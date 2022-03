Un début d’année généreux avec les joueurs

, qui malgré des qualités, avait refroidi pas mal de monde pour son lancement chaotique. Il fallait surtout redorer le blason d’un jeu pas sorti qui se trimballait déjà l’image d’un pay-to-win (ce qui est faux) bourré de micro-transactions (ce qui est vrai), rien que pour des notions légales, plusieurs pays interdisant ce genre de pratiques. Lost Ark a donc été retravaillé pour nous séduire, pour nous montrer son potentiel et son généreux contenu, sans tout donner au lancement (de nombreuses classes sont absentes). Le jeu a su se vendre avec une discrète mais efficace promotion lors de son accès anticipé, avec des drops Twitch pour obtenir des cadeaux in game et un cadeau Prime. De quoi expliquer le raz-de-marée ? Car le jeu a donc été pris d’assaut, devenant le titre le plus joué sur 24 heures de l’histoire de Steam. Les serveurs ont donc craqué. Les maintenances se sont enchaînées. Les joueurs ont crisé. Mais beaucoup sont restés. Début mars, il dépassait le chiffre de 20 millions de joueurs uniques.

, Ghost of Tsushima, les derniers Assassin’s Creed). Sur Twitch, la folie Lost Ark s’est arrêtée nette pour céder sa place au nouveau cauchemar de From Software, studio couvert de louanges et surmédiatisé. L’image parfaite, sûrement trop, puisque des premières enquêtes y révèlent des conditions de travail que l’on voit malheureusement trop dans le milieu. Reste que ce Elden Ring vous lâche dans un univers beau à tomber en vous laissant une petite note amicale “débrouille toi et bon courage”. La difficulté et l’originalité du titre, deux aspects qui n’étaient en rien méconnus, contribuent à rendre ce succès fou si étonnant. C’est un jeu qui n’est clairement pas pour tous et dont les ventes laissent clairement entendre le contraire. Pourquoi un tel triomphe dans un calendrier pourtant chargé ? D’innombrables scientifiques se pencheront sur cette question pendant bien des décennies.

Le nouveau jeu des Japonais de From Software était attendu, c’est indéniable. Par les possesseurs de consoles next gen qui voulaient se prendre une claque graphique, car les previews envoyaient du lourd, mais aussi et surtout, par les amoureux des Souls, Bloodborne et

Aloy devait être la Reine de ce début 2022. Rien ni personne ne pouvait gâcher son triomphe. Sony avait mis le paquet sur la promotion. Les previews étaient alléchantes. Le premier avait une jolie renommée et était surtout devenu accessible à un très grand nombre de joueurs, en intégrant le PS+ pendant un mois puis la collection des jeux gratuits sur PS5, ou en débarquant sur PC. Horizon s’était forgé habillement la réputation de franchise mastodonte du jeu vidéo. La sortie de Forbidden West, le 18 février, devait être l’événement jeu vidéo incontournable de ce premier trimestre. C’était sa destinée, mais les deux jeux évoqués plus haut sont venus se glisser entre ses pattes. Lost Ark d’abord, Elden Ring ensuite. Aloy est malheureusement une spécialiste : en 2017, l’open world de Horizon Zero Dawn s’est fait voler la vedette par le chef d'œuvre Breath of the Wild. En 2022, son open world retravaillé se heurte à celui d’Elden Ring qui le supplante à tous les niveaux.

, remaster également attendu sur PC. Notez que cette sortie accompagnait celle du film avec Tom Holland et Mark Wahlberg, plus gros succès ciné de 2022 jusqu’à l’arrivée du Batman de Robert Pattinson. Kratos de son côté est arrivé sur PC. Une bénédiction pour ceux qui boudent la console de Sony car God of War, celui de 2018, est une merveille. Son portage, très solide, a été accompagné de critiques élogieuses amplement méritées. Après Horizon Zero Dawn, Sony continue donc d’améliorer ses perles pour les ressortir sur PS5 et les exporter sur PC, sur Steam et Epic Store, plateformes rivales du Game Pass. D’autres jeux vont suivre le même chemin, comme Ghost of Tsushima. De même pour Forbidden West et

Puisque nous parlons Playstation, évoquons deux autres franchises fortes du géant japonais, les titres portés par Nathan Drake et Kratos, qui ont fait parler d’elles en ce début d’année. Uncharted 4 et The Lost Legacy ont quitté la PS4 pour faire peau neuve et débarquer sur