Comment vous ressourcer et vous recentrer comme Daniela Ryf.

Des études ont montré que les athlètes d'élite sont capables de se réinitialiser et de se recentrer beaucoup plus rapidement que les athlètes amateurs. Il s'agit d'une compétence fondamentale qui permet à des compétiteurs comme Daniela Ryf, légende de l'IRONMAN, de se démarquer des autres.

Dans l'épisode 16 de Mind Set Win, l'animatrice Kate Courtney répond à cette même question et nous propose un exercice pour nous aider à mieux gérer nos pensées et à nous concentrer sur la tâche à accomplir.

Pour Ryf, la capacité à gérer avec succès ses pensées négatives l'a aidée à dominer le sport de l'IRONMAN et à remporter cinq fois la course la plus prestigieuse du calendrier, les championnats du monde de Kona, à Hawaï.

