Les deux meilleurs builds du moment sur Monster Hunter Rise

Parce que, oui, on peut vite se retrouver perdu sur une licence qui offre tant de possibilités. L’idée étant de perdre un minimum de temps et de ressources dans des pièces d’équipement obsolètes une fois le endgame atteint. Notez que les deux builds présentés plus bas ne sont que des bases à parfaire selon vos envies et vos chasses à effectuer. Vous n’y trouverez pas l’équipement ultime, mais deux propositions de notre part pour vous débrouiller après avoir vu défiler les crédits, ou pour préparer au mieux l’arrivée de l’extension Sunbreak cet été.