Le calendrier des Grands Prix MotoGP 2026

Le calendrier 2026 se distingue par plusieurs choix forts. Pour la première fois depuis plus de deux décennies, le MotoGP fera son retour au Brésil, absent du championnat du monde depuis 23 ans. Une étape symbolique sur un marché historique du sport moto, qui marque la volonté de la discipline de renouer avec des territoires longtemps délaissés.

