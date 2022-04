Le 5v5, l’avenir de l’esport NBA 2K

“On joue ce que l’on aime jouer sur le jeu. Moi j’ai toujours préféré l’intérieur, plutôt ailier fort. Et fort logiquement, on est amené à jouer là où on est le meilleur.” Néanmoins, Calymero rajoute “Certains joueurs sont très polyvalents, et peuvent jouer un peu partout. Parfois, sur un poste, on peut avoir deux joueurs, obligeant l’un des deux, le moins bon, à partir vers un autre rôle.”

Comme pour un moba, un des éléments les plus importants au départ est de choisir son rôle, son poste sur le parquet. Comment cela se passe t-il ? Élément de réponse avec GT3spo “On joue ce que l’on aime jouer sur le jeu. Moi j’ai toujours préféré l’intérieur, plutôt ailier fort. Et fort logiquement, on est amené à jouer là où on est le meilleur.” Néanmoins, Calymero rajoute “Certains joueurs sont très polyvalents, et peuvent jouer un peu partout. Parfois, sur un poste, on peut avoir deux joueurs, obligeant l’un des deux, le moins bon, à partir vers un autre rôle.”

Comme pour un moba, un des éléments les plus importants au départ est de choisir son rôle, son poste sur le parquet. Comment cela se passe t-il ? Élément de réponse avec GT3spo “On joue ce que l’on aime jouer sur le jeu. Moi j’ai toujours préféré l’intérieur, plutôt ailier fort. Et fort logiquement, on est amené à jouer là où on est le meilleur.” Néanmoins, Calymero rajoute “Certains joueurs sont très polyvalents, et peuvent jouer un peu partout. Parfois, sur un poste, on peut avoir deux joueurs, obligeant l’un des deux, le moins bon, à partir vers un autre rôle.”

Mais il y a-t-il des postes pris d’assaut ? Les meneurs, par exemple, en organisant le jeu ou en prenant les shoots, sont diablement populaires en NBA, de quoi attirer aussi sur 2K ? Pour Braxo, la réponse n’est pas aussi évidente “Oui et non, le meneur brille plus mais il est délicat, car essentiel, c’est un poste à double tranchant, on pousse son équipe vers le haut ou on l’enterre”. En basket, beaucoup de joueurs sont associés à un poste en fonction de leur physique : Chris Paul ne pouvait pas être pivot, Bol Bol ferait un piètre meneur. Là, dans ce mode virtuel, le physique n’entre pas en compte. C’est le feeling et surtout le skill qui parlent. Certains joueurs excellent en défense, d’autres au shoot, en organisateurs, en distributeurs de ballons, etc.

Mais il y a-t-il des postes pris d’assaut ? Les meneurs, par exemple, en organisant le jeu ou en prenant les shoots, sont diablement populaires en NBA, de quoi attirer aussi sur 2K ? Pour Braxo, la réponse n’est pas aussi évidente “Oui et non, le meneur brille plus mais il est délicat, car essentiel, c’est un poste à double tranchant, on pousse son équipe vers le haut ou on l’enterre”. En basket, beaucoup de joueurs sont associés à un poste en fonction de leur physique : Chris Paul ne pouvait pas être pivot, Bol Bol ferait un piètre meneur. Là, dans ce mode virtuel, le physique n’entre pas en compte. C’est le feeling et surtout le skill qui parlent. Certains joueurs excellent en défense, d’autres au shoot, en organisateurs, en distributeurs de ballons, etc.

Mais il y a-t-il des postes pris d’assaut ? Les meneurs, par exemple, en organisant le jeu ou en prenant les shoots, sont diablement populaires en NBA, de quoi attirer aussi sur 2K ? Pour Braxo, la réponse n’est pas aussi évidente “Oui et non, le meneur brille plus mais il est délicat, car essentiel, c’est un poste à double tranchant, on pousse son équipe vers le haut ou on l’enterre”. En basket, beaucoup de joueurs sont associés à un poste en fonction de leur physique : Chris Paul ne pouvait pas être pivot, Bol Bol ferait un piètre meneur. Là, dans ce mode virtuel, le physique n’entre pas en compte. C’est le feeling et surtout le skill qui parlent. Certains joueurs excellent en défense, d’autres au shoot, en organisateurs, en distributeurs de ballons, etc.

“Chez LDLC OL, il y a cinq anciens joueurs de l’équipe associée à l’Elan Châlon, donc on se connaissait. Il fallait intégrer les 3 autres membres de l’équipe (qui comporte 5 titulaires et 2 remplaçants) à notre petit groupe, l’arrière et un joueur doublure. Mais on se connaissait tous, sans forcément jouer ensemble, ça aide” nous explique GT3Spo. C’est une des particularités de la scène

où tout est lié à vos choix. Là aussi, vous pouvez y mettre des euros pour monter plus vite votre ou vos personnages (10 max). Un joueur casual n’en a pas besoin, mais pour un pro, c’est déjà plus compliqué, notamment car le jeu dépend énormément de la méta et des patchs qui sortent au fil de l’année. “Avec un patch, un joueur qui était très performant peut subitement ne plus l’être. Le shoot en mouvement, très fort en début d’année, a été fixé. On est donc passé de meneurs très fort au 3 points à des meneurs mi-slasher mi-shooter, qui attaquent le panier quand le tir à du mal à rentrer” précise Calymero. De fait, les joueurs pro s’adaptent et bâtissent de nouveaux personnages avec d’autres stats, d’autres animations. Exactement comme dans d’autres jeux esport.