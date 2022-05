NBA 2K22 : Un vent de folie dans MyTeam

Présentes sur MyTeam depuis plusieurs années, les cartes Out of Position font partie des classiques du jeu maintenant. Elles marquent un tournant dans l’année, sont rejetées par certains, très attendues par d’autres et changent le jeu. On vous explique pourquoi !

Les cartes Out of Position © 2K

On ne vous apprend rien, dans le basket, chacun occupe un poste, un rôle sur le parquet, en fonction de ses points forts et points faibles, de la taille, de la vitesse, etc. Et les joueurs, même s’ils peuvent être capables de polyvalence, sont bien identifiables pour cela. Stephen Curry est un meneur, Feu Kobe était arrière, Pippen jouait ailier, Anthony Davis est poste 4 aux Lakers et le grand Bill Russell jouait pivot, immense tour de garde dans la défense, perturbateur sous la raquette en attaque. Avec la série Out of Position, les cartes sont rebattues sur MyTeam. Vous voulez jouer un golgoth en meneur, qui avancera à 2 à l’heure mais écrasera tout le monde sur son passage ? OK. Vous voulez jouer un petit modèle d’un mètre soixante en défense ? Euh, why not… Out of Position , c’est ça. Prendre un joueur, le mettre à un tout autre poste et voir si la mayonnaise prend chez les joueurs, si la méta explose. Et c’est souvent le cas.

Jimmy Butler © 2K

On sait à peu près quand arrivent ces cartes dans MyTeam : après le tournoi majeur annuel esport sur le jeu. Tydebo a gagné pour la seconde année consécutive sur next gen, SplashEdition s’est imposé sur current gen. Les choses sérieuses étant passées, place au délire. Attendre la fin des compétitions 2K pour lancer ce genre de cartes farfelues est bien la preuve qu’elles bouleversent la méta, la cassent diront certains. Ces cartes marquent donc la dernière ligne droite du jeu qui s’éteindra fin juillet avec une pluie de cartes 99 pour laisser place au jeu suivant. On peut donc les voir arriver avec un brin de tristesse en se disant que le temps passe si vite et qu’il faudra bientôt recommencer. Ou s’en moquer et en profiter. Notez que certaines de ces cartes farfelues peuvent arriver dans les séries Flash / Glitch. C’était notamment le cas du géant Hakeem Olajuwon ailier ou Giannis meneur sur 2K20

Giannis dans NBA 2K20 © 2K

Le 25 mars 2022, la première série Out of Position de 2K22 est arrivée. Au programme : Michael Jordan 99 meneur, une excellente carte, Giannis 99 en arrière, le rookie des Cavs Evan Mobley de même, AD en ailier, l’immense Sabonis en meneur ou le petit Boykins en pivot. Il y a de tout dans cette série : des cartes très performantes (MJ, Giannis sont en haut des tiers lists actuelles, AD n’est pas loin), d’autres moins (DeRozan ou Butler sont aux fraises).

Disons le franchement, ces cartes sont très populaires chez beaucoup de joueurs. Elles brisent la routine. Jouer AD en arrière est original et change drastiquement de son usage habituel par exemple. Elles sont souvent très fun. Muggsy en pivot était étonnamment très efficace et grisant sur 2K21 malgré ses 1m60 ! Mais elles sont surtout très fortes si vous les utilisez sur les postes extérieurs, surtout en meneurs. C’est là qu’on peut évoquer un cataclysme dans la méta. Si les joueurs utilisent des meneurs historiques le reste de l’année, ils vont privilégier surtout ceux qui sont un peu plus grands, plus athlétiques que la moyenne. Ainsi, Cade Cunningham est bien plus coté que Chris Paul, Ja Morant ou Damian Lillard. On préférera un LaMelo Ball ou un Lonzo Ball à un Steph Curry. Alors imaginez le carnage quand des joueurs massifs arrivent sur ce poste avec les cartes Out of Position… Giannis, PG13, KD, Draymond Green, Blake Griffin, LeBron… Ces joueurs sont recherchés, coûteux, mais ils s’imposent dans la grande majorité des équipes en multijoueurs, si bien que posséder un géant en poste 1 et aucun vrai meneur devient la norme dans les derniers mois de MyTeam. Les joueurs en raffolent, car outre le fait d’être bien plus athlétiques, ils sont aussi très connus des utilisateurs qui les manient tout le reste de l’année à d’autres postes. Un amoureux de LeBron retrouvera son joueur fétiche au cœur de l’animation, capable de percer les défenses tout en jouant le chef d’orchestre. Pas besoin d’aller le chercher sur le parquet, il est déjà à la baguette.

Le populaire Turkoglu en meneur sur 2K21 © 2K

C’est aussi pour cela que les cartes Out of Position sont rejetées par d’autres joueurs, des puristes. Difficile en effet de trouver du sens à voir Sabonis en meneur ou Butler en poste 5. La NBA a une histoire qu’il est bon de respecter même si 2K ne fait offense à personne. Disons plutôt que cela rend les choses moins réalistes en multi. Ce qui fait tant plaisir à certains avec les grands meneurs, peut en faire rager d’autres. Quelle place pour les Frazier, CP3, Curry, Stockton, Thomas, quand on peut prendre Giannis et faire un gros tout droit direction d’arceau ?

Alors on peut jouer les tatillons et reconnaître que ces cartes ne s’éloignent pas systématiquement de la réalité. Lors de l’obtention de leurs titres, les Warriors donnaient souvent à Draymond Green un poste de meneur dans certaines remontées de la balle, distribuant à KD, Curry ou Klay. LeBron a joué à chaque poste. Simmons est très grand et jouait meneur aux Sixers. Magic a joué un match de finale NBA en pivot et a été incroyable. Quant à Muggsy Bogues… bon, ok, il n’a jamais joué pivot.

Dans 2K21, la meilleure carte de Magic était aussi pivot © 2K

Notons un élément très positif avec l’arrivée de ces cartes dans 2K22 : les développeurs y vont en douceur. En effet, au lieu de balancer du gros meneur directement, ils ont plutôt opté pour les postes 2 et 3 avec Ben Wallace, Evan Mobley et Anthony Davis. Le seul meneur farfelu que nous avons eu dans cette première série est MJ, monstrueux certes, mais qui n’est par contre pas un grand gabarit. D’ailleurs le G.O.A.T. a joué à ce poste à de nombreuses reprises au cours de sa carrière et avait une carte Invincible meneur l’an passé. Certes le Lituanien Sabonis fait passer la Montagne de Game of Thrones pour un nain de jardin, mais c’est une carte rubis, intéressante, mais bien inférieure à de vrais meneurs / arrières comme Doncic 99, Cade 97, les Ball, Magic 98 ou Wade 98 qui sont les plus en vue actuellement.

Sabonis en impose en meneur © 2K

Attendons nous à d’autres cartes Out of Position, d’autres folies pimentant le mode dans les prochains mois.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !