Les légendes règnent en maîtres lors du Nazaré Big Wave Challenge

Justine Dupont , Lucas Chianca , Nic von Rupp et Clement Roseyro sont une nouvelle fois repartis vainqueurs du TUDOR Nazaré Big Wave Challenge , alors que l’océan Atlantique déchaîné offrait des vagues monstrueuses pour plus de 10 000 spectateurs massés sur la falaise nord de Praia do Norte, à Nazaré .

2025 winners Nic von Rupp, Lucas Chianca, Justine Dupont, Clement Roseyro © Manel Geada/World Surf League

L’édition 2025-26 de l’événement de tow-surfing le plus prestigieux au monde s’est déroulée dans certaines des plus grosses vagues jamais vues en compétition, avec des faces allant de 12 à 15 mètres, et des conditions poussant les compétiteurs comme les équipes de sécurité dans leurs derniers retranchements.

The Farol da Nazaré – longtime witness to some of surfing's wildest scenes © Damien Poullenot/World Surf League

Alors qu’une panne de courant a conduit à ce que les résultats finaux soient déterminés par le classement après la première des deux manches prévues, rien de surprenant dans les noms des quatre surfeurs qui se retrouvent en haut du podium après une nouvelle journée mémorable à Nazaré.

L’incontournable spécialiste des grosses vagues Chianca a lancé les hostilités de manière spectaculaire, en se lançant sur un pic énorme dans le coin nord de la plage, dans les premières minutes de la première série. En partant vers la gauche, le Brésilien a tapé une mousse et a été catapulté en l’air avant que la vague monstrueuse ne l’engloutisse, l’aspirant et le projetant par-dessus la lèvre, puis le maintenant sous l’eau pendant près de 30 secondes.

Chianca a refait surface dangereusement près de la base de la falaise, où la légende du big wave Sebastian Steudtner se trouvait heureusement en parfaite position pour effectuer un sauvetage immédiat, ramenant Chianca sain et sauf à terre avec une précision quasi militaire.

Lucas Chianca's nightmare wipeout at the 2025 Nazaré Big Wave Challenge © Damien Poullenot/World Surf League C’était l’un des plus gros wipeouts de ma vie… Je veux remercier Sebastian Steudtner de m’avoir récupéré juste devant les rochers. Il m’a sauvé la vie Lucas 'Chumbo' Chianca

Après avoir obtenu une note de 8,00 pour ce wipeout de folie, Chianca n’est pas resté longtemps sur la plage et est reparti directement au large avec son partenaire de tow, son compatriote brésilien Pedro Vianna, qui a lui aussi chuté violemment et s’est à nouveau fait happer par la lèvre. Imperturbable, le guerrier brésilien est une nouvelle fois retourné au line-up et s’est fait tracter sur une autre bombe, qu’il a cette fois réussie, décrochant un 7,60.

Pedro Vianna standing tall at the base of a Nazaré Big Wave Challenge beast © Damien Poullenot/World Surf League Another Nazaré day, another Nazaré trophy for Brazilian star Lucas Chianca © Damien Poullenot/World Surf League

Dans la première série, Vianna a signé un total de 21,80 sur deux vagues, tandis que Chianca menait avec un score de 23,60. Quand la compétition a finalement été interrompue prématurément, Chianca a devancé von Rupp de seulement 0,14 point, de quoi lui assurer le Male Performance Award. « La journée a commencé de façon vraiment hardcore », a admis Chianca, « mais on a fait de notre mieux. Pedro m’a lancé sur quelques bombes, et je l’ai lancé sur quelques bombes. Une fois encore, Nazaré a offert un show, et merci à tout le monde. »

Si von Rupp pourra se consoler en décrochant la meilleure vague de la journée, un 8,33 pour être sorti d’une énorme explosion de whitewater, ainsi que le Team Performance Award aux côtés de son partenaire de tow Roseyro, le surfeur portugais avait faim de victoire individuelle et restait frustré par le minuscule écart de points entre la vague qu’il a réussie et celle sur laquelle Chianca est tombé.

Nic von Rupp wins back-to-back Best Team Performance with Clement Roseyro © Damien Poullenot/World Surf League

Néanmoins, von Rupp est resté exemplaire sur scène ensuite. « Nazaré vit en ce moment ses plus belles heures », a-t-il déclaré. « Non seulement avec la foule, avec la compétition et les surfeurs incroyables comme Lucas Chianca et Pedro Scooby, mais aussi les surfeurs qui ne participent même pas à cet event. Je suis tellement fier d’être ici, et gagner à nouveau, c’est la cerise sur le gâteau. »

Le partenaire de von Rupp, Roseyro, a terminé avec un total personnel de 21,99 sur deux vagues, suffisant pour décrocher le trophée par équipes et s’assurer la troisième place en individuel. « C’était une journée folle, complètement dingue », a déclaré le Français. « Nic a pris quelques bombes, j’ai pris quelques bombes, tout le monde est sain et sauf. C’est une journée heureuse ! »

Justine Dupont wins Best Women's Performance at Nazaré for a second time © Lauren Masuel/World Surf League

« C’était une journée dingue, et je suis heureuse de cette victoire », a déclaré Justine Dupont, elle aussi française, qui décroche ainsi son cinquième trophée à Nazaré et son deuxième Female Performance Award consécutif. L’ancienne surfeuse du Championship Tour s’installe chaque hiver au Portugal avec sa famille, et domine désormais largement le débat en tant que reine incontestée de Nazaré.

Le surf de Dupont était un modèle du genre : une sélection de vagues parfaite avec son partenaire de tow Eric Ribiere qui lui a permis d’exploiter sa puissance et sa confiance pour tracer des lignes assurées et propres, puis sortir en sécurité dans le rouleau après chaque vague. Ses deux meilleures vagues ont été un 6,9 (deux fois) et un 6,07, ce qui lui a permis de terminer avec un total de 19,87 sur 30 pour s’imposer devant la Brésilienne Michelle des Bouillons, 17,5, tandis que la Britannique Laura Crane, 11,93, complétait le podium.

Portuguese surfing's field of dreams, Nazaré's Praia do Norte © Manel Geada/World Surf League

Avec un nouveau chapitre ajouté à l’histoire du Nazaré Big Wave Challenge, les compétiteurs vont continuer à repousser leurs limites en grosses vagues pendant tout le reste de l’hiver dans l’hémisphère nord, tout en gardant longtemps en mémoire cette édition. Les vagues étaient tellement bonnes que, même avec une seule manche disputée, les totaux victorieux ont été meilleurs dans toutes les divisions. « Merci à Nazaré pour le show », a déclaré Chianca, « et à la WSL pour avoir rendu tout cela possible. »

Regardez le replay complet ici :

TUDOR Nazaré Big Wave Challenge 2025/26 en DIRECT Regardez les meilleurs surfeurs de grosses vagues au monde affronter les plus grandes vagues de la planète à Nazaré, au Portugal.

Résultats du TUDOR Nazaré Big Wave Challenge 2025-26

Homme

Lucas Chianca (BRE) – 23.60/30 Nic von Rupp (POR) 23.46/30 Clement Roseryo (FRA) – 21.99/30 Pedro Scooby (BRE) 21.80/30

Femme

Justine Dupont (FRA) – 19.87/30 Michelle des Bouillons (BRA) – 17.50/30 Laura Crane (ENG) – 11.93/30

Équipes

Nic von Rupp (POR), Clement Roseryo (FRA) – 45.46/60 Lucas Chianca (BRE), Pedro Scooby (BRE) – 45.40/60 Andrew Cotton (ANG), James Carew (AUS) – 35.04/60 Rodrigo Koxa (BRE), Vitor Faria (BRE) – 30.70/60