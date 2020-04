Stars Twitch made in Switzerland

1. andi686

, est gameuse depuis sa plus tendre enfance. On l’a déjà vue comme co-host du Championnat de Suisse dans Halo 4 et elle a hosté l’édition suisse de

Depuis, sur sa chaîne, elle soulève régulièrement l’enthousiasme de ses près de 66 000 spectateurs avec un gameplay plein d’originalité. Elle se consacre en ce moment avant tout aux shooters Apex Legends et Call of Duty: Warzone.

Call of Duty: Modern Warfare Saison 2 est arrivé. Nous vous dévoilons les armes et les atouts qui vous confèrent un avantage.

2. ZinusHD

, de Berne la belle, trouve sa place dans notre liste des streamers suisses les plus populaires, et à cela s’ajoutent les quelque 153 000 abonnés de sa chaîne

3. xXPsYkO17Xx

Plus de 101 000 spectateurs suivent désormais le streamer de langue française sur sa chaîne Twitch, ce qui en fait l’une des plus grosses chaînes de gaming de Suisse. À quoi il faut ajouter environ 789 000 abonnés YouTube – à vue de nez. Sur la chaîne de PsYkO, tout tourne autour de la série FIFA . Il s’est même confronté au cours de l’année à des stars du foot : depuis Antoine Griezmann jusqu’à Serge Aurier .

Ne nous mentons pas : c'est le moment où jamais de profiter de votre temps pour saigner FIFA 20. On vous donc listé quelques défis plus ou moins chauds à relever, en ligne ou non.

4. veKtik

Kevin Zacher, alias veKtik, est depuis maintenant 8 ans l’un des streamers les plus connus du mode coopératif Zombie de la série Call of Duty , il détient d’ailleurs plusieurs records du monde. Il peut déjà se vanter d’avoir environ 114 000 followers sur Twitch. Quand il s’agit de se battre contre des morts-vivants, veKtik est votre homme ! Il a même depuis son propre shop de merchandise.

5. Issa

Issa Rahim, plus connu sous le nom d’Issa, est l’un des streamers suisses les plus populaires. Sa chaîne compte environ 338 000 followers , et à maintenant 18 ans, il est depuis 2018 membre de l’organisation d’e-sports Ghost Gaming pour laquelle il œuvre dans Fortnite. L’an dernier, il s’est qualifié pour la Coupe du monde solo 2019 et, à la 37e place, a récolté pas moins de 50 000 dollars en prix.

6. the_mail

7. NexxossGaming