NBA 2K22 MyTeam, anecdotes à la carte

La première carte concernée fait mal au cœur. Vous le savez sûrement, mais pour ses 75 ans, la ligue a établi une liste des 75 légendes qui ont le plus dominé son histoire. Sur NBA 2K22, une série de cartes appelée NBA75 met à l’honneur chacun de ces joueurs avec une carte au look unique. Pour les plus anciens, on y retrouve une photo d’époque et le nom de franchises qui ont parfois disparues (Syracuse). Parmi ces 75 noms, on retrouve logiquement celui de

Sam Jones

. L’arrière des Celtics n’est pas le plus connu et pourtant, il est le second joueur le plus titré de la NBA avec 10 titres sous les couleurs des Celtics en … 12 saisons de carrière. Et il était tout sauf mauvais. On en parle au passé, malheureusement, car Sam Jones s’est éteint le 30 décembre 2021 à 88 ans.