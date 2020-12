Des dizaines de stats et d'options, des centaines de possibilités : se lancer dans le mode Ma Carrière est toujours vertigineux. Mais le challenge est encore plus corsé cette année, la faute à une toute nouvelle mécanique de tir (entre autres choses). Ci-dessous, vous trouverez donc quelques tips pour marcher sur la ligue le plus rapidement possible.

1. Evoluez, mais dans la bonne direction

Environ 170 000 VC. Voilà ce qu'il vous faudra pour passer d'à peu près 60 de level à 85. Et vous savez que le grind sur 2K est particulièrement long. Alors soyez malin au moment de dépenser cette oseille virtuelle durement acquise, en commençant par bosser le build initial de votre joueur avant d'investir dans le secteurs qui collent le mieux à son profil.

2. Soignez vos débuts

Damian Lillard de gagner © 2K

Le mode Ma Carrière de NBA 2K21 commence au lycée, où vous faites quelques matches pour attirer le regard des recruteurs universitaires avant de gravir les échelons jusqu’à l’élite. Mais ne prenez pas les matchs pré-NBA par-dessus la jambe. Plus vous êtes drafté haut, plus votre salaire sera intéressant. Alors complétez des challenges, soyez un bon coéquipier et gagnez vos matches dès le début du game. Rien ne sert de courir...

3. Méritez vos VC

Stephen Curry sera de retour sur les parquets cette saison © 2K

Dans NBA 2K21, toute progression est directement liée aux VC, avec lesquelles vous pourrez améliorer votre joueur. Le but est donc d’en récupérer le plus possible via les matchs classiques, les challenges des sponsors, mais aussi la roue de la fortune quotidienne si vous vous débrouillez bien. N’hésitez donc pas à vous connecter et jouer un peu chaque jour pour vous assurer des rentrées d’argent constantes.

4. Maîtrisez les nouvelles mécaniques

Zion Williamson, l'oeil du Pelican © 2K

Les développeurs ont décidé de vous faire bosser cette année. Vous contrôlerez notamment tous les aspects du shoot, ou presque. De plus, votre joueur aura un style unique. Le but ? Découvrir et intégrer les hot zones, ces endroits du terrain où il sera le plus à l’aise pour marquer, et apprendre à réaliser seul ce que le jeu faisait pour vous l’année dernière. Oui, ce n’est pas facile, mais c’est intéressant.

5. Engrangez des badges

NBA 2K21 © 2K