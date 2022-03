Mais quels sont les meilleurs VTT enduro ?

propose des bikes d'un excellent rapport qualité-prix construits autour d'un cadre robuste à la géométrie moderne (avec un angle de tube de direction de 63,5º et un angle de tube de selle de 78º), qui apporte confort et confiance aux riders. La fourche RockShox Yari RC de 160 mm de débattement et les pneus Vee Tire Flow Snap de 2,6 pouces sur des roues de 29 pouces de l'Alpine Trail 7 sont parfaitement taillés pour affronter les terrains les plus difficiles.

La gamme Alpine Trail de Marin propose des bikes d'un excellent rapport qualité-prix construits autour d'un cadre robuste à la géométrie moderne (avec un angle de tube de direction de 63,5º et un angle de tube de selle de 78º), qui apporte confort et confiance aux riders. La fourche RockShox Yari RC de 160 mm de débattement et les pneus Vee Tire Flow Snap de 2,6 pouces sur des roues de 29 pouces de l'Alpine Trail 7 sont parfaitement taillés pour affronter les terrains les plus difficiles.

On peut affirmer deux choses à propos des vélos Commencal : ils sont andorrans et robustes. Le Meta , disponible en plusieurs versions, a évolué au fil des ans pour devenir absolument invincible sur tous les terrains comme le prouvent ses nombreux podiums dans les Enduro World Series.

