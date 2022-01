Les meilleurs VTT semi-rigides

Le match VTT semi-rigide contre VTT tout suspendu est toujours d’actualité. Mais pour faire un choix, tout dépend de ce que vous souhaitez pour rider. Le semi-rigide permet de dépasser vos limites, bien plus que sur un vélo suspendu. Il aide à améliorer vos skills et capacités physiques.

Alors que le marché du hardtrail est en pleine ébullition vous trouverez peut-être votre bonheur dans cette sélection des meilleurs bike de 2022. Bon, le tout en craquant légèrement votre PEL.

01 Pace RC627

Le cadre du Pace RC627 © Pace

Prix : À partir de 811 euros (cadre seulement) Tailles du cadre : M, L, XL Matériau du cadre : Acier Reynolds 853 et Chromoly Pace Taille des roues : 27.5” Débattement : NA Plus d'informations

Depuis les années 80, Pace Cycles s'est fait une place de choix sur la scène VTT. Et si la marque a depuis connu des hauts et des bas, elle est toujours toujours restée une entreprise familiale.

Avec ses roues de 27,5 pouces, le RC627 peut être équipé d'une fourche de 130 à 150 mm. Il a un grand dégagement et un angle de 64 degrés. Mais il est surtout fini avec le plus grand soin. Il a reçu une couche spéciale protection contre la corrosion sous la de peinture de base et une couche transparente brillante pour lui assurer le plus bel aspect.

02 Voodoo Bizango Pro

Voodoo Bizango Pro © Voodoo

Prix : 1100 euros Tailles du cadre : S, M, L, X Matériau du cadre : Aluminium Taille des roues : 29” Débattement : 130mm Plus d'informations

Voodoo, marque de Halfords, propose une gamme de VTT semi-rigides de qualité. En 2022, elle ajoute à son offre avec le Bizango Pro. Avec sa suspension avant RockShox 35 Gold et ses pneus Maxxis, il est adapté à la plupart des sorties et Halfords clame haut et fort qu'il vous permettra de repousser vos limites. Le Bizango Pro n'est pas le vélo le plus haut de gamme mais c'est un bon début pour progresser rapidement.

03 Trek Roscoe 7

Trek Roscoe 7 © Trek

Prix : 1666 euros Tailles du cadre : XS, S, M, M/L, L, XL, XXL Matériau du cadre : Aluminium Taille des roues : 27.5” (XS), 29” (S-XXL) Débattement : 140mm Plus d'informations

Dernièrement, de grandes marques comme Trek ont ajouté des VTT semi-rigides à leur catalogue. Alors que Trek a toujours fabriqué des VTT adaptés au singletrack, le nouveau Roscoe s'engage dans une voie complètement différente. Le Roscoe 7 est le modèle d'entrée de gamme. Il est équipé d'une protection amovible du tube diagonal et d'une protection de la base de la chaîne.

04 Kingdom Vendetta 22

Kingdom Vendetta 22 © Kingdom

Prix : 1599 euros (cadre seulement) Tailles du cadre : S, M, L, XL Matériau du cadre : Titane Taille des roues : 27.5” or 29” Débattement : NA Plus d'informations

Kingdom Bike est une petite marque britannique dirigée depuis la Scandinavie et spécialisée dans les cadres en titane. Son cadre Vendetta, qui est apparu pour la première fois en 2010 et qui a depuis été transformé pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, a été l'un des premiers pionniers du hardtail type VTT/enduro avec un tube supérieur abaissé et un empattement allongé. La gamme 2022 est maintenant disponible en pré-commande, et comme avec la plupart des marques indépendantes, il est possible de la customiser à volonté.

05 Stanton Switchback Gen 3 Rolling Chassis Standard

Stanton Switchback Gen 3 © Stanton

Prix : 1900 euros (châssis roulant standard) Tailles du cadre : 16.5”, 18” Matériau du cadre : Triple butted 4130 chromoly (Taiwan) or Reynolds 631 (UK) Taille des roues : 27.5” Débattement : 140mm Plus d'informations

Stanton bikes est un acteur majeur du marché du semi-rigide, et ce, pour une bonne raison. Les vélos de la société sont abordables, ont une belle allure et sont particulièrement solides. Le Switchback est destiné aux terrains techniques et vous permet de choisir la taille de roue arrière que vous souhaitez.

Stanton conçoit ses modèles au Royaume-Uni et à Taiwan, et vous permet également de choisir le lieu de fabrication de votre vélo. Celui fabriqué au Royaume-Uni est doté de tubes Reynolds 631 et coûte 415 euros de plus.

06 BTR Ranger

Le cadre du BTR Ranger © BTR Fabrications

Prix : À partir de 2020 euros (cadre seulement) Tailles du cadre : XS, S, M, L, XL, XXL Matériau du cadre : Acier Reynolds 853/653 Taille des roues : 26, 27.5, 29” Débattement : NA Plus d'informations

BTR Fabrications est la quintessence des VTT semi-rigides hardcore. Ses cadres sont fabriqués à la main avec un soin absolu au Royaume-Uni par Paul Burford, ancien rider DH reconverti. Lorsque vous contactez BTR, vous vous adressez directement à Paul, ce qui signifie que vous pouvez demander à peu près toutes les modifications que vous souhaitez.

Comme tout BTR, le Ranger est solide comme un roc et ne vous lâchera pas avant de nombreuses années, quel que soit le terrain et les conditions dans lesquels vous roulez. Son prix reflète le soin, la qualité et le savoir-faire qui caractérisent chaque bike de la marque.

07 Marin El Roy

Marin El Roy © Marin

Prix : 2822 euros Taille du cadre : Regular, Grand Matériau du cadre : Series 3 double-butted et acier chromoly Taille des roues : 29” Débattement : 140mm Plus d'informations

La marque californienne Marin existe depuis les débuts de la discipline. Sa force principale ? Mettre à profit des décennies d'expérience dans des engins ultra modernes et abordables.

Le nouveau El Roy est un peu différent du VTT semi-rigide ultra populaire San Quentin , inspiré par Matt Jones . Robuste et souple, l'El Roy s'adapte à n'importe quelle piste de descente ou d'enduro mais aussi à toutes les conditions de pilotage.

08 Nukeproof Scout Pro 290

Prix : 2910 euros Tailles du cadre : M, L, XL Matériau du cadre : 6061 triple-butted Aluminium Taille des roues : 29” Débattement : 140mm Plus d'informations

La marque Nukeproof est connue pour ses VTT à l'excellent rapport qualité/prix, et le Scout en est l'exemple type. Déjà l'un des modèles les plus populaires de Nukeproof, le Scout Pro hardtail se situe à un niveau de prix presque inégalé pour un VTT semi-rigide. Il n'est pas fabriqué à la main ou particulièrement beau mais pour le prix, il n'y a pas beaucoup de meilleures options.

