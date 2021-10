Johann Zarco Already a winner of the Red Bull Rookies Cup and …

En partant en pole position et en voyant son adversaire pour le titre Fabio Quartararo s’élancer seulement 15ème, Francesco Bagnaia avait probablement déjà imaginé un scénario de course idéal qu’il a finalement tenu jusqu’à sa chute à quatre tours de l’arrivée. Jusque-là, l’Italien (deuxième au championnat avec 52 points de retard sur le Français avant cette épreuve) avait été impeccable sur ce circuit de Misano en prenant la tête au premier virage. Seul

À cinq tours de l’arrivée, Bagnaia parvenait enfin à creuser l’écart avec le pilote Honda. Un rythme qui était donc peut-être trop élevé car dans la boucle suivante, l’Italien partait à la faute. Sa Ducati pulvérisée, il abandonnait et laissait donc Marc Márquez aller cueillir une victoire inespérée devant Pol Espargaró et