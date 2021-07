Quel mode de NBA 2K21 est fait pour vous ?

NBA 2K21 est un jeu dantesque, gavé de contenus conçus pour vous occuper (tous les jours) jusqu'à la sortie de l’itération suivante. Logiquement, il peut donc effrayer les nouveaux venus, qui ne savent pas où (ni comment) investir leur temps et leur énergie.

Voici quelques-uns des modes de jeu les plus populaires, décomposés de manière à ce que vous sachiez lesquels sont compétitifs ou plus tranquilles, en ligne ou hors ligne, faciles à prendre en main ou nécessitant un gros investissement, et lesquels vous permettent de jouer seul ou exigent que vous ayez une équipe.

1. Ma Carrière

Ce mode histoire hors-ligne est solo et vous permet de vivre l'expérience d'une carrière en NBA . Vous pouvez créer un joueur qui vous ressemble, soit en personnalisant minutieusement son visage, ses cheveux et son corps à l'aide des outils du jeu, soit en effectuant un scan de votre visage à l'aide de l'application MyNBA2K21 sur votre téléphone. Pour faire court, votre père est un célèbre joueur de basket et vous voulez sortir de son ombre pour vous faire un nom parmi les plus grands joueurs de tous les temps.

Pour ce faire, vous jouez au lycée et vous êtes recruté par une université qui vous aide à être sélectionné en NBA. Vous choisissez votre franchise et jouez votre carrière virtuelle avec des fans, des sponsors, des conférences de presse, des ajustements et beaucoup de matchs contre l'IA. Les joueurs doivent passer par le mode Ma Carrière pour débloquer les autres modes de jeu comme le Park , le Pro-Am et l' Ante Up .

2. Le Park

Aussi appelé le quartier, la plage ou la ville. Ce mode de jeu est solo et vous permet de jouer en ligne avec le personnage que vous avez créé dans le mode Ma Carrière . Vous jouez au streetball de manière décontractée jusqu'à 21, en 2v2 ou 3v3, avec des amis ou des inconnus et chacun gagne un peu de VC après le match pour améliorer son personnage.

La note d'équipe et les bonus de victoire déterminent le montant de VC que vous gagnez dans les parties de Park. Vous pouvez tout à fait rater votre match et obtenir 100 VC, alors que si vous êtes performant, vous pouvez en obtenir plus de 400. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux dans ce mode de jeu. Si vous êtes seul dans le Park , il est préférable d'aller sur les terrains sans équipe pour ne pas vous faire éjecter par deux ou trois personnes qui sont bien rodées ensemble.

3. Le Pro-Am

Le Pro-Am est beaucoup plus compétitif que le Park et nécessite que vous ayez une équipe pour y participer. Vous jouez en 3v3 ou 5v5 , et le jeu vous oppose à une autre équipe. Vous n'avez donc pas à attendre que des adversaires viennent vous affronter. Votre réputation est en jeu lorsque vous jouez en Pro-Am, car les parties perdues ou abandonnées auront un impact négatif sur votre classement. Les joueurs bien classés peuvent se faire un nom dans NBA 2K et gagner des adeptes, ce qui incite certains à créer du contenu ou à se faire remarquer par la 2K League, puisque le Pro-Am 5v5 est le mode de jeu qui ressemble le plus à la structure de la 2K League.

4. L’Ante-Up

Au lieu de mettre en jeu votre réputation comme dans le Pro-Am, l'Ante Up consiste à miser votre monnaie du jeu, appelée VC. L'Ante Up se joue en 1v1, 2v2 ou 3v3, les joueurs peuvent donc entrer dans ce mode de jeu avec ou sans équipe. Ce mode de jeu est essentiellement comme le Park, mais avec l'ajout du 1v1 et de vrais VC sur la table.

Les terrains ont différentes mises de VC, affichées en haut afin que vous sachiez combien vous allez perdre ou gagner avant de commencer un match. Si vous savez que vous êtes bon et que vous voulez augmenter votre monnaie plus rapidement, l'Ante Up est l'endroit idéal pour le faire. Ce mode est axé sur la compétition, vous devez donc avoir confiance dans les capacités de votre équipe. Il ne sera pas facile de prendre les VC des joueurs qui s'y trouvent.

5. Le BlackTop

Ce mode de jeu à deux joueurs en coopération sur le canapé permet une grande liberté et beaucoup de personnalisation. Lorsque vous jouez contre votre ami, vous pouvez incarner 1 à 5 joueurs de la NBA à la fois. Ce mode de jeu est très rapide, comme le Park, sans temps-morts ni remplacements. Vous pouvez également choisir la durée de la partie, du premier à 5 points au premier à 50 points, c'est vous qui décidez.

Vous avez le contrôle total des joueurs que vous voulez dans votre équipe, tant qu'ils figurent dans le jeu. Donc, si vous ne pouvez pas choisir entre les Lakers, le Heat ou les Cavs époque LeBron James, créez une équipe avec les trois. Ce mode de jeu est rapide et facile à prendre en main, à condition que la personne avec qui vous jouez puisse le faire sur la même console que vous.

6. MyTeam

Il s'agit du mode de jeu solo en ligne ultime pour NBA 2K21 , l'équivalent du mode Ultimate Team de FIFA . Les joueurs sont acquis grâce à des cartes que vous récupérez, en les achetant, en faisant des offres à l'hôtel des ventes ou en ayant de la chance en ouvrant des packs.

Une fois que vous avez assemblé une équipe à peu près décente, vous pouvez jouer en 3v3 ou 5v5 hors ligne contre l'IA ou en ligne contre un autre joueur pour gagner des MT, de l'XP et des récompenses, ce qui vous aide à agrandir votre collection de cartes et à rester compétitif. Ce qui est intéressant avec ce mode de jeu, c'est qu'il commence de manière assez réaliste à la date de sortie du jeu mais, au fur et à mesure que du nouveau contenu et des versions différentes de joueurs apparaissent chaque vendredi, le jeu s'éloigne de plus en plus vers le domaine de la pure fantaisie.

Des cartes spéciales sont publiées pour permettre aux joueurs du jeu de faire des choses qu'ils ne pourraient jamais faire dans la vie réelle, comme un Steve Nash qui met des dunks, Vince Carter ou Ben Simmons qui tirent à trois points comme Stephen Curry. Avec chaque mise à jour, vous ne savez jamais si les meilleurs joueurs doivent être achetés, acquis par la chance ou grindés, donc vous devrez vous tenir à jour sur MyTeam soit par le biais de la 2KTV ou d'un créateur de contenu afin de ne pas vous laisser distancer par la concurrence.

7. Le PlayNow en ligne

Si le mode MyTeam vous semble trop chronophage et que vous souhaitez que les forces et les faiblesses de vos joueurs soient plus vraies que nature, vous devriez essayer ce mode de jeu. Le mode PlayNow Online est un excellent moyen de jouer à 5 contre 5 contre un autre joueur en ligne sans avoir à se démener pour monter son équipe. Les équipes sont celles du jeu, alors choisissez votre équipe NBA préférée et affrontez un ami ou un inconnu immédiatement.

Si vous choisissez de jouer en ligne contre des inconnus, en fonction de l'équipe que vous choisissez, 2K vous mettra en relation avec un autre joueur utilisant une équipe de niveau similaire, afin d'éviter (espérons-le) que le match ne tourne au désastre. Par exemple, si vous choisissez l'équipe des Raptors de 2021, vous ne serez pas associé à un joueur qui a choisi les Warriors de 2017.

8. Ma NBA

Ce mode de jeu est destiné à ceux qui ne sont pas nécessairement doués en ce qui concerne NBA 2K , mais qui ont un grand intérêt pour le basket. En gros, vous jouez le rôle d'un directeur général de la NBA et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que la franchise de votre choix remporte le titre. Ce qui est cool avec ce mode de jeu, c'est que vous pouvez simuler ou jouer les matchs de votre équipe.

Si votre équipe n'est pas très forte, il est préférable de simuler pendant quelques années et de construire votre roster avant de sauter sur le terrain et de contrôler les joueurs vous-même. Le score de loyauté d'un joueur est pratiquement sans importance dans tous les modes de jeu, sauf dans Ma NBA . Si vous choisissez les Raptors de Toronto comme franchise, il sera beaucoup plus difficile de recruter un joueur comme Klay Thompson, dont la loyauté est élevée, qu'un joueur comme Kevin Durant, dont le score de loyauté est beaucoup plus faible.

