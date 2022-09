Triathlon : nos conseils pour tirer le meilleur de l’épreuve de natation

La natation est la discipline la plus exigeante techniquement, la plus disputée et la plus imprévisible des trois épreuves d’un triathlon. Braver des eaux fraîches au coude à coude avec 100 concurrents tandis que les vagues vous fouettent le visage ? Le tableau idéal pour les férus de triathlon.

Mais ce n’est pas tout ! Nous avons également rencontré Andrew Turner, fondateur d'un groupe d’experts qui se rend dans plusieurs villes du Royaume-Uni et à Dublin pour organiser des cours de natation et des entraînements sur mesure. Leur mission : transmettre une expertise pointue et obtenir de leurs élèves des progrès significatifs dans l’eau.

« La plus grosse erreur que commettent les triathlètes débutants est de bâcler la natation. Chaque année, de nombreux participants paniquent et se font repêcher par le bateau accompagnateur. Si tu n'es pas à l'aise en eau libre, travailles ta technique en bassin et ensuite seulement vas t'aventurer à l'extérieur. Bon nombre de concurrents au départ de leur premier triathlon ont du mal à aller au bout de l'épreuve. Mais avec des entraînements et des exercices spécifiques, tu pourras atteindre tes objectifs. »

