La piste commence par des virages larges et plats mais change radicalement dès que les arbres se profilent à l'horizon. Non seulement elle est dangereusement raide, mais les pilotes doivent aussi une section de l'enfer - la Mercedes-Benz, qui s'appelle littéralement "The Hell" - saturée de rochers, de racines et de poches de poussière aveuglante.

Avec ses racines et ses rochers, la piste de cross-country (longue de 4km et affichant un dénivelé de 190m) est aussi très coriace. Un certain nombre de sections rocailleuses dans les bois offrent d'ailleurs de beaux défis techniques. Sinon, le parcours comprend également une grande partie de la piste 4X des Championnats du monde.

