Give me 5 : Nae nous dévoile ses 5 sources d’inspiration

2 novembre 2022. Suite à plusieurs semaines de compétition acharnée, le Red Bull 60 Seconds Contest s’est clôt sur la victoire de Nae, rookie du hip-hop helvétique. Six mois plus tard, le revoilà, bien décidé à cramer le mic en l’espace d’une minute. Celui qui a commencé le rap via le duo fraternel Mempo & Nae a récemment sorti son premier album solo, « Kintsugi ». Condensé de flows variés, finesse d’écriture et refrains planants, le 11 titres offre un bel aperçu de ce que le jeune mc est capable de proposer. Afin de mieux connaitre Nae, focus sur ses cinq plus grandes influences.

01 Mempo

« À la base je n’étais pas forcément un consommateur de rap étant plus jeune. Mon grand frère par contre, a toujours été un fan absolu de cette culture ainsi que ses représentants.

On a vraiment une relation fraternelle très forte, il me faisait écouter énormément de morceaux de rap. Par la suite, il a commencé à écrire ses propres textes faire des freestyles, ce qui a fini par m’intriguer. Un morceau bien précis m’a littéralement mis dans la musique, il s’agit de « Autre Espèce » de Disiz. Quand Mempo me l’a partagé, j’ai pris une véritable claque, j’ai commencé à écrire et rapper avec lui par la suite ».

02 Le Loup des steppes

« Je ne me considère pas comme un grand lecteur, ceci dit j’écoute beaucoup de livres audio. « Le Loup des steppes » du romancier allemand Herman Hesse a été une réelle révélation pour moi. C’est un livre qui nous confronte au dilemme de la fuite d’un système sociétal injuste face à l’envie de s’enrichir pour au final faire partie intégrante de ce système. La conclusion de cette œuvre peut paraître très linéaire mais après réflexion, elle est véridique car c’est dans les choses simples qu’on finit par trouver notre équilibre ».

Nae est le vainqueur du Red Bull 60 Seconds Contest 2022 © Claude Gabriel

03 Smeels

« Smeels est sans conteste mon rappeur préféré car sa musique me parle énormément. Il a une manière de poser sur des mélodies inédites et incroyablement planantes qui me font voyager. Je trouve que ce gars est un génie qui possède une vraie voix. Smeels restera l’artiste phare de mes écoutes pour très longtemps, impossible de me lasser de ses sons ».

04 Shutter Island

« Ce film de Martin Scorsese est de loin l’un des meilleurs de tous les temps. J’ai adoré voir à quel point notre cerveau peut nous jouer des tours et nous faire croire à une toute autre réalité. Le twist ending de l’œuvre laisse place à l’interprétation, une question qui demeure sans réponse certes, mais surtout un bon moyen de conclure le film ».

05 Destin

« Bien que je sois beaucoup plus friand de la new wave actuellement (Luther, Rounhaa, Winnterzuko, NeS,…) « Destin » de Ninho restera l’album qui m’a le plus fait kiffer.

J’ai l’impression que c’est le premier artiste français qui a su regrouper la diversité du rap en un projet, tout en gardant un fil conducteur. J’adore le fait de pouvoir lancer l’album et de vibrer de la première à la dernière piste ».