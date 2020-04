NBA 2K20 rend hommage à Kobe Bryant

Adieu Kobe

Dans les jours qui suivent, les actions symboliques se succèdent : les 24 secondes sans jouer, Spike Lee en costard Lakers aux Oscars, les fresques urbaines, le discours de LeBron, les rassemblements devant le Staples Center et Bill Russell avec un maillot des Lakers, incroyable symbole. Le week-end du All Star Game tourne entièrement autour du Black Mamba, et ceci jusqu’à cette poignante cérémonie dans la salle où Kobe a brillé tant de fois, avec le discours d’un courage infini de son épouse Vanessa, les larmes de Michael Jordan, mais aussi les vannes de son ancien coéquipier Shaquille O’Neal.

