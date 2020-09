Les 5 grands changements sur NBA 2K21 MyTeam

sera bel et bien de retour avec, cette année, de nombreuses nouveautés qui vont plus loin que le léger lifting, et qui s’ajoutent au retour d’éléments bien connus comme la Domination, la Triple Threat, les cartes évolutives... On analyse tout cela, en compagnie notamment de Slimane Saada, responsable de la toute nouvelle section

Le nouveau NBA 2K débarque le 4 septembre et le mode MyTeam sera bel et bien de retour avec, cette année, de nombreuses nouveautés qui vont plus loin que le léger lifting, et qui s’ajoutent au retour d’éléments bien connus comme la Domination, la Triple Threat, les cartes évolutives... On analyse tout cela, en compagnie notamment de Slimane Saada, responsable de la toute nouvelle section NBA 2K chez LDLC OL (pour Olympique Lyonnais), ambitieuse et déterminée à faire une belle saison sur le jeu, que cela soit en 5v5 ou sur MyTeam justement, en 1v1.

1. L’année divisée en saisons

C’est la GRANDE nouveauté de MyTeam dans 2K21 . Des saisons de 6 semaines vont rythmer l’année NBA 2K21 . Au cours de chaque saison, le joueur va accumuler de l’expérience acquise dans tous les modes de jeu pour monter en niveau, de 1 à 40 afin d’obtenir diverses récompenses. À la fin de la saison, le joueur retombe au niveau 1 et doit repartir à l’assaut pour obtenir les nouvelles récompenses, plus fortes car adaptées à ce qui sort en pack. Par exemple, pas de cartes rubis en fin d’année alors que les cartes Opale, bien plus fortes, pleuvent sur le marché des enchères.

L’énorme avantage de cette nouveauté est de donner de l’intérêt à MyTeam tout au long de l’année, et cela peu importe le mode joué, d’autant, et c’est très important, que les récompenses des modes évolueront aussi au fil de l’année. Ainsi en Triple Threat, à la fin du jeu, vous ne gagnerez plus de cartes bas niveau, donc obsolètes, mais des cartes bien plus élevées, correspondant désormais à ce qui sort en pack. C’était un des reproches que l’on pouvait faire au mode Triple Threat dans

2. Le mode Limited

3. L’Unlimited 2.0

Il s’agit là d’un ladder plus classique, se calquant sur d’autres jeux bien connus comme les MOBA, les jeux de cartes ou les RTS, vous permettant ainsi d’avoir un aperçu de votre niveau et de chercher à faire mieux la saison suivante. Car là aussi, le mode Unlimited ne fonctionnera plus de manière mensuelle mais bien saisonnière, captant les joueurs de multi tout au long de l’année.

À la fin de la saison, les ligues devraient avoir des récompenses adaptées, la Ligue 1 ayant le top du top, appelé Grand Prix Exclusif. La saison suivante, tout est réinitialisé. Vous reprenez au bas de l’échelle, sur un pied d’égalité avec les autres joueurs, prêts à en découdre pour obtenir de nouvelles récompenses, plus intéressantes que la saison précédente. Le mode Unlimited apparaît alors comme bien plus complet, intéressant et gratifiant.

4. Les échanges de cartes