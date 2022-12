Les lives les plus bouillants du hip-hop genevois

. Ceux-ci auront plusieurs rounds et une bonne dose d’originalité pour faire la différence et ainsi remporter le précieux sésame.

Une montée en puissance soudaine symbolisée par le collectif SuperWak Clique ainsi que ses trois parangons, Di-Meh, Slimka et Makala. Forts du succès de leurs derniers projets respectifs, à savoir Focus Part. 1, No Bad Vol. 1 et Gun Love Fiction, les Xtrm Boyz embarquent le reste du crew pour une session de concerts qui va s’avérer mémorable : le SuperWak Xtrm Tour.

Aussi explosif à domicile (Montreux Jazz Festival, Openair Frauenfeld) qu’à l’extérieur (Dour Festival, La Maroquinerie et le Wanderlust) le trio d’attaque n’a épargné aucune scène. Bilan du mercato estival : si le Barça ne peut plus compter sur la triplette MSN, la SuperWak en revanche, peut se targuer de posséder la DSM.

Celle-ci a même orchestré un mini concert au sein de la foule en préambule de son show. Passant en revue ses titres les plus énergiques en compagnie de son frère Edouard, Danitsa décide de réquisitionner des danseuses du public pour interpréter « Ndombolo », banger afrotrap alors inédit des ondes. En résulte un climax sonore qui n’a laissé personne indifférent et confirmé l’aisance live indéniable de la virtuose genevoise.

Concept imaginé en 2018 par Arte Concerts, « Dans le Club » s’articule sous forme de soirée rap filmée avec 30 minutes de passage pour chaque artiste. Un concert sauvage donc, pour une proximité maximale avec le public. Lors de la troisième session, Di-Meh et Slimka se sont joints aux hostilités, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le mercure a grimpé vitesse grand V.

Alternant chacun un son de leur répertoire, les deux mc helvétiques ont chauffé à blanc une salle déjà sur le qui-vive dès les premières notes. Le véritable tournant du show ? Lorsque DJ Nevahdie balance l’instru de « Focus », tube incontesté de Di-Meh. Un gros pogo plus tard, le club s’apparente désormais à un sauna, le textile n’étant plus de rigueur, contrairement à la bouteille d’eau. La température n’en finira plus de gagner en Celsius jusqu’au final de circonstance : « À plus à ciao ».

L’EP « Fake Love » ne fait pas exception à la règle et sort comme prévu le 10 mai. Cet évènement s’accompagne d’une autre date clé, bien plus mystérieuse cette fois-ci : le 7 juin. Longuement teasé sur les réseaux, le Red Bull Secret Gig est dévoilé le jour même, dans une immense gravière.

Sold Out. Un anglicisme qui ne quitte plus le blaze de Makala en 2022. Après s’être essuyé les crampons sur le rap jeu avec ses ZZ Predator lors de la sortie de « Chaos Kiss », Big Boy Mak lance une tournée dans la foulée. Parmi la longue liste de salles qui ont pris tarif, La Machine du Moulin Rouge se retrouve rapidement à guichets fermés deux soirs de suite, une première pour un artiste helvétique.

