Metanoia, l’homme - orchestre

Souvenez-vous. En 2020, Metanoia s’était longuement épanché sur la conception de l’un de ses premiers clips ; “Évidemment” du rappeur Rounhaa. Un entretien rare, tant le réalisateur s'évertue à rester relativement discret hors tournages. Depuis lors, le “collectif d’une personne” a poursuivi son parcours avec une flopée de visuels au compteur, oscillant entre artistes du cru helvétique (Mairo, Sid Spada, AAMO, Slimka, Moe...) et pointures francophones (Jazzy Bazz, Alpha Wann, Ratu$, Zuukou Mayzie, J9ueve...) ; liste non exhaustive. Six ans plus tard, celui-ci se prête de nouveau à l’exercice de l’interview. Non pas afin d’évoquer un clip, mais un projet hybride qu’il peaufine en coulisses depuis plusieurs années.

Souvenez-vous. En 2020, Metanoia s’était longuement épanché sur la conception de l’un de ses premiers clips ; “Évidemment” du rappeur Rounhaa. Un entretien rare, tant le réalisateur s'évertue à rester relativement discret hors tournages. Depuis lors, le “collectif d’une personne” a poursuivi son parcours avec une flopée de visuels au compteur, oscillant entre artistes du cru helvétique (Mairo, Sid Spada, AAMO, Slimka, Moe...) et pointures francophones (Jazzy Bazz, Alpha Wann, Ratu$, Zuukou Mayzie, J9ueve...) ; liste non exhaustive. Six ans plus tard, celui-ci se prête de nouveau à l’exercice de l’interview. Non pas afin d’évoquer un clip, mais un projet hybride qu’il peaufine en coulisses depuis plusieurs années.

Souvenez-vous. En 2020, Metanoia s’était longuement épanché sur la conception de l’un de ses premiers clips ; “Évidemment” du rappeur Rounhaa. Un entretien rare, tant le réalisateur s'évertue à rester relativement discret hors tournages. Depuis lors, le “collectif d’une personne” a poursuivi son parcours avec une flopée de visuels au compteur, oscillant entre artistes du cru helvétique (Mairo, Sid Spada, AAMO, Slimka, Moe...) et pointures francophones (Jazzy Bazz, Alpha Wann, Ratu$, Zuukou Mayzie, J9ueve...) ; liste non exhaustive. Six ans plus tard, celui-ci se prête de nouveau à l’exercice de l’interview. Non pas afin d’évoquer un clip, mais un projet hybride qu’il peaufine en coulisses depuis plusieurs années.

“Pauline, c’était censé être mon prénom si j’avais été une fille” amorce Metanoia. Résolument introspectif, le court métrage narre l’histoire d’une jeune femme de 26 ans désireuse de trouver sa place dans le monde extérieur. Sur fond de métaphores poétiques, le film prône l’acceptation de soi, un mantra cher au principal intéressé. De son propre aveu, le court métrage s’avère être la suite logique aux clips : “C’est un parfait condensé de ce que je suis capable de proposer, une carte de visite expérimentale”. Le tournage s’est étendu sur une semaine au mois d’avril 2025, entre la campagne genevoise et valaisanne. Du 100% suisse donc, tout comme l’actrice qui incarne Pauline à l’écran : “J’ai posté une demande de casting sur les réseaux sociaux et le profil de Margot Le Coultre, passée par La Manufacture de Lausanne a directement retenu mon attention. Son attitude impassible lui donne un cachet que j’aime bien, quelque chose que l’on retrouve chez les mannequins. C’était un plaisir de pouvoir collaborer avec elle”.

“Pauline, c’était censé être mon prénom si j’avais été une fille” amorce Metanoia. Résolument introspectif, le court métrage narre l’histoire d’une jeune femme de 26 ans désireuse de trouver sa place dans le monde extérieur. Sur fond de métaphores poétiques, le film prône l’acceptation de soi, un mantra cher au principal intéressé. De son propre aveu, le court métrage s’avère être la suite logique aux clips : “C’est un parfait condensé de ce que je suis capable de proposer, une carte de visite expérimentale”. Le tournage s’est étendu sur une semaine au mois d’avril 2025, entre la campagne genevoise et valaisanne. Du 100% suisse donc, tout comme l’actrice qui incarne Pauline à l’écran : “J’ai posté une demande de casting sur les réseaux sociaux et le profil de Margot Le Coultre, passée par La Manufacture de Lausanne a directement retenu mon attention. Son attitude impassible lui donne un cachet que j’aime bien, quelque chose que l’on retrouve chez les mannequins. C’était un plaisir de pouvoir collaborer avec elle”.

“Pauline, c’était censé être mon prénom si j’avais été une fille” amorce Metanoia. Résolument introspectif, le court métrage narre l’histoire d’une jeune femme de 26 ans désireuse de trouver sa place dans le monde extérieur. Sur fond de métaphores poétiques, le film prône l’acceptation de soi, un mantra cher au principal intéressé. De son propre aveu, le court métrage s’avère être la suite logique aux clips : “C’est un parfait condensé de ce que je suis capable de proposer, une carte de visite expérimentale”. Le tournage s’est étendu sur une semaine au mois d’avril 2025, entre la campagne genevoise et valaisanne. Du 100% suisse donc, tout comme l’actrice qui incarne Pauline à l’écran : “J’ai posté une demande de casting sur les réseaux sociaux et le profil de Margot Le Coultre, passée par La Manufacture de Lausanne a directement retenu mon attention. Son attitude impassible lui donne un cachet que j’aime bien, quelque chose que l’on retrouve chez les mannequins. C’était un plaisir de pouvoir collaborer avec elle”.

Une fois la distribution bouclée, place aux prises de vues, effectuées avec les moyens du bord : “En raison de contraintes budgétaires, il fallait que les images soient dans la boite au bout d’une semaine. Concrètement, nourrir une équipe et demander à des amis de venir gratuitement ça ne peut pas durer un mois. Il n’y avait pas forcément un chef de poste partout niveau technique, on s’est débrouillé de nous-mêmes, c’était très intense”. Toujours est-il qu’à l’écran, on retrouve la patte Metanoia, désireux de bousculer les codes visuels conventionnels, avec pour sources d’inspiration des œuvres telles que Scarface, Itchi The Killer, The Butterfly Effect, Se7en ou encore Old Boy.

Une fois la distribution bouclée, place aux prises de vues, effectuées avec les moyens du bord : “En raison de contraintes budgétaires, il fallait que les images soient dans la boite au bout d’une semaine. Concrètement, nourrir une équipe et demander à des amis de venir gratuitement ça ne peut pas durer un mois. Il n’y avait pas forcément un chef de poste partout niveau technique, on s’est débrouillé de nous-mêmes, c’était très intense”. Toujours est-il qu’à l’écran, on retrouve la patte Metanoia, désireux de bousculer les codes visuels conventionnels, avec pour sources d’inspiration des œuvres telles que Scarface, Itchi The Killer, The Butterfly Effect, Se7en ou encore Old Boy.

Une fois la distribution bouclée, place aux prises de vues, effectuées avec les moyens du bord : “En raison de contraintes budgétaires, il fallait que les images soient dans la boite au bout d’une semaine. Concrètement, nourrir une équipe et demander à des amis de venir gratuitement ça ne peut pas durer un mois. Il n’y avait pas forcément un chef de poste partout niveau technique, on s’est débrouillé de nous-mêmes, c’était très intense”. Toujours est-il qu’à l’écran, on retrouve la patte Metanoia, désireux de bousculer les codes visuels conventionnels, avec pour sources d’inspiration des œuvres telles que Scarface, Itchi The Killer, The Butterfly Effect, Se7en ou encore Old Boy.