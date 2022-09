Découvrez les meilleurs personnages de Multiversus

Le 19 juillet, le nouveau platform fighter de Warner Bros. est sorti de sa phase bêta. Depuis, une véritable hype s’est créée autour de ce jeu. Et bien des joueurs se posent directement une question pour un jeu de ce type : quel est le meilleur personnage ? Heureusement, nous avons déjà les premiers résultats de tournois et connaissons ainsi l’avis des joueurs les plus performants (pour beaucoup issus de Super Smash Bros .). Grâce à ces informations, nous vous avons préparé la liste des meilleurs combattants actuel.

01 1v1 ou 2v2 ?

Le game design de Multiversus a été basé principalement sur les combats en 2v2. Nous avons donc pris cela en compte en établissant notre liste des personnages. Pour autant, les qualités de plusieurs d’entre eux sont également tout aussi valables pour les combats solo.

Le tournoi Multiversus le plus important à ce jour s’est déroulé lors de l’EVO 2022 . Quand bien même cet événement met clairement le focus sur les jeux de combat , ce tournoi est depuis longtemps considéré comme une référence pour les jeux du genre platform fighter. Certains d’entre eux figurent même parfois en tête d’affiche. Pour cette édition, Multiversus n’était toutefois qu’un événement secondaire, ce qui ne lui a pas empêché de montrer son gros potentiel e-sportif. Autant au niveau des joueurs qu’au niveau des spectateurs.

02 Bugs Bunny / Véra

Véra est le meilleur personnage support dans Multiversus © Warner Bros.

Ces deux personnages font la différence ensemble. Lors de l’EVO 2022, le plus important tournoi de Multiversus à ce jour, ces deux combattants ont été joués à presque chaque match. Ils ont enregistré, et de loin, le plus gros taux de sélection de l’événement. Plus de la moitié des joueurs du top 8 ont joué soit Bugs Bunny soit Véra. La plupart du temps ensemble.

En dans son bilan du tournoi, Nakat, champion EVO, a déclaré : si vous voulez gagner de l’argent sur Multiversus, il vaut mieux jouer Bugs Bunny ou Véra.

Ce qui explique leur écrasante supériorité, c’est notamment que Bugs Bunny, même pris de manière isolée, n’a pas vraiment de point faible. Ses combos sont dévastateurs et ses capacités d’esquive lui permettent de survivre plus longtemps que ses opposants. Les joueurs vont même jusqu’à dire que Bugs Bunny est largement au-dessus des autres personnages du roster.

Véra n’est certes pas aussi intouchable que Bugs Bunny, mais elle dispose de combos finishers plutôt surprenants si on considère qu’elle est un personnage support. Qui n’y fait pas attention peut rapidement subir une éjection via ses bulles de parole. Sa portée fait d’elle une adversaire redoutable. Tout cela combiné à sa capacité à affaiblir ses adversaires, elle représente un personnage complémentaire optimal pour tous les combattants à dominante offensive.

03 Tom & Jerry

Dans Multiversus, Tom & Jerry sont une machine à zoner © Warner Bros.

On retrouve l’une des forces de Véra chez Tom & Jerry également : la portée. Pour nombre de joueurs, les personnages basés sur le zoning représentent actuellement un problème dans Multiversus.

Le spécial neutre de ce personnage permet de positionner Jerry sur le terrain, puis de se lancer dans un échange de projectiles avec Tom. Le raquette de tennis de Tom est là pour renforcer l’efficacité de ces projectiles. Ajoutez à cela que Jerry est capable de tirer à coups de bouchons de bouteille de champagne et on se retrouve vite avec un écran rempli d’objets que les adversaires doivent esquiver, ces projectiles pouvant interrompre leurs attaques ou servir à la réalisation de combos.

Le toolkit de ce duo vise ainsi à saturer le plateau et à empêcher les adversaires d’attaquer de manière efficace.

04 Batman

Attention au batarang ! Ce coup pose problème pour de nombreux joueurs. © Warner Bros.

Batman était lui aussi souvent présent lors de l’EVO. Il est d’ailleurs un peu meilleur en 1v1 qu’en 2v2.

L’outil qui rend Batman si fort est principalement son batarang. Il s’agit d’un projectile qui emprunte une trajectoire courbe avant de revenir vers Batman, infligeant des dégâts à tous les ennemis se trouvant sur la trajectoire. On constate à nouveau que toutes les actions permettant d’attaquer les adversaires à distance sont actuellement indispensables dans Multiversus. Mais ce qui fait la véritable force du batarang, c’est que Batman peut continuer à agir tandis que son projectile est en action. Ainsi, plusieurs attaques qui devraient représenter un certain risque pour Batman profitent de l’assurance que, dans tous les cas, l’opposant prendra un coup de batarang juste après l’assaut. Dans ce contexte, c’est le grappin de précision qui est son coup le plus utilisé par les joueurs. Et celui-ci déclenche directement un combo si le projectile a touché sa cible.

05 Superman

Le Man of Steel éjecte très facilement ses adversaires © Warner Bros.

Il n’est pas surprenant que Superman agisse tel un véritable rouleau compresseur face à ses adversaires. Même avec peu de dégâts, il arrive facilement à faire sortir ses opposants de l’arène et à marquer des points.

En outre, la vision thermique de Superman lui permet de zoner ses adversaires sans problème. C’est surtout en 2v2, lorsque les ennemis sont trop occupés à faire face à un autre combattant, que cette attaque à retardement s’avère souvent fatale. De plus, cette capacité dispose d’une grande surface d’action. Elle peut être utilisée aussi bien en défense qu’en attaque . Elle permet de faciliter la récupération lorsque Superman se fait projeter en dehors de la scène. Et si l’un de ses adversaires s’y retrouve lui-même projeté, la vision thermique rend son retour encore plus difficile.

06 Finn

Chez Finn, sa rapidité fait la différence © Warner Bros.

Grâce à la rapidité de ses attaques, Finn est une véritable machine offensive. Il trimballe facilement ses adversaires d’un coin à l’autre de la scène. Son down tilt lui permet non seulement de briser les boucliers, mais également de sortir ses opposants sur le bord de la scène d’un coup d’épée. Plusieurs de ses attaques combotent avec sa récupération et permettent d’éjecter ses opposants sans grande difficulté dans la blast zone.

Dans un jeu autant dominé par l’utilisation de projectiles, il convient également de mentionner son side special. Lorsqu’il l’utilise, Finn lance un coup d’épaule en se protégeant à l’aide d’un bouclier doré qui intercepte les projectiles. Cela améliore grandement ses match ups contre plusieurs des meilleurs personnages du moment. Surtout parce qu’il est ensuite capable de les submerger au corps à corps avec son jeu agressif.

07 Et Wonder Woman alors ?

Si vous avez regardé l’EVO 2022, vous devez vous demander : « Wonder Woman n’est-elle pas forte elle aussi ? ». En effet, on pourrait penser qu’elle devrait être classée parmi les meilleurs combattants. Après tout, elle faisait partie de l’équipe sortie victorieuse du tournoi. Pourtant, les meilleurs joueurs de la communauté, tout comme Nakat, le champion de l’EVO, sont unanimes : Wonder Woman est certes forte, mais elle est loin d’être au niveau des personnages nommés ci-dessus. Évidemment, entre de bonnes mains, elle a le potentiel de se mesurer au top, mais deux facteurs sont à prendre en compte quant au résultat du tournoi : d’une part, elle n’était pas jouée seule, mais en équipe, et le deuxième personnage était Tom & Jerry. D’autre part, Nakat n’est pas n’importe qui. Il s’est déjà hissé au sommet des classements de toutes les versions de Super Smash Bros. et est un véritable expert des jeux de type platform fighter.