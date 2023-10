Mind Set Win : Comment Marco Odermatt utilise ses routines comme ancrage.

Dans le dernier épisode du podcast Mind Set Win , tu obtiendras quelques conseils professionnels qui t'aideront à trouver ton propre ancrage et à le rendre utilisable. C'est une chose pratique, car dans presque toutes les situations, tu trouveras ainsi du réconfort et de la concentration.

Comme tu l'apprendras dans son interview avec l'animateur Cédric Dumont avant le retour de la Coupe du monde de ski alpin FIS les 28 et 29 octobre, c'est justement la visualisation avant la course qui a fait de Marco Odermatt l'homme à battre.

Écoute le podcast ci-dessus et lis la suite pour savoir comment trouver ta constante à la maison...

Peu importe s'il a bien dormi la nuit précédente ou non, si la course est retardée à cause du mauvais temps ou s'il essaie de gagner du temps ou de ne pas en perdre, dans les dix minutes qui précèdent sa course, le skieur suisse a une routine qui tourne entièrement autour de l'imagination de ce qui va se passer quelques minutes plus tard.

"Ma seule routine, ce sont ces dix minutes avant le départ", dit Odermatt. "C'est la même chose à chaque fois".

"Je fais un échauffement, je regarde la course et je l'imagine encore et encore. C'est important pour que je l'aie bien ancrée dans ma tête".

Les 10 minutes qui précèdent une course qu'Odermatt © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool Mon cerveau a déjà parcouru ces pistes de nombreuses fois, alors si je fais une erreur, je sais ce qu'il faut faire. Marco Odermatt

L'exercice à faire chez soi

Comme le co-animateur York-Peter Klöppel l'explique à nouveau, le principe de visualisation est la technique qui aide Odermatt à se concentrer et à préparer son esprit et son corps à faire "all-in". Voici quelques conseils d'experts et des choses dont tu devrais tenir compte si tu cherches ta propre constante.

Demande-toi quelles routines t'aideront à donner le meilleur de toi-même un jour donné. Peut-être que c'est une tasse de café le matin ? Ou le baiser d'adieu des membres de ta famille lorsque tu passes la porte ? Pour trouver ton ancre, tu dois t'entraîner, être patient et essayer de nouvelles choses. Une routine qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne fonctionnera peut-être pas pour toi. Comme l'explique Cédric, "il faut que tu fasses un essai après l'autre, les yeux ouverts, et que tu expérimentes". Rappelle-toi que ce n'est pas la durée ou le type d'activité qui est important, mais l'effet qu'elle a sur toi. Qu'est-ce qui te fait te sentir bien ? Qu'est-ce qui te fait te sentir bien ? Une fois que tu as trouvé une ancre forte, tu peux t'y référer consciemment pour le prochain défi. Utilise-le pour retourner dans ta zone de confort et accomplir ta tâche le mieux possible. Partage par e-mail avec Cédric et York ce qui a fonctionné pour toi : podcast@redbull.com

Cédric Dumont et York-Peter Kloppel dans le podcast Mind Set Win © David Martinez/Red Bull

Peu d'athlètes ont dominé leur sport comme Odermatt l'a fait en 2023. En plus de l'or aux championnats du monde de descente et de slalom géant, ce sont surtout ses 13 victoires en course et ses 2042 points qui ont finalement permis d'établir un nouveau record de la Coupe du monde FIS chez les hommes. De plus, il est le champion olympique en titre et il n'est pas étonnant qu'Odermatt puise une grande confiance en lui en sachant qu'il peut "se produire et gagner" à chaque course.

Un facteur important de sa force mentale et de ses performances de pointe constantes est la confiance en son attitude psychologique lorsqu'il est sur la piste.

"Je ne suis vraiment pas le genre de personne à avoir autant de routines", révèle le jeune homme de 26 ans. "J'ai la même routine 10 minutes avant le départ, mais je ne m'entraîne pas de la même manière que la veille ou ne mange pas la même chose que la veille par exemple.

"Je suis ouverte d'esprit. J'aime le défi d'essayer différentes choses. Je pense qu'il est important de ne pas être trop centré sur soi-même".

C'est cette même mentalité qui a été mise à l'épreuve en 2022 à Pékin, sur la plus grande scène qui soit.

Marco Odermatt volant à Kitzbühel © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

Dans ce que Odermatt décrit comme "la course la plus importante de ma carrière jusqu'à présent", il a abordé la dernière manche du slalom géant en tant que leader du classement.

De fortes chutes de neige et le mauvais temps lui ont joué des tours et sa course a été de plus en plus retardée à cause du brouillard. Il aurait pu paniquer, mais au lieu de cela, Odermatt est resté flexible et s'est adapté à sa nouvelle situation.

Il a fait une sieste entre les deux courses, ce qu'il ne fait jamais d'habitude, et s'est rendu au départ bien plus tard que d'habitude, car il faisait si froid.

"Dans la zone de départ, j'étais en quelque sorte super calme", se souvient-il. "Il faisait mauvais temps, tout le monde était nerveux, mais je savais que je n'avais qu'un seul objectif : gagner une médaille".

Je me suis lancé à fond, j'ai tout risqué et heureusement, tout s'est bien passé. Le soulagement et l'émotion étaient grands. Marco Odermatt

Klöppel résume parfaitement : "A l'avance, tout peut arriver -- ce sont des choses qui ne sont pas sous son contrôle -- mais dans ces 10 dernières minutes, les routines prennent le dessus et grâce à elles, il trouve la bonne attitude qui lui permet de donner le meilleur de lui-même ce jour-là".

Tu trouveras plus d'informations à ce sujet - y compris des exercices simples à faire chez toi - dans Mind Set Win .