NBA 2K22 MyTeam, un pack d’anecdotes

01 Robert Parish n’est pas seul

Robert Parish © 2K

Commençons par une anecdote 100% MyTeam avec la carte NBA75 du pivot hall of famer des Celtics, Robert Parish . Voyez-vous ce qui cloche avec cette carte ? C’est une des très très (très, très) rares cartes où le joueur concerné n'apparaît pas seul sur son illustration. On le voit ballon en main, aux prises avec le géant du Jazz Mark Eaton, dans son dos. Le célèbre numéro 53, recordman des contres, est d’ailleurs malheureusement décédé l’année dernière. L’occasion de lui rendre un nouvel hommage. Une seule carte et deux légendes de la NBA.

Pat Burke © 2K

La Saint Pat Burke

Cette année, à l’occasion de la Saint Patrick, 2K a offert à tous les joueurs, via un locker code, le pivot irlandais Pat Burke . Aujourd’hui âgé de 48 ans, il est méconnu de beaucoup et c’est bien normal. Premier joueur irlandais en NBA, il a fait un court passage, en deux temps et sans succès, en NBA entre 2002 et 2007 en portant les couleurs du Magic une saison et des Suns pendant deux saisons. Avec des stats et un temps de jeu qui ne lui ont pas permis de marquer les esprits. Le voir débarquer gratuitement dans l’équipe de tous les joueurs fut néanmoins une belle surprise et l’occasion de mettre les projecteurs sur lui.

Les chaussures Nike Kobe Bryant resteront dans MyTeam

Depuis le terrible décès de Kobe , son épouse Vanessa Bryant gère ses contrats et son image. L’attachement du nom de l’ancien Lakers à la marque Nike était remis en question depuis plus d’un an mais après de longues négociations, la collaboration entre les deux parties repart de plus belle. Nous retrouverons donc logiquement des Nike Kobe dans les prochains MyTeam, des chaussures appréciées des joueurs. La version vert fluo était même la plus recherchée et puissante de 2K21.

Gary Payton II © 2K

Gary Payton II sort de l’ombre de son père

Fils de, le joueur des Warriors Gary Payton II se fait enfin un nom bien à lui en NBA cette saison à San Francisco. Nous l’avions déjà évoqué, lui qui fait partie des nombreux enfants de joueurs passés. Un héritage lourd à porter, celui du meneur des Sonics qui a tant fait souffrir Jordan en finale NBA. Son fils a lutté mais semble avoir trouvé sa place sous les ordres de Steve Kerr, dans une équipe qui tourne bien mieux grâce aux retours de Steph et Klay, mais aussi aux performances de ses jeunes. Gary Payton II s’est d’ailleurs illustré le 16 février en réalisant un gros match et en collant un contre à Jokic qui a fait le tour du monde du basket. Il a d’ailleurs eu sa carte Moment pour ce match. Ce second Gary Payton est sur la bonne voie et fait beaucoup de bien aux Warriors.

Ray Allen fait son cinéma

Récompense de niveau 40 de la saison 5 de ce MyTeam 2022 , l’ancien Celtics Ray Allen a perdu sa place de meilleur marqueur de trois points de l’histoire de la NBA cette année. C’est donc un bel hommage que lui a rendu 2K en le mettant tout en haut du grind de cette saison. Joueur très apprécié (sauf par Kevin Garnett qui le qualifie de traître), Ray Allen a eu une carrière brillante et marquante sur les parquets. Personne n’a oublié son incroyable panier offrant le titre au Heat face aux Spurs. Mais il a également eu une carrière au cinéma et cela n’est pas passé inaperçu. En bien !

Ray Allen © 2K

Ray Allen a en effet joué dans le très bon film de Spike Lee “He got game” en 1998, oeuvre que beaucoup considèrent comme le meilleur film traitant du sport, ou du moins, du basket. Il y incarne Jesus Shuttlesworth, un génie convoité par toutes les universités américaines et encadré par son père interprété par Denzel Washington himself. On y retrouve aussi Milla Jovovich (Resident Evil), Rosario Dawson (nouvelle Ahsoka Tano de Star Wars), John Turturro (actuellement Falcone dans The Batman) mais aussi d’autres joueurs NBA, comme l’ancien Lakers Rick Fox. Notez que certaines légendes du basket y apparaissent, comme Michael Jordan, mais ils incarnent leur propre rôle. Ray Allen n’était pas le premier choix de Spike Lee qui a auditionné plusieurs joueurs avant de trouver sa perle rare, comme Iverson ou T-Mac, après que Kobe Bryant ait refusé le projet.

Grant Hill © 2K

Grant Hill, un all-star plus fort que Michael Jordan !

Avec sa carte 97, l’ancienne star des Pistons Grant Hill était bien placé dans les tiers lists de MyTeam avant que ne débarquent les premières antimatières. Hill est un bon joueur sur le jeu. Mais en vrai, il était phénoménal. Lorsqu’il débarque en 1994, la NBA a perdu son icône, Michael Jordan, parti faire du baseball. Elle se cherche une autre nouvelle star pour titiller Shaquille O’Neal. Les Pistons draftent LE nouveau MJ, un joueur complet comme la ligue en a rarement eu, et un joueur immédiatement ultra-populaire. La preuve ? Alors qu’il n’a pas encore joué 30 matchs en carrière, Grant Hill est premier au vote lors du All-Star Game. Du jamais vu pour un rookie. L’histoire est connue mais l’ailier à la cheville d’argile, qui verra sa carrière brisée par une blessure mal soignée qui va tourner au scénario cauchemar, a réalisé une autre immense performance. L’année suivante, Michael Jordan est de retour et le monstre des Bulls s’attend fort logiquement à reprendre sa couronne lors du suffrage populaire. Il faut dire qu’il l’a déjà été 7 fois ! Mais là encore, Grant Hill domine les votes, pour la seconde année consécutive et coiffe au poteau His Airness. Personne n’avait fait ça depuis 1986 et Magic Johnson. Chapeau Monsieur Hill.

Rudy Gay © 2K

Rudy Gay aux cotés d’un autre Rudy

Cette septième anecdote concerne l’ancien Grizzlies et peut étonner car il s’agit de rappeler une chose : s’il est bien plus discret que par le passé, Rudy Gay n’en a pas terminé avec le basket. Sur MyTeam, c’est un taulier, surtout cette année avec d’excellentes cartes, notamment l’énorme carte opale Signature à son nom. Mais beaucoup ont oublié qu’il était encore là. Après avoir rendu de gros services à Popovich pendant 4 ans aux Spurs, Rudy Gay est parti cet été renforcer la très bonne formation du Jazz, où il joue avec l’autre Rudy de la NBA, chose cocasse, notre frenchie Rudy Gobert. Gay y est encore précieux et souvent mis à contribution puisqu’il a joué plus de 50 matchs avec une moyenne de 18 minutes et 8 points par rencontre, ce qui est tout sauf ridicule. De fait, le champion du monde 2014 méritait cette petite mise au point : il est toujours là, du haut de ses 35 ans, et ne compte pas s’éclipser.

Pistol, la terrible prédiction

Terminons avec une anecdote que l’on aurait aimé ne jamais avoir à raconter. Elle concerne le regretté Pete Maravich. À la suite du gros tournoi annuel 2K, les développeurs ont mis en ligne un locker code offrant une carte opale à choisir parmi cinq. On y trouvait la très bonne 98 NBA75 de Pete Maravich, l’ancien meneur du Jazz, de loin la meilleure carte du lot. Celui que l’on appelait Pistol (surnom apparaissant sur son maillot, y compris dans MyTeam) a tenu des propos anecdotiques en 1974 qui se sont avérés terribles bien des années après. Concernant la suite de sa carrière, il déclarait à cette époque à un journaliste “Je ne veux pas jouer 10 ans en NBA et mourir à 40 ans d’une crise cardiaque.” En janvier 1988, il décède sur un terrain de basket en jouant avec des amis … d’une crise cardiaque. Il avait 40 ans et venait d’intégrer le Hall of Fame après avoir joué … 10 ans en NBA. Mais plutôt que de terminer ce papier sur cette cruelle et sidérante prédiction, rendons hommage à l’un des plus grands meneurs de l’histoire de la NBA, un showman au look et au style improbables, dont le numéro a logiquement été retiré à Salt Lake City. Pete Maravich, c’était du talent et du spectacle.

On se retrouve prochainement pour une nouvelle série d’anecdotes NBA autour des cartes de MyTeam. Nous parlerons notamment de LeBron James !

