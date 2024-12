Muscler son cou : découvrez les exercices les plus efficaces !

Avouons-le, personne ne s'est jamais écrié : "Hé, mate un peu comment mon cou est musclé ?". Pourtant, votre cou est bien plus qu'un support pour votre tête ou un support pour vos colliers. Muscler cette zone peut améliorer votre posture, prévenir les douleurs cervicales et même vous donner une allure un peu plus impressionnante (amateurs de selfies en contre-plongée, on vous voit). Alors, si vous pensiez que votre cou n’avait pas besoin d’entretien, détrompez-vous ! Voici pourquoi et comment le renforcer.