Avec Ultra Dramatic Kid, Muddy Monk s'arme sensible

dans lequel sa musique pop prenait un virage plus rock, Muddy Monk se contenta de sortir deux titres en 2021, « Athènes » et « Petit soldat ». Deux balades planantes qui ne préfiguraient pas vraiment la couleur musicale du nouvel opus.

Après « Ultra tape » en 2020, dans lequel sa musique pop prenait un virage plus rock, Muddy Monk se contenta de sortir deux titres en 2021, « Athènes » et « Petit soldat ». Deux balades planantes qui ne préfiguraient pas vraiment la couleur musicale du nouvel opus.

Après « Ultra tape » en 2020, dans lequel sa musique pop prenait un virage plus rock, Muddy Monk se contenta de sortir deux titres en 2021, « Athènes » et « Petit soldat ». Deux balades planantes qui ne préfiguraient pas vraiment la couleur musicale du nouvel opus.

au moment de la première vague du Covid, en 2020. Il se retrouve dans une « période assez morose » et un « hiver assez dur », faisant « le deuil d'une vie vécue à Bruxelles ». De quoi lui donner l'envie d'écrire ce nouvel album, « autour du thème de l'enfant ultrasensible qui traverse la vie un peu comme un petit soldat », et « qui apprend à se battre et à se protéger ».