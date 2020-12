Pourquoi le MotoGP est une référence technique

En 2012 la cylindrée des moteurs

passe à 1000 cm3. Le promoteur du championnat décide par ailleurs de créer une nouvelle classe CRT au sein du

championnat MotoGP

. Les équipes CRT -Claiming Rule Teams- peuvent aligner des motos équipées de moteurs dérivés de la série grâce à un règlement leur permettant d’utiliser 24 litres d’essence et 12 moteurs pour boucler leur saison (les machines prototypes n’ont droit qu’à six moteurs et 21 litres de carburant). Un an plus tard, le bilan est mitigé. Trop loin des performances des prototypes, trop disparate avec des Aprilia ART plus ou moins homogènes, une Suter BMW décevante et des FTR Honda et Kawasaki plus qu’effacées, cette sous-catégorie du

ne parvient pas à convaincre et laisse place, en 2014, à une nouvelle classe Open. La notion de “claiming rule” disparaissant du règlement technique, le promoteur du championnat décide, afin de clarifier les appellations des machines en

MotoGP

, d’avoir désormais d’un côté les six motos d’usine alignées par Honda, Yamaha et Ducati avec 20 litres d’essence, 5 moteurs et software maison, et de l’autre une classe Open regroupant toutes les machines équipées de la nouvelle ECU standard Magneti Marelli et bénéficiant de 24 litres de carburant ainsi que de 12 moteurs. Cette classe Open disparaîtra à son tour en 2016 avec l’adoption de la centrale de gestion électronique unique et du passage à 22 litres de carburant maxi pour toutes les motos du plateau.