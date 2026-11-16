Sur Minecraft, tout le monde a commencé par un cube de terre de quatre blocs sur quatre, une porte en bois et une torche plantée de travers. On est passés par là aussi. La bonne nouvelle ? Une belle maison Minecraft repose sur quelques réflexes simples, pas sur un talent caché.

Même Kameto , le boss de la Karmine Corp , s'est laissé happer par les blocs cette année, sur un serveur Cobblemon (le mod qui fait débarquer les Pokémon dans Minecraft ). Preuve que le jeu de Mojang met tout le monde d'accord, du joueur du dimanche au patron de l' esport français. Dans ce guide, on vous emmène de la première nuit (celle où les zombies tambourinent à la porte) jusqu'au manoir, en passant par les biomes et les nouveaux blocs arrivés avec Wilderness Bound .

01 Première nuit : l'abri express pour survivre dans Minecraft

Un cycle jour-nuit complet dure 20 minutes, dont une dizaine seulement en plein jour. Autant dire que le premier coucher de soleil arrive à toute vitesse. Votre mission : trouver un toit pour la nuit, la vraie maison viendra après.

Récoltez du bois en priorité : une quinzaine de bûches suffisent pour un établi, des outils en bois, une porte et un coffre.

Creusez plutôt que construire : trois blocs de profondeur et deux de hauteur dans une colline, et votre abri est prêt en trente secondes.

Fermez et éclairez : une porte ou deux blocs pour boucher l'entrée, puis une torche (charbon et bâton) pour empêcher les monstres d'apparaître à l'intérieur.

Fabriquez un lit dès que possible : trois laines et trois planches. Il permet de sauter la nuit et fixe votre point de réapparition.

Pas glamour, on vous l'accorde. Mais un trou moche qui vous garde en vie vaut mieux qu'un palais inachevé squatté par 18 creepers.

02 Les 7 règles pour faire une belle maison sur Minecraft

Cosy et enchanteur © Dio Rods

Avant de choisir un style, gravez ces sept principes dans votre pioche. Ils font la différence entre la boîte à chaussures et le cocon qui donne envie de rentrer au chaud après 3 heures à miner des diamants.

Donnez de la profondeur aux murs. Un mur plat, c'est un mur triste. Avancez les piliers d'un bloc (des bûches aux angles, par exemple) ou reculez les fenêtres : ce relief crée des ombres et change tout.

Misez sur un toit en pente. Escaliers et dalles sont vos meilleurs alliés. Faites dépasser le toit d'un bloc sur les côtés et la maison gagne aussitôt en caractère.

Limitez-vous à une palette de 3 blocs. Un bloc principal, un secondaire, et un dernier pour varier. Le combo qui marche à tous les coups : planches de chêne, bûches de sapin, pierre taillée.

Éclairez partout. Les monstres apparaissent dans l'obscurité, dehors comme dedans. Lanternes, torches ou lampes de redstone : pas de squelette surprise dans le salon.

Posez des fondations. Posez une rangée de pierre à la base des murs et ancrez la maison dans le décor, au lieu de la poser comme un carton sur la pelouse.

Fuyez le cube parfait. Plan en L, petite tour, porche avancé : cassez la symétrie et la bâtisse prend vie.

Soignez les abords. Un chemin tracé à la pelle, quelques blocs de feuilles en guise de buissons, une clôture. L'extérieur raconte autant que l'intérieur (oui, même pour une cabane de pêcheur).

03 Des idées de maisons Minecraft faciles pour débuter

Trois projets pour vos premières heures de jeu : peu de ressources et gros rendu.

Idée 1 : la cabane de survie en bois

Niveau : débutant. Blocs clés : planches de chêne, bûches, vitres.

Un rectangle de 5 × 7 blocs, des bûches aux quatre angles, deux fenêtres et un toit en escaliers. Comptez moins d'une journée de jeu. C'est la base parfaite pour appliquer les règles 1 et 2 sans se ruiner.

Idée 2 : la maison en bois avec toit en pente

Niveau : débutant. Blocs clés : planches de bouleau, bûches de chêne, escaliers.

La version « grande sœur » de la cabane : un étage sous les combles, un toit à deux pans qui déborde, une petite cheminée en pierre. Sobre, chaleureuse et franchement photogénique au coucher du soleil.

Idée 3 : la maison souterraine dans la falaise

Niveau : débutant. Blocs clés : pierre, briques de pierre, lanternes.

Vous avez creusé votre abri de la première nuit ? Agrandissez-le. Une façade en briques de pierre, une porte encadrée de lanternes, des pièces creusées en profondeur : la maison troglodyte cumule sécurité maximale et style de repaire secret. Le souci : creuser une pièce entière est bien plus chronophage que de construire quelques murs.

04 Maison en bois, médiévale ou moderne : les styles qui en imposent

Jouer avec le relief est toujours une bonne idée © Kenorzo

Vous avez des stocks et un peu d'expérience ? Place aux styles qui font le tour des captures d'écran.

Idée 4 : le chalet en sapin

Niveau : intermédiaire. Blocs clés : bûches et planches de sapin, pierre taillée, lanternes.

Le chalet de montagne version cubique. Bois sombre, soubassement en pierre, grand toit très pentu et balcon en bois. On jurerait sentir la fondue à travers l'écran.

Idée 5 : la maison médiévale à colombages

Niveau : intermédiaire. Blocs clés : bûches de chêne noir, blocs blancs (calcite ou laine), pierre taillée.

La signature médiévale : une ossature en bois sombre apparente sur des murs clairs, un premier étage qui déborde sur le rez-de-chaussée, des fenêtres à petits carreaux. Ajoutez un puits devant l'entrée et vous tenez votre village.

Idée 6 : la maison moderne en béton et verre

Niveau : intermédiaire. Blocs clés : béton blanc et gris, vitres, dalles de quartz.

Formes cubiques décalées, grandes baies vitrées, toit plat et piscine en option. La maison Minecraft moderne joue la carte de l'épure : moins de détails, mais des volumes bien pensés.

Idée 7 : la maison japonaise sous les cerisiers

Niveau : intermédiaire. Blocs clés : bois de cerisier, bûches de chêne noir, dalles, lanternes.

Toits superposés aux bords relevés, panneaux clairs, jardin zen avec bassin.

05 Les projets XXL : de la cabane dans les arbres au manoir

Il y a de quoi faire travailler son imagination © Lomby

Ici, on parle de chantiers de plusieurs sessions. Rien d'impossible : certains builders sont capables de recréer la tour Eiffel en quelques jours, alors un manoir, franchement, vous êtes de taille.

Idée 8 : la cabane dans les arbres

Niveau : confirmé. Blocs clés : bûches de jungle ou de chêne noir, feuilles, échelles.

Plateformes reliées par des passerelles, troncs géants comme piliers, échelles et lianes. Le rêve d'enfant en version sécurisée (les zombies grimpent mal).

Idée 9 : la maison sur pilotis au bord de l'eau

Niveau : confirmé. Blocs clés : bûches, planches de mangrove, clôtures.

Une maison posée sur l'eau, un ponton, une barque amarrée. Parfaite près d'un marais ou d'une plage, et idéale pour les fans de pêche.

Idée 10 : la ferme avec grange

Niveau : confirmé. Blocs clés : planches et escaliers d'acacia, bottes de foin, clôtures.

Une maison principale, une grande grange au toit en arche, des enclos pour les animaux et des champs bien alignés. L'utile et l'agréable dans le même projet.

Idée 11 : la tour du sorcier

Niveau : confirmé. Blocs clés : pierre taillée moussue, ardoise des abîmes, bibliothèques.

Une tour ronde de quatre ou cinq étages, un escalier en colimaçon, une bibliothèque pour l'enchantement tout en haut. Effet garanti sur une colline isolée.

Idée 12 : le manoir

Niveau : expert. Blocs clés : briques de pierre, chêne noir, vitres, tapis.

L'aboutissement : deux ailes, une entrée monumentale, un hall avec double escalier, des jardins à la française. Le genre de projet qui occupe tout un hiver. Qui dit mieux ?

06 Une maison Minecraft par biome : désert, jungle, neige, cerisiers et forêt d'automne

Le meilleur moyen de réussir sa construction ? Construire avec le paysage, pas contre lui.

Désert

Grès, grès taillé et terre cuite orangée. Toit plat, petite cour intérieure et quelques cactus en pot : l'esprit oasis.

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Jungle

Bois de jungle et bambou, maison surélevée sur pilotis pour dominer la végétation, grandes ouvertures pour l'aération. Tarzan approuve.

Neige

Sapin, pierre et toits très pentus. Une cheminée qui fume (un feu de camp sous un bloc suffit) et des fenêtres éclairées pour l'effet cocon.

Cerisiers

Le bois rose du cerisier se marie à merveille avec le chêne noir et les dalles de pierre. Le terrain tout trouvé pour l'idée 7.

La nouvelle forêt d'automne de Wilderness Bound

Minecraft continue de se renouveler © Mojang

Ce biome aux feuillages rouges, orange et jaunes apparaît près des régions froides. Son bois de peuplier, plus discret, met en valeur le décor flamboyant. Un chalet en peuplier au milieu des feuilles mortes : la vibe automne, version blocs.

07 Construire avec les nouveaux blocs de Wilderness Bound

Sorti le 15 septembre 2026 (Java 26.3 et Bedrock 26.50), le troisième game drop de l'année ouvre une vraie boîte à outils pour les bâtisseurs.

Escaliers et dalles en laine

Enfin ! Réclamés depuis des années, ils existent dans les 16 couleurs de laine. Toits colorés, canapés, tapis en relief : la déco gagne en douceur.

Escaliers et dalles en béton

Eux aussi dans 16 couleurs. Pour la maison moderne, c'est un cadeau : toits plats aux bords nets, marches colorées, sols à motifs.

Coussins et lits de paille

Les coussins se fabriquent avec trois dalles de laine de la même couleur, et on peut enfin s'asseoir dessus. Fini les fausses chaises en escaliers et trappes. Les lits de paille, eux, se dénichent notamment dans les nouveaux camps abandonnés et dépannent pendant les expéditions.

Le bois de peuplier

Un set complet (planches, escaliers, dalles, portes, trappes, clôtures) pour varier votre palette. Associé au cuivre et à ses teintes qui s'oxydent avec le temps, il ouvre des combinaisons inédites.

Avec toutes ces idées, vous avez de quoi imaginer un village magnifique (et complètement hétérogène) !

FAQ

Comment construire une maison dans Minecraft ?

Commencez par un abri simple pour la première nuit, puis choisissez un emplacement plat, une palette de trois blocs et un plan rectangulaire. Montez les murs, ajoutez un toit en escaliers, éclairez l'intérieur, et améliorez petit à petit.

Comment faire une belle maison dans Minecraft ?

Appliquez les règles : de la profondeur dans les murs, un toit en pente qui déborde, une palette limitée et des abords soignés (chemin, buissons, clôture).

Comment retrouver sa maison dans Minecraft ?

Dormez dans un lit chez vous pour y fixer votre point de réapparition, notez vos coordonnées (touche F3 sur Java, option d'affichage des coordonnées sur Bedrock) et, pour les longues expéditions, associez une boussole à une magnétite posée chez vous.

Quelle est la maison Minecraft la plus facile à construire ?

La cabane en bois de 5 × 7 blocs avec toit en escaliers. Quelques dizaines de planches et de bûches suffisent, et elle sert de base à tous les autres projets. À vous de jouer !