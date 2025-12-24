Pedro Acosta en action lors d'un Grand Prix de MotoGP.
Le calendrier des Grands Prix MotoGP 2026

Nouveaux équilibres techniques, réglages affinés et stratégies repensées : tout se jouera dès les premières manches, alors que les cartes auront été partiellement rebattues durant l’intersaison.
Cette entame de championnat sera particulièrement scrutée pour Pedro Acosta, désormais pleinement installé parmi les références de la catégorie reine. Sa capacité à enchaîner les résultats sur des circuits très différents sera un indicateur clé. À ses côtés, Brad Binder continuera de miser sur sa régularité et son style engagé, tandis que Johann Zarco, fidèle à son tempérament offensif, cherchera à capitaliser sur son expérience pour rester jouer les trouble-fêtes.
Johann Zarco seen during Round 19 of the MotoGP World Championship in Sepang, Malaysia on October 31, 2024.

Johann Zarco

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Le calendrier 2026 se distingue par plusieurs choix forts. Pour la première fois depuis plus de deux décennies, le MotoGP fera son retour au Brésil, absent du championnat du monde depuis 23 ans. Une étape symbolique sur un marché historique du sport moto, qui marque la volonté de la discipline de renouer avec des territoires longtemps délaissés.
Autre changement notable : la saison s’ouvrira en Thaïlande, et non au Qatar comme ce fut souvent le cas par le passé. Le Chang International Circuit accueillera ainsi la manche inaugurale, plaçant immédiatement le championnat sous le signe de la chaleur, de l’exigence physique et d’un public réputé pour sa ferveur. Un début de saison qui pourrait rapidement faire la différence entre ceux prêts dès la première course et les autres.
Enfin, le championnat se conclura en Espagne, confirmant le rôle central de la péninsule ibérique dans l’écosystème du MotoGP. Un final sur un tracé connu pour ses enjeux sportifs et émotionnels, où les titres se sont souvent joués dans un climat de tension maximale. Entre retour historique, nouvelle ouverture de saison et conclusion stratégique, le calendrier 2026 s’annonce aussi narratif que sportif.
01

Le calendrier des courses de MotoGP pour le championnat 2025 :

Date

Grand Prix

Circuit

Pays

27 février - 1er mars

GP de Thaïlande

Chang International Circuit

Thaïlande

20-22 mars

GP du Brésil *

Autódromo Internacional Ayrton Senna

Brésil

27-29 mars

GP des Amériques

Circuit of the Americas

États-Unis

10-12 avril

GP du Qatar

Losail International Circuit

Qatar

24-26 avril

GP d'Espagne

Circuito de Jerez-Ángel Nieto

Espagne

8-10 mai

GP de France

Circuit Bugatti - Le Mans

France

15-17 mai

GP de Catalogne

Circuit de Barcelona-Catalunya

Espagne

29-31 mai

GP d'Italie

Autodromo del Mugello

Italie

5-7 juin

GP de Hongrie

Balaton Park Circuit

Hongrie

19-21 juin

GP de République tchèque

Automotodrom Brno

République tchèque

26-28 juin

GP des Pays-Bas

TT Circuit Assen

Pays-Bas

10-12 juillet

GP d'Allemagne

Sachsenring

Allemagne

7-9 août

GP de Grande-Bretagne

Silverstone Circuit

Royaume-Uni

28-30 août

GP d'Aragón

MotorLand Aragón

Espagne

11-13 septembre

GP de Saint-Marin

Misano World Circuit Marco Simoncelli

Saint-Marin

18-20 septembre

GP d'Autriche

Red Bull Ring

Autriche

2-4 octobre

GP du Japon

Twin Ring Motegi

Japon

9-11 octobre

GP d'Indonésie

Mandalika International Street Circuit

Indonésie

23-25 octobre

GP d'Australie

Phillip Island Circuit

Australie

29 oct. - 1er nov.

GP de Malaisie

Sepang International Circuit

Malaisie

13-15 novembre

GP du Portugal

Autódromo Internacional do Algarve

Portugal

20-22 novembre

GP de Valence

Circuit Ricardo Tormo

Espagne

