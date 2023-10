Les qualifications en MotoGP : comment ça marche ?

sont un épisode crucial d’un week-end de compétition. Elles établissent la grille de départ pour la grande course du dimanche et la course sprint du samedi. Sauf que les règles des qualifications en MotoGP n’ont rien à voir avec celles de la F1 et des ajustements sont en plus apportés au règlement en 2024. On vous guide à travers ce labyrinthe de directives. Voici comment marchent les qualifications en motoGP.

au moment d’évoquer ces modifications de règlement. La piste n’est peut-être pas prête non plus. Donc au moins, avec ce changement, nous aurons un peu de temps pour travailler un peu sur le rythme de la course. »

Ce changement a pour but d’alléger la pression sur les pilotes le vendredi et de leur laisser plus de temps pour ajuster leurs machines. La problématique répond aux demandes des pilotes eux-mêmes. « Nous prenons peut-être déjà trop de risques le matin, avait commenté

Une autre règle régit les essais du vendredi. Le temps établi par le pilote le plus rapide au cours de la séance d’essai libre est la norme à laquelle tous les autres pilotes sont évalués avant les qualifications. Pour qu’un pilote puisse participer aux qualifications et à la course, son meilleur temps ne doit pas être supérieur à 105% du temps du pilote le plus rapide. Traduction : Si Jorge Martin a réussi le meilleur temps de la séance d’essais du samedi avec un chrono de 1min40sec (soit 100 secondes), les autres concurrents doivent établir un tour référence de minimum 1min45sec (soit 105 secondes) pour participer aux qualifications du samedi et ainsi pouvoir prendre part aux courses.

Une autre règle régit les essais du vendredi. Le temps établi par le pilote le plus rapide au cours de la séance d’essai libre est la norme à laquelle tous les autres pilotes sont évalués avant les qualifications. Pour qu’un pilote puisse participer aux qualifications et à la course, son meilleur temps ne doit pas être supérieur à 105% du temps du pilote le plus rapide. Traduction : Si Jorge Martin a réussi le meilleur temps de la séance d’essais du samedi avec un chrono de 1min40sec (soit 100 secondes), les autres concurrents doivent établir un tour référence de minimum 1min45sec (soit 105 secondes) pour participer aux qualifications du samedi et ainsi pouvoir prendre part aux courses.

Une autre règle régit les essais du vendredi. Le temps établi par le pilote le plus rapide au cours de la séance d’essai libre est la norme à laquelle tous les autres pilotes sont évalués avant les qualifications. Pour qu’un pilote puisse participer aux qualifications et à la course, son meilleur temps ne doit pas être supérieur à 105% du temps du pilote le plus rapide. Traduction : Si Jorge Martin a réussi le meilleur temps de la séance d’essais du samedi avec un chrono de 1min40sec (soit 100 secondes), les autres concurrents doivent établir un tour référence de minimum 1min45sec (soit 105 secondes) pour participer aux qualifications du samedi et ainsi pouvoir prendre part aux courses.