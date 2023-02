Écoute comment Marcus Kleveland combat les effets négatifs de la pression.

Spécialisé dans les épreuves de Slopestyle et de Big Air, le snowboardeur norvégien est l'un des riders les plus décorés de sa génération, ayant été sacré champion du monde en 2021 et ayant remporté de nombreux titres aux X Games au cours de sa carrière. Il est également l'un des plus progressistes, réussissant certains des tricks les plus difficiles jamais tentés et poussant constamment l'innovation dans son sport.