est tout aussi chaotique que cela semble être. Bien sûr, il y a aussi de nombreux bonus.

Le but est d'être le dernier à franchir la ligne d'arrivée ou de sortir victorieux de l'arène lors des événements Stampede. Le développeur promet également des saisons, des événements et des défis qui modifieront constamment les courses. Le jeu sortira au printemps 2024 sur le programme Early Access de Steam.

04 Horizon Chase 2

Sortie : printemps 2024

Plateformes : Xbox X/S Series et PlayStation 5

Horizon Chase 2 célèbre les jeux de course des années 1990. © Epic Games

Horizon Chase et sa version console avec le suffixe "Turbo" se sont fait une place dans le cœur des joueurs avec leur look rétro emblématique et leur gameplay arcade à l'ancienne.

Après la sortie d'un successeur réussi, Horizon Chase 2, sur Nintendo Switch et PC l'année dernière, les "grosses" consoles pourront également profiter du jeu de course, qui rappelle les classiques du genre des années 90, au printemps 2024. Il y aura aussi du multijoueur en ligne et en local, évidemment.

05 MotoGP 24

Sortie : été 2024

Plateformes : PC, PS5 et Xbox Series X/S

Marc Márquez will join brother Alex at Gresini Racing in 2024 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Après le succès de MotoGP 23, le jeu officiel du championnat du monde MotoGP est encore à ne pas rater cette année. La saison 2024 de MotoGP apporte toute une série de nouveautés passionnantes, des changements d'équipe et bien plus encore.

Avec son multijoueur crossplateform et un mode Carrière passionnant, MotoGP 24 devrait une fois de plus attirer les fans de moto sur le tarmac virtuel.

06 F1 24

Sortie : été 2024

Plateformes : PC, PS5, Xbox Series X/S

Après F1 23, le nouveau jeu de F1 devrait aussi proposer des nouveautés. © EA Sports

Avez-vous ce qu'il faut pour faire comme Max Verstappen et être couronné champion du monde de Formule 1 ? Vous pouvez le prouver dans le nouveau jeu de F1. F1 24 devrait arriver à l'été 2024.

Cependant, les détails concrets sont encore rares. Ce qui est certain, c'est que tous les pilotes et équipes de la saison 2024 de Formule 1 seront inclus, ainsi que toutes les courses du calendrier . Un joli programme.

Espérons qu'il y aura un ou deux nouveaux ajouts au mode F1 World, qui a fait son arrivée l'année dernière.

Des stars de la F1 sur la mauvaise piste : dans notre série de courses '(Un)Serious Race Series ', les pilotes de F1 d'Oracle Red Bull Racing et de la Scuderia AlphaTauri s'aventurent dans des courses extraordinaires, loin des circuits. Max Verstappen, Sergio Pérez , Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda , par exemple, décollent à bord d'un aéroglisseur dans le désert du Nevada.

8 min F1 : La course d'hovercraft Regarde les pilotes de F1 s'affronter dans une course d'aéroglisseurs de science-fiction, au fin fond du désert, à l'extérieur de Las Vegas.

07 Assetto Corsa 2

Sortie : été 2024

Plateformes : PC (PS5 et Xbox Series X/S plus tard).

Assetto Corsa © Kunos Simulazioni

Le simulateur de course haut de gamme Assetto Corsa jouit d'une immense popularité depuis dix ans. Que ce soit pour son niveau de réalisme inégalé, son énorme portée (qui continue de s'étendre régulièrement) ou sa capacité à être modifié.

Cette année, le développeur Kunos Simulazioni fera enfin suivre le spin-off GT3 Competizione d'une suite à part entière. Assetto Corsa 2 sortira à l'été 2024, mais il n'y a toujours pas de date concrète ni de détails sur ce qui nous attend.

Ce que l'on sait, c'est que la simulation recevra un nouveau moteur graphique et physique, qui - comme le premier volet - sera développé en interne. Le jeu sortira dans un premier temps sur PC, et des versions pour consoles suivront.

08 #DRIVE Rally

Sortie : 2024

Plateformes : PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch.

Tout-terrain : #DRIVE Rally mise sur des rallye peu compliqués. © Pixel Perfect Dude

Le #DRIVE original était déjà un excellent jeu de course sans fin, dans lequel vous ne conduisez pas sur des circuits balisés, mais faites la course sans arrêt dans le style des films d'action des années 70 et 80.

Cette année, nous avons enfin son quasi-successeur sous la forme de #DRIVE Rally, qui est un jeu de course tout-terrain des années 90. Tu appuies sur l'accélérateur dans la circonscription administrative fictive de Holzberg et Fichtelheim, tandis que ton copilote te donne des indications avec l'anglais d'Arnold Schwarzenegger.

Cela promet d'être à nouveau très amusant. Et un changement bienvenu par rapport à d'autres jeux de rallye comme EA Sports WRC , dont le successeur pourrait également débarquer cette année.

09 Test Drive Unlimited Solar Crown

Date de sortie : 2024

Plateformes : PC, PS5, Xbox Series X/S

Le multijoueur social joue un rôle important dans TDU Solar Crown. © NACON

Le jeu de course underground Test Drive Unlimited Solar Crown devait initialement sortir en 2022. Mais après plusieurs reports, il sort finalement en 2024, même si nous ne savons pas encore exactement quand.

Solar Crown t'emmène à Hong Kong, où tu peux te plonger dans la culture underground des courses de rue clandestines au volant de voitures haut de gamme telles que des Ferrari, Lamborghini, Porsche, Koenigsegg, Apollo, Dodge et Bugatti.

10 RENNSPORT

Lancement : 2024

Plateforme : PC

L'ultra-réalisme de RENNSPORT est plebiscité par les fans. © Competition Company GmbH

L'appellation sim racing en dit long, car le titre a pour ambition d'être "plus qu'un simple jeu de course". La bêta fermée de la prochaine simulation de course sur PC est en cours depuis un certain temps, et le titre sortira (espérons-le) enfin cette année.

RENNSPORT, un jeu de course développé par des pilotes pour des pilotes, vise à toucher la corde sensible des fans en utilisant les dernières technologies et les retours de la communauté.

Le jeu ambitionne de devenir LE nom de l'esport de simulation de course et possède déjà sa propre ligue, l'ESL R1. Quant à savoir si le titre a ce qu'il faut pour devenir la nouvelle étoile dans le ciel des courses de simulation, c'est une chose que l'on saura probablement cette année.

