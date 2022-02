Xbox Series X : ces incontournables sortiront en 2022

En 2021, avec des titres tels que Forza Horizon 5 et Halo: Infinite , la Xbox nous a fait cadeau de certains des meilleurs jeux de cette console, tandis que l’abonnement Xbox Game Pass a connu un nouvel essor. Pourtant, cette nouvelle année s’annonce encore meilleure. Nous vous présentons 11 jeux vidéo incontournables à venir sur la Xbox Series X/S en 2022.

01 CrossfireX

Sortie : 10/02/2022

Saviez-vous que le FPS multijoueur CrossFire compte en Corée parmi les jeux vidéo multijoueur les plus prisés ? Ce jeu de tir free-to-play, dont le gameplay rappelle fortement CS:GO, profite d’une énorme popularité en Asie. En 2017, ce titre se classait à la deuxième position des jeux vidéo les plus lucratifs de tous les temps.

Avec la sortie de CrossfireX en février, ce jeu de tir sera enfin disponible sur console et se verra bien évidemment peaufiné par la même occasion. Le jeu est également doté d’une campagne solo qui ne sera toutefois disponible qu’en exclusivité sur la Xbox et dont le studio finlandais Remedy Entertainment est à l’origine. Cette campagne met en lumière le conflit entre les deux factions Black List et Global Risk à travers de multiples opérations.

Un pro du jeu de tir culte : Nemanja « huNter » Kovač est l’un des noms les plus importants de la scène CS:GO. Dans « Esports Unfold », découvrez comment il est parvenu à conquérir le monde de l’esport aux côtés de l’équipe G2 et de son cousin.

Unfold huNter

02 Shredders

Sortie : février 2022

Avec Shredders, nous tenons enfin un nouveau jeu vidéo de snowboard © FoamPunch

Tous les joueurs intéressés par encore plus de snowboard après le pourtant très réussi Riders Republic retrouveront enfin un jeu de simulation dédié à ce sport grâce à Shredders. En jouant à ce nouveau titre, les vétérans de la Xbox se rappelleront des jeux cultes de la série Amped.

Shredders a pour ambition de simuler avec réalisme la fascination du snowboard et invite ses joueurs à explorer un immense monde ouvert. Tous les riders que vous rencontrerez au cours de votre exploration sont d’autres joueurs. Vous pourrez les affronter lors d’événements ou simplement parcourir ensemble les massifs enneigés.

03 Tunic

Sortie : 16/03/2022

Avec Tunic, la Xbox a enfin son propre Zelda-like. © Finji

La saga de jeux vidéo Nintendo qui attise le plus de convoitise de la part des fans de la Xbox est sans aucun doute celle de The Legend of Zelda. Et cette attente pourrait bien être comblée dès le mois de mars 2022 avec la sortie de Tunic sur la Xbox Series X/S, son propre Zelda-like, qui représente à nos yeux d’ores et déjà l’un des jeux vidéo phare de 2022.

Dans Tunic, vous incarnerez un renard dont l’apparence rappelle celle de Link des jeux Zelda. Au niveau du gameplay, vous retrouverez un jeu d’action-aventure faisant écho aux classiques de la saga culte de Nintendo. Il vous y sera donné d’explorer un univers palpitant, de parcourir des donjons et d’affronter des boss redoutables.

04 Warhammer 40K: Darktide

Sortie : printemps 2022

Un titre Warhammer 40k dans un genre action co-op à la première personne ? © Fatshark

Les fans de l’univers de Warhammer 40,000 sont conviés à retourner dans ce monde de science-fiction sordide au printemps 2022. Il s’agit en effet de la date de sortie de Darktide , un jeu co-op captivant dont l’action se déroule dans la ville-ruche de Tertium.

À contrepied de ce qui est possible dans le populaire Vermintide 2, dans Warhammer 40k: Darktide , vous pourrez employer des armes à feu tout en jouant en co-op avec quatre joueurs maximum pour venir à bout d’ennemis de plus en plus puissants.

05 Redfall

Sortie : été 2022

Redfall sonne la charge contre les vampires en co-op © Bethesda Softworks

Redfall est le nom du nouveau jeu de tir co-op en monde ouvert développé par Arkane Studios, celui-là même à qui on doit également Prey, Dishonored et plus récemment Deathloop, et qui a su démontrer un certain talent dans la création de jeux de tir aussi captivants qu’innovants.

Dans Redfall, vous devez affronter de redoutables vampires avec quatre joueurs maximum. Pour cela, quatre personnages uniques vous sont mis à disposition qui, comme il est d’usage dans les jeux développés par Arkane, disposent chacun de compétences particulières.

Layla Ellison a un pouvoir de télékinésie tandis que Jacob Boyer, un tireur d’élite, attaque à distance avec son corbeau. Remi de la Rosa, une ingénieure dans un rôle classique de support, fait appel à son robot soldat du nom de Bribón, et le quatrième de la troupe, Devinder Crousley, met en place des pièges plutôt singuliers.

06 F1 2022

Sortie : été 2022

Voilà ce à quoi pourrait ressembler le bolide Red Bull de 2022 © formula1.com

Cela sera probablement vers le mois de juillet de cette année que sortira F1 2022 , le nouveau titre de la série de jeux de course développée par Codemasters. Vous pourrez y incarner l’actuel champion du monde de Formule 1 Max Verstappen et y défendre votre titre ou jouer un autre pilote et tenter de le lui prendre.

F1 2022 est le deuxième jeu vidéo de F1 édité par EA Sports et devrait être amélioré avant tout sur le plan technique. Toutefois, grâce au très complet nouveau règlement de Formule 1 pour la nouvelle saison et au nouveau circuit prévu dans le calendrier de F1, le Grand Prix de Miami, nous pouvons également nous attendre à des nouveautés au niveau du gameplay.

Champion du monde de F1 contre pro de FIFA : Max Verstappen affronte le joueur pro Ryan Pessoa en duel sur FIFA.

Max and Hashtag Ryan

07 Scorn

Sortie : octobre 2022

Avec Scorn, un jeu vidéo d’horreur plutôt lugubre nous attend © Ebb Software

Le jeu vidéo d’horreur à la première personne Scorn et son atmosphère convaincante introduite lors de sa première présentation, à mi-chemin entre Alien et H.P. Lovecraft, ont été très bien accueillis par les fans de Xbox. Vous pourrez enfin vous immerger dans ce monde cauchemardesque en octobre 2022. ihr endlich selbst in die albtraumhafte Welt hinabsteigen.

08 FIFA 23

Sortie : automne 2022

RB Leipzig dans FIFA 22 © EA Sports

Alors que la saison FIFA 22 bat son plein, les fans de football attendent déjà avec fébrilité la sortie du nouveau titre. Les nouveautés et améliorations qui nous attendent sur FIFA 23 sont encore inconnues à ce jour.

Toutefois, aussi sûr que Red Bull donne des ailes, ce jeu vidéo de sport est assuré de sortir en automne. La sortie de FIFA 23 devrait probablement avoir lieu une fois de plus en octobre 2022.

09 Starfield

Sortie : 11/11/2022

Starfield : le nouveau RPG de Bethesda sortira en exclusivité sur la Xbox. © Bethesda Softworks

Le rachat de Bethesda Game Studios par Microsoft fait le bonheur de tous les joueurs de la Xbox Series X/S. En effet, Starfield, un jeu d’action se déroulant dans un univers de science-fiction, sortira le 11/11/2022 (exactement onze ans après la sortie du RPG culte The Elder Scrolls V: Skyrim) en exclusivité sur la console de Microsoft.

Il n’y a encore que peu d’informations concrètes sur ce nouveau jeu de rôle ambitieux, mais les fans de la saga ont de très grandes attentes. Dans Starfield, vous pourrez créer votre propre personnage puis, dans la tradition des jeux développés par Bethesda, vous partirez à la découverte d’un immense monde sandbox en toute liberté. Ou plus exactement, de plusieurs mondes, car en tant qu’explorateur de l’organisation « Constellation », vous voyagerez vers des planètes diverses et variées.

Tout comme dans Skyrim, les explorateurs devront se débrouiller, car Starfield n’est pas un jeu où on vous prend par la main de mission en mission. Il semble donc que ce jeu de rôle vous tiendra en haleine pendant les longs mois d’hiver.

10 STALKER 2: Heart of Chernobyl

Sortie : 08/12/2022

Dans STALKER 2, les nostalgiques aimant se réunir autour d’un feu de camp © GSC Game World

Le jeu d’action post-apocalyptique STALKER compte selon nous parmi les meilleurs jeux de tir de tous les temps. En 2022, ce jeu d’aventure au parfum de fin du monde reçoit enfin une suite répondant au titre de STALKER 2: Heart of Chernobyl.

Ce jeu vous invite à nouveau à incarner un chasseur de primes et à vous aventurer dans la zone radioactive autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl, où vous rencontrerez de nombreux dangers. Tandis que l’Unreal Engine 5 fait de ce jeu de tir un chef-d’œuvre visuel, le gameplay se déroule dans un véritable monde ouvert. Les développeurs ont également l’intention d’ajouter un mode multijoueur après la sortie du jeu.

11 Forza Motorsport

Sortie : 2022

À la suite de Forza Horizon 5, le jeu de course arcade en monde ouvert qui invitait les fans du genre à partir à la découverte d’un Mexique virtuel l’année dernière, c’est au tour de Forza Motorsport, le successeur de ce jeu de simulation, de faire son apparition en 2022. En parallèle, le concurrent PlayStation passe lui aussi une vitesse de plus en sortant juste à temps Gran Turismo 7 cette année également.

Forza Motorsport se définit comme un reboot de la série de jeux de course, il a été dévoilé il y a déjà plus de deux ans. À cette époque, le jeu n’était toutefois qu’un prototype et il n’y avait donc que peu d’informations de disponibles à son sujet.

Tout ce que nous savons pour le moment, c’est que ce jeu de course devrait être nettement plus sophistiqué sur le plan technique. Le ray tracing et la 4K avec 60 FPS devraient faire resplendir les véhicules sous un tout nouveau jour. Les rumeurs disent que ce reboot devrait enfin inclure des courses tout terrain et que le niveau de réalisme devrait faire passer la barre un cran au-dessus grâce à de nouveaux éléments simulant la température de l’asphalte ou encore la pression des pneus.

En plus des courses classiques en solo, le mode multijoueur inclura également une expérience de jeu plus « authentique » qui, selon le développeur Turn 10 Studios, évoquera les véritables week-ends de course, y compris les entraînements, les qualifications et les courses en elles-mêmes. Ajoutez à cela l’immense parc de véhicules et les innombrables circuits, qu’ils soient anciens ou nouveaux, et vous obtenez un jeu de course phare s’adressant à tous les fans de simulation.