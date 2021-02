2020, année singulière pour le jeu vidéo

(oh yeah), l’année écoulée restera aussi à jamais gravée à l’encre pixelisée dans les annales vidéoludiques, car il s’est passé bien des choses, et notamment certaines qui n’étaient pas du tout attendues. Soyons sadiques (mais pas trop quand même) et plongeons nous dans la rétro, engagée et passionnée.

The Last of Us 2

Un Animal Crossing pour les gouverner tous

et son sujet idéal : alors que nous étions plongés dans un monde anxiogène, il nous proposait abondance de mignoncité, de peace and love et de “ouah, tu as vu mes belles tulipes ?”. Le timing parfait.

Début d’année, la pandémie s’installe, le confinement est décrété. Alors que le peuple est appelé à rester à la maison, celui-ci s’évade sur une île bucolique pour ramasser des coquillages, attraper des papillons, planter des arbres… Alors qu’il doit respecter la distanciation sociale, il va à la rencontre de ses voisins, discute, offre des trucs et se fait offrir des machins. Alors que les banques et commerces sont fermés, il enchaîne les crédits immobiliers, achète en ligne, organise un trafic de navets. Bref, le peuple joue à

, console toujours la plus vendue, et ceci sans grosse nouveauté pour les fêtes. Le tout malgré

a été le jeu le plus vendu en 2020, aussi bien au Japon qu’en Europe et en Amérique du Nord. Il a largement contribué à la nouvelle énorme année de la

La next gen coincée en précommande

De fait, pour beaucoup, même si la next gen est sortie, elle reste encore une aventure lointaine qui se conjugue au futur, et les choses ne sont pas parties pour s’arranger dans l’immédiat.

Final Fantasy VII Remake, succès discret

était attendu est un doux euphémisme. Longtemps espéré, notamment lors de chaque E3, le remake est devenu réalité et a vite enflammé la toile à chacune de ses apparitions : son annonce bien évidemment, ses trailers, sa date de sortie, etc. Arrivé en début d’année 2020, dans une période délicate, le jeu a été salué, autant par la presse que par le public, avec de jolies ventes à la clé. Puis le silence s’est fait, assourdissant. La période d’exposition médiatique du jeu fut étonnamment brève. Son format, épisodique, y est peut-être pour quelque chose. Le fait qu’il parlait surtout à des joueurs d’une autre époque aussi certainement. Des joueurs qui l’ont rapidement terminé. Mais

The Last of Us 2, jeu de l’année discuté

n’a pas fait l’unanimité, mais il a marqué profondément ceux qui sont allés au bout, sans céder à la facilité, à l'intolérance ambiante et la recherche de la simple satisfaction du fan. On a hâte de voir ce que la série de HBO fera de tout cela !

de l’année, triomphant aux contestés mais toujours plus médiatisés Games Awards notamment. Pourtant, lors de sa sortie, les premiers retours sur le jeu étaient bien plus réservés, côté joueurs essentiellement. La presse l’a porté aux nues, les joueurs beaucoup moins. Avec du recul, plusieurs éléments l’expliquent : les choix scénaristiques brutaux de ses auteurs, qui ont dérouté tant de joueurs, le manque d’évolution du gameplay, l’envie d’y voir une révolution (ce que le jeu n’avait jamais promis) sans oublier la navrante haine du web à l’encontre d’Ellie.

Warcraft, de Reforged à Shadowlands

) du jeu. Pourquoi ? Warcraft III est pour beaucoup le plus grand RTS de tous les temps (mais le débat est ouvert), ce Reforged n’en est pas digne et laisse un arrière goût très amer, d’autant que les mises à jour annoncées se font grandement attendre.

, lui aussi très attendu par les amoureux du RTS, un portage confié par Blizzard au studio Lemon Sky. Un portage expédié, incomplet, descendu sans retenue, et à raison, par les joueurs. La raison ? Moddeurs ceinturés, manque de fluidité et surtout absence de ladder, brisant tout intérêt multijoueur (et donc

Mais Warcraft n’en est pas resté là et c’est du côté du MMO que la joie est là. Le pari Classic est un succès évident et s’est confirmé toute l’année. Shadowlands, la nouvelle extension, est venue confirmer que WoW va très bien. Levelling intéressant, intrigue prenante (mais que fait Sylvanas ?), endgame archi-complet, bourré de nouveautés. Pour le moment, Shadowlands satisfait ses utilisateurs, toujours nombreux. Le jeu s’est même offert le luxe de devenir le jeu PC le plus vendu sur sa journée de lancement, avec 3.7 millions de copies, détrônant Diablo III.

L’accident industriel Cyberpunk 2077

, comme un cas d’école à ne plus reproduire, et ceci à bien des niveaux. La communication d’abord : des promesses, un silence pesant sur les versions old gen (et on comprend pourquoi). La confiance aveugle dans un studio placé sur un piédestal depuis The Witcher III et qui doit, aujourd’hui, reconquérir le cœur des joueurs. L’accueil quasi dithyrambique de la presse (qui n’avait pas les versions

Sept ans, c’est le temps qui se sera écoulé entre la première annonce et l’arrivée de Cyberpunk 2077 sur les étals des revendeurs. Un développement interminable et entaché de nombreuses polémiques.

