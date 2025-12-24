Le calendrier des Grands Prix MotoGP 2026

Le calendrier des courses de MotoGP pour le championnat 2025 :
Date
Grand Prix
Circuit
Pays
27 février - 1er mars
GP de Thaïlande
Chang International Circuit
Thaïlande
20-22 mars
GP du Brésil *
Autódromo Internacional Ayrton Senna
Brésil
27-29 mars
GP des Amériques
Circuit of the Americas
États-Unis
10-12 avril
GP du Qatar
Losail International Circuit
Qatar
24-26 avril
GP d'Espagne
Circuito de Jerez-Ángel Nieto
Espagne
8-10 mai
GP de France
Circuit Bugatti - Le Mans
France
15-17 mai
GP de Catalogne
Circuit de Barcelona-Catalunya
Espagne
29-31 mai
GP d'Italie
Autodromo del Mugello
Italie
5-7 juin
GP de Hongrie
Balaton Park Circuit
Hongrie
19-21 juin
GP de République tchèque
Automotodrom Brno
République tchèque
26-28 juin
GP des Pays-Bas
TT Circuit Assen
Pays-Bas
10-12 juillet
GP d'Allemagne
Sachsenring
Allemagne
7-9 août
GP de Grande-Bretagne
Silverstone Circuit
Royaume-Uni
28-30 août
GP d'Aragón
MotorLand Aragón
Espagne
11-13 septembre
GP de Saint-Marin
Misano World Circuit Marco Simoncelli
Saint-Marin
18-20 septembre
GP d'Autriche
Red Bull Ring
Autriche
2-4 octobre
GP du Japon
Twin Ring Motegi
Japon
9-11 octobre
GP d'Indonésie
Mandalika International Street Circuit
Indonésie
23-25 octobre
GP d'Australie
Phillip Island Circuit
Australie
29 oct. - 1er nov.
GP de Malaisie
Sepang International Circuit
Malaisie
13-15 novembre
GP du Portugal
Autódromo Internacional do Algarve
Portugal
20-22 novembre
GP de Valence
Circuit Ricardo Tormo
Espagne