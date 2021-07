Comment Nazaré est devenu la Mecque du surf de gros

Au départ, il s'agissait pourtant d'un spot peu fréquenté et sans histoire. À la fin des années 60, des surfeurs américains ont ainsi été les premiers à surfer les vagues qui se brisaient le long de la plage principale de Nazaré, Praia do Sul. Puis, pendant les décennies suivantes, Sul et l'autre plage de la ville, Praia do Norte (au nord, donc) sont devenues des spots ultra-populaires chez les bodyboarders.