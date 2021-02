Les meilleurs snowparks d’Europe

Suisse : Snowpark Laax

Laax accueille non seulement le plus grand superpipe d’Europe, mais aussi

J’aime le snowpark de Laax pour sa variété. On y trouve le mélange parfait entre transitions et rails.

Quatre snowparks : Snowpark Beginner, Snowpark Ils Plauns, Snowpark P60, Snowpark NoName. Ces parks accueillent divers rails, boxes, tables, lignes de kickers pour débutants et pros, slides, modules en pyramide, tubes industriels, un minipipe et bien sûr le superpipe : "The Beast". Tout cela est réparti sur 1’000 m de piste au total.

Finlande : Talma

Le park du glacier de Talma est à seulement 35 minutes en voiture de Helsinki. De nombreux snowboarders professionnels scandinaves comme Eero Etala , Peetu Piiroinen, Janne Lipsanen ou Toni Kerkela ont fait leurs débuts ici. Comme le soleil ne brille pas longtemps dans le Grand Nord en hiver, il est possible de profiter du park en nocturne, sous les projecteurs. Depuis cette saison, le park est supervisé par les spécialistes des obstacles de Schneestern. On peut donc s’attendre à un grand nombre d’éléments très cool.

Kickers et rails de diverses dimensions et dans des combinaisons variées. Le park est également entretenu par l’équipe de shapers pendant la journée, afin que tous les obstacles soient toujours bien préparés.

Autriche : Moon Park

Avec quelques locaux accompagnés par Ethan Morgan, Kevin Ignacia, Sebi Springeth et Thomas Eckert, divers rails et boxes ont été construits et éparpillés sur la prairie d’un sympathique fermier. C’est vrai qu’il n’y a pas de télésiège, mais c’est un spot parfait pour des sessions entre potes.

Divers rails, boxes et quelques kickers (en fonction de la neige et de la main-d’œuvre).

France : Chamrousse