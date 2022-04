NBA 2K22 : nos conseils pour gagner un maximum de VC

Chaque année c’est la même rengaine : vous téléchargez ou insérez la nouvelle galette estampillée NBA 2K dans votre console, vous créez le joueur de vos rêves, puis vous pleurez des larmes de sang quand vous voyez le nombre de VC requis pour l’augmenter convenablement. Un manque de ressources qui s'avère extrêmement frustrant pour les joueurs occasionnels, d’autant plus que les tarifs ont explosé cette année avec NBA 2K22 . Néanmoins, n’abandonnez pas. On a quelques techniques pour optimiser vos gains chaque jour.

L’inévitable mode Carrière

On y passe tous. Que cela soit pour obtenir nos différents insignes, faire le plein de myPoints ou obtenir nos zones préférentielles : le mode Carrière est un incontournable. Jouer contre l’IA n’est jamais une partie de plaisir, pourtant, c’est un mal bel et bien nécessaire. D’autant plus si vous souhaitez faire déborder votre porte-monnaie de VC .

Le moment le plus satisfaisant sur NBA 2K © 2k Sports

Beaucoup de joueurs ont tendance à augmenter la durée des quart-temps de ces fabuleux (ou pas) matchs de carrière. Cela peut être très utile quand il s’agit de compléter les insignes de son joueur ou de faire la course au MyPoints, mais beaucoup moins en termes de VC. Pour en gratter un maximum, ne vous prenez pas la tête et jouez sur des quart-temps de 5 minutes. Cela vous permettra de jouer plus de matchs sur le même laps de temps, tout en obtenant plus de 700 VC à la fin de chacun d’entre eux. C’est encore plus rentable si vous avez déjà terminé votre première saison et obtenu une revalorisation salariale, en plus de vous donner accès à de nouveaux contrats de sponsoring beaucoup plus vite. Et puis, si vous souhaitez quand même avancer un maximum sur vos insignes, vous pouvez toujours passer par la case entraînement entre chaque joute. Ne le faites pas si vous les avez déjà complété.

Faites quelques quêtes

Le monde ouvert de NBA 2K22 déborde de quêtes en tout genre. Le truc, c’est qu’elles ne sont pas toutes rentables. Jetez un coup d’œil régulièrement à ces dernières et concentrez-vous sur celles qui peuvent vous rapporter quelques VC rapides. Vous devriez en trouver dans les quêtes de saison, de la ville mais aussi du côté marque et musique. Après, ne vous embêtez pas à essayer de compléter chaque quête qui se présente à vous. Dans NBA 2k encore plus qu’ailleurs, le temps c’est de l’argent. Donc ne vous lancez pas dans des missions à rallonge si elles vous prennent plus de temps que de jouer de simples matchs. Optimisez ce ratio temps passé à jouer/gain de VC en réalisant votre petite sélection personnelle.

Abusez du Vieux gymnase

Petite nouveauté débarquée l’année dernière, le Vieux gymnase (ou The Old Gym dans le jeu) est un bon moyen de faire entrer quelques VC dans sa besace. Simplement grâce à son format, qui se matérialise par des matchs en 3 contre 3 en 21 points, qui peut vous rapporter entre 300 et 400 VC en moins de dix minutes. Et, petit avantage de ce gymnase miteux, vous n’y rencontrerez que des joueurs seuls puisque les équipes n’y sont pas autorisées. Reste à assurer sur le terrain pour amener vos plus ou moins bons coéquipiers vers la victoire.

Faites parler vos skills dans l’Ante-Up

Le swag à son paroxysme © 2k Sports

On s’adresse ici uniquement aux joueurs confirmés dont le niveau de jeu est nettement supérieur à la moyenne. À côté du Rec Center se trouve l’Ante-Up, un endroit où la tryhard est absolue et les règles de bienséance laissée à la porte. C’est en ce lieu que vous pouvez vous lancer dans des matchs de 1vs1, 2vs2 ou 3vs3 en… misant vos VC. Si vous avez l’habitude de terrasser vos adversaires sur le bitume ou le parquet, cela peut être une solution très lucrative pour vous. Par contre, deux règles de base : allez y obligatoirement accompagnés de vos potes et avec un joueur déjà bien développé. Ça serait dommage de dilapider votre maigre fortune. Dernière chose, si vous n’êtes pas totalement sûrs de vos skills, vous pouvez toujours vous pointer à l’Ante-Up et jouer sur les terrains aux mises les plus basses. La meilleure façon de vous tester sans prendre de risque.

N’oubliez pas les traditionnelles récompenses journalières

Il est possible qu’elles vous soient sorties de la tête, mais les récompenses journalières restent très intéressantes. Particulièrement sur next-gen, où vous pouvez récupérer divers bonus en pointant à la statue de votre affiliation chaque jour. Si on fait une fixette sur la next-gen, c’est tout simplement parce qu’en atteignant le palier 26 du passe de la saison en cours, vous avez accès à des récompenses améliorées. Et pas qu’un peu, puisqu’il est carrément possible d’obtenir 100k voire 250k ou même… 1 million de VC ! Ouais, vous avez bien lu. Du coup, même si vous ne pensez pas vraiment aller jusqu’au palier 40, gratter le 26 assez tôt dans la saison est très intéressant pour tenter votre chance chaque jour. En ce qui concerne les joueurs sur PS4 et Xbox One, n’oubliez pas de vos bonus journaliers pour arrondir vos fins de sessions.

Le grand oublié : le Daily Pick’em

Laissez parler le parieur en vous © 2k Sports

Si vous avez fini par lancer NBA 2K , il y a de fortes chances que vous soyez un fan assidu de la grande ligue. Convertissez cette passion en VC à l’aide du Daily Pick’em, ce petit jeu délaissé par les joueurs alors qu’il est un bon moyen de se remplir les poches. Son principe ? Simplement, de pronostiquer le vainqueur des matchs de la nuit et prendre 100 VC par pari réussi. Ou, si vous avez une paire plus grosse que celle de Kobe dans le money time, de tenter la formule quitte ou double pour doubler vos gains, tout en risquant de tout perdre si un seul pronostic est raté. Les récompenses semblent maigres, mais souvenez-vous qu’il y a des matchs NBA quasiment toutes les nuits et en grand nombre.

Bonus : la technique de filou sur next-gen

On vous prévient d’entrée : il est ici question d’une technique qui peut s’avérer lassante puisqu’elle ne requiert pas de jouer directement. On précise également que tout est parfaitement légal et qu’aucun glitch ou autre forme de triche ne sont impliqués. Autre point préventif, il faut que vous soyez prêts à ruiner votre ratio dans le mode de jeu PlayNow pour la réaliser.

S’il faut faire ce sacrifice, c’est simplement parce qu’elle consiste à lancer des matchs avec n’importe quelle équipe dans menu PlayNow, puis de fermer l’application lorsque l’entre-deux est terminé. Vous obtiendrez alors 400 VC pour votre participation au match précédemment quitté et n’aurez plus qu’à recommencer à l’infini.

Un écran que vous allez voir bien souvent © 2K Sports

Comme dit plus haut, on vous conseille cette technique uniquement si vous jouez sur next-gen. Le but étant de profiter du SSD de ces nouveaux monstres et des temps de chargement très courts qui vont avec. Ce qui permet de lancer 3 matchs sur 2 minutes en moyenne, donc de vous faire environ 1200 VC sur ce laps de temps. Vous ne trouverez pas plus rentable, sachant que reporté sur 30 minutes le pactole avoisine les 17 000 VC. Utilisez cette technique un petit peu chaque jour en vous posant devant un film ou une série. Vous pourrez ainsi améliorer votre joueur très vite sans subir l’aspect fastidieux de cette astuce. Attendez-vous à littéralement sacrifier votre ratio en PlayNow, mais bon, on n’a rien sans rien comme on dit.

Voilà, on a fait le tour des techniques qui vous permettront de devenir richissime. Récupérez vos récompenses journalières et passez au Daily Pick’em en vous connectant, jouez des matchs de carrière très courts et passez à l’Ante-Up si vous êtes prêts à anéantir la concu, puis finissez vos soirées en matant une bonne série (Last Chance U : Basketball, par exemple) en farmant tranquillement dans le mode PlayNow. Vous savez tout, à vous la fortune !

