Metanoia, l’homme - orchestre
Entre les films et la musique son cœur balance. Et puisqu’il n’a jamais voulu choisir, il a sorti les deux ; interview avec Metanoia.
Souvenez-vous. En 2020, Metanoia s’était longuement épanché sur la conception de l’un de ses premiers clips ; “Évidemment” du rappeur Rounhaa. Un entretien rare, tant le réalisateur s'évertue à rester relativement discret hors tournages. Depuis lors, le “collectif d’une personne” a poursuivi son parcours avec une flopée de visuels au compteur, oscillant entre artistes du cru helvétique (Mairo, Sid Spada, AAMO, Slimka, Moe...) et pointures francophones (Jazzy Bazz, Alpha Wann, Ratu$, Zuukou Mayzie, J9ueve...) ; liste non exhaustive. Six ans plus tard, celui-ci se prête de nouveau à l’exercice de l’interview. Non pas afin d’évoquer un clip, mais un projet hybride qu’il peaufine en coulisses depuis plusieurs années.
Le court métrage
“Pauline, c’était censé être mon prénom si j’avais été une fille” amorce Metanoia. Résolument introspectif, le court métrage narre l’histoire d’une jeune femme de 26 ans désireuse de trouver sa place dans le monde extérieur. Sur fond de métaphores poétiques, le film prône l’acceptation de soi, un mantra cher au principal intéressé. De son propre aveu, le court métrage s’avère être la suite logique aux clips : “C’est un parfait condensé de ce que je suis capable de proposer, une carte de visite expérimentale”. Le tournage s’est étendu sur une semaine au mois d’avril 2025, entre la campagne genevoise et valaisanne. Du 100% suisse donc, tout comme l’actrice qui incarne Pauline à l’écran : “J’ai posté une demande de casting sur les réseaux sociaux et le profil de Margot Le Coultre, passée par La Manufacture de Lausanne a directement retenu mon attention. Son attitude impassible lui donne un cachet que j’aime bien, quelque chose que l’on retrouve chez les mannequins. C’était un plaisir de pouvoir collaborer avec elle”.
Une fois la distribution bouclée, place aux prises de vues, effectuées avec les moyens du bord : “En raison de contraintes budgétaires, il fallait que les images soient dans la boite au bout d’une semaine. Concrètement, nourrir une équipe et demander à des amis de venir gratuitement ça ne peut pas durer un mois. Il n’y avait pas forcément un chef de poste partout niveau technique, on s’est débrouillé de nous-mêmes, c’était très intense”. Toujours est-il qu’à l’écran, on retrouve la patte Metanoia, désireux de bousculer les codes visuels conventionnels, avec pour sources d’inspiration des œuvres telles que Scarface, Itchi The Killer, The Butterfly Effect, Se7en ou encore Old Boy.
La mixtape
Lorsque débutent les crédits à la fin du court métrage, la voix de Rounhaa retentit sur le titre “Gala”. Neuf autres morceaux figurent ainsi sur la mixtape “Metanoia Vol.1” avec pour pierre angulaire les orfèvres de la scène rap genevoise : “De base j’ai grandi en France. Je m’estime extrêmement reconnaissant d’avoir pu connecter avec autant d’humains talentueux en arrivant à Genève. C’est vraiment un projet de cœur car tous les artistes présents sur le disque sont des amis, c’est via cet écosystème que la mixtape a vu le jour”. Niveau tracklist, on retrouve donc Rounhaa mais également Makala, Mairo, Dalienski, Slimka, Daej Phantom, AAMO, Sid Spada, Nomad, Skoob le 13 et MH sur ce qui s’apparente davantage à un medley : “Sur ce projet, on n'a pas eu la chance de faire un séminaire afin de réunir tout le monde pour pouvoir travailler ensemble, du coup j’ai eu recours à l’échantillonnage. Ce n’est pas chose aisée, car tous les artistes ont leur planning et il faut essayer de synchroniser le tout mais je suis content de la sélection car en plus d’être qualitative, elle est cohérente”. Il en résulte un panel éclectique avec pour moments phares le passe-passe du duo Mairo / Dalienski sur “V6V12” ou encore le freestyle énervé d’AAMO en référence à l’attaquant passé par Chelsea, Salomon “21KALOU”.
La suite
Au moment de clôturer cette entrevue, Metanoia glisse quelques pistes de réflexion quant à son avenir : “Je vais bien entendu continuer à faire des clips, même si la cadence va ralentir, c’est compliqué de ne vivre que de ça hélas. Concernant le projet, j’ai posé la première pierre à l’édifice, l’avenir nous dira si d’autres œuvres du même acabit compléteront le cycle. Rien n’est agencé pour l’instant mais j’ai déjà des idées dans un coin de ma tête concernant la suite”.