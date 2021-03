Natural Selection Tour débarque au Canada: tout ce que vous devez savoir

Aujourd’hui, alors que l’événement débarque sur le territoire des Sinixt et des Ktunaxa pour sa seule et unique étape au Canada, les mordus de hors-piste sont prêts à lancer un nouveau format révolutionnaire. Les riders se réuniront à Baldface Valhalla pour une semaine de tournage, où ils réaliseront des montages et filmeront des runs des sommets aux pieds des montagnes. Tout cela dans le but de mettre en avant le meilleur du freestyle hors-piste.