L’histoire fut quelque peu différente pour Myriam, la montpelliéraine : ”Je confirme, c’était dur de se remettre dans le bain et je roulais pas mal sur la retenue lors des entraînements. En plus j’avais la plaque numéro 17 (car elle a peu cumulé de points UCI à cause de sa blessure en 2019 et du manque de course en 2020 ndlr) ce qui m’a empêché de m’entraîner sur la piste le premier après-midi avec les autres filles car seul le top 15 est autorisé. Je fais 2ème de cette manche de qualifications avec quelques erreurs. Pour la finale du lendemain, je suis partie sur une piste qui collait de plus en plus. J’ai terminé deuxième à six secondes de

qui fait un très beau run. Cela dit, elle était partie bien plus tôt que moi alors est-ce que la piste a eu le temps de changer à ce point entre nous deux et de coller plus pour les dernières ? On ne le sera jamais. Maintenant je me suis bien satisfaite de ma deuxième place tout en sachant qu’on avait une autre chance deux jours après”.