Muddy Monk joue son Bingo Paradis

? Certains le croient français, d’autres suisse, et d’après mes infos, il aurait aussi passé plusieurs années en Belgique. Satanée francophonie, on sait plus qui vient d’où. C’est ce qu’aurait sans doute dit un cousin québécois inconnu.

L'ayant connu grâce à Ichon et Myth Syzer, je le croyais beatmaker, mais il me parla de Vincent Delerm lors de notre première rencontre, il y a deux ans, dans le 18ème arrondissement de Paris. Il y a quelques années, une journaliste demandait à Muddy Monk si sa musique devait quelque chose aux montagnes suisses. Sans doute une piste intéressante, pour l’aspect aérien et vallonné. Mais bon, l’important c’est aussi où il va.

En écoutant attentivement ses paroles, au fil de ses projets, on peut discerner de discrets hommages à la chanson française, parsemés. Et des émotions en montagnes russes, d’un disque à l’autre. On ne s’ennuie pas, y a des hauts, y a des bas, ça c’est sûr. Les âmes en feu regretteront peut-être la flamboyance davantage présente sur ses disques précédents.

Mais ces tonalités plus douces que l’on trouve sur ce disque, ne sont-elles pas celle d’un Muddy Monk davantage apaisé ? Toujours est-il qu’une énergie plus solaire traverse “Bingo Paradis”. Avec des paroles évoquant le couple, ce lieu d’apprentissages sans fin. Un disque inspiré par sa vie amoureuse, comme le laisse deviner la pochette, mais aussi “par le sentiment d’avoir trouvé sa place, en amour mais aussi dans la vie”, confie t-il au téléphone.

