Les 75 meilleurs joueurs all time : les grands absents

À chaque liste élisant le gratin du gratin, il y a des mécontents. Ballon d’Or, All-Star Game, Oscars, Molières, bal de promo de la fin du lycée. Ça ne va jamais et souvent à raison. Trop de candidats, pas assez d’élus. La nouvelle liste dévoilée par la NBA ne déroge pas à la règle et fait sérieusement grincer des dents. On vous dit pourquoi et comment jouer les grands absents sur NBA 2K22, dans le mode MyTeam, histoire de vous venger en leur faisant honneur virtuellement.

C’est quoi cette liste ?

En 1996, la NBA a révélé les 50 meilleurs joueurs de son histoire à l’occasion de ses 50 ans. Une liste cohérente dominée par le Divin Jordan, mais marquée par les absences de Bernard King, David Thompson, Dennis Johnson, Alex English ou encore Joe Dumars. Cette année, pour les 75 ans, année festive où auront lieu moult célébrations et événements forts sympathiques, la NBA a fait voter pour nommer les … 75 meilleurs joueurs. Simple. Et comme il y a eu deux ex aequo, il y en a en fait 76. Basique.

Iverson dans les 75 © 2K

Les votants étaient des joueurs, anciens ou actuels, hommes et femmes, des coachs, des figures majeures de la ligue et des journalistes. Une liste restreinte, prestigieuse, de 88 noms, qui a globalement fait les choses correctement en prenant soin de faire quelques sorties de piste.

Une chose est à noter : la cohérence assumée avec la liste précédente. Tous les 50 noms figurant dans la liste de 1996 sont de retour. Pas de retouche, même si certaines s'imposaient probablement, pour avoir une liste plus raccord avec 75 ans d’histoire. On efface pas un nom écrit précédemment. De fait, des légendes oubliées par les plus jeunes s’y trouvent, une bonne occasion de se les rappeler à nous. Même des joueurs absents de MyTeam qui laisse pourtant une grande place aux vieux de la vieille. Les 25 (26) places restantes concernaient donc des joueurs évoluant depuis 1996, et ça faisait sacrément du monde ! Forcément, il a fallu faire des choix, trancher dans le lard. Certains étaient évidents : Kobe, LeBron, Shaq, Duncan, Olajuwon, Nash. Certains, forcément, allaient encore être actifs sur les parquets, être retraités n’étant pas une condition. De fait, on peut compter 11 joueurs encore en activité dans la liste des 75 (et 11, ça fait beaucoup).

Kareem Abdul-Jabbar, l'évidence © 2K

Quand cette liste a été dévoilée dans son entièreté, ce sont surtout les absents qui ont fait parler. Certains étonnent vraiment. Par ricochet, certains noms présents interrogent. C’est avec eux que nous allons commencer. Les fameux “Mais qu’est ce qu’ils font là eux ?”

Harden et Melo contestés, Davis et Lillard en intrus

Voilà, c’est dit. Cela peut surprendre, surtout pour Carmelo Anthony, qui sera fort logiquement Hall of Fame, et qui fait partie des meilleurs scoreurs de l’histoire de la ligue (avec une carrière à rallonge, faut bien l’avouer). Mais l’ancienne star des Nuggets et des Knicks n’a aucune bague ni même titre de MVP. Il doit sa place à la longévité et ses quatre médailles d’or olympiques (gagnées avec une sélection qui roule très souvent sur le tournoi). Harden a également un palmarès vierge et un casier déjà chargé (sa prise de poids, non-respect du protocole sanitaire, son départ des Rockets…) qui joue contre lui. Certes, il est monstrueux mais est-ce suffisant pour qu’il fasse partie de la fête ? Bof. Y voir Paul Pierce ou Ray Allen (mais ça fait sacrément plaisir) n'était pas assuré à 100% et peut se discuter aussi.

Vince Carter oublié © 2K

Si tous ces noms reviennent plus ou moins souvent, ceux d’Anthony Davis et de Damian Lillard sont systématiques. Concernant AD, l’ex Pelicans est une machine, mais il arrive trop tôt dans cette prestigieuse liste. The Brow n’a que 28 ans, un titre NBA, une médaille d’or aux JO et un sacre mondial. C’est déjà très fort, mais il avait encore le temps d'écrire d’autres lignes à son palmarès avant de rejoindre la liste, privant ainsi un autre joueur retraité d’une reconnaissance méritée. D’autant qu’il est souvent blessé et qu’il a boudé un an aux Pels de manière lamentable.

Pour Dame D.O.L.L.A. est un grand meneur, indéniablement, un joueur ultra clutch et donc spectaculaire, un leader (par la force des choses puisqu’il est seul à Portland), un showman. Ok. Mais il n’a aucun titre en NBA et n’a jamais porté son équipe jusqu’à une finale de conférence par exemple. Deux fois champion de la Northwest Division seulement. Franchement, c’est vraiment sur Lillard que les votants ont craqué. Alors qu’il y a des mecs multi titrés sur le bas côté. Mais qui sont-ils d’ailleurs ? Présentation !

Klay Thompson © 2K

Klay Thompson et Joe Dumars, des talents que l’on ne veut plus voir

C’est du côté de San Francisco que l’annonce de la liste a provoqué le plus de remous. Dans un message, que nous ne vous proposerons pas ici, histoire de ne pas salir vos yeux innocents, Klay Thompson a enchaîné, avec grâce, quelques tendres insultes suite à son absence. Il s’est montré franchement peiné, parlant de “manque de respect”. Et il a raison. L’arrière des Warriors fait partie des meilleurs et il a un palmarès plus que solide : champion olympique, champion du monde, 3 fois champion NBA pour 5 finales jouées. Son absence lors de celle de 2016 (associée à celle de KD) a condamné son équipe face aux Raptors. Le problème de Klay, c’est qu’il était, à son prime, dans l’ombre du génie Curry, de l’incontrôlable Draymond Green et de la superstar Durant. Mais Klay était capable de claquer 60 points, de sauver son équipe quand les autres stars flanchaient. Lourdement blessé depuis 2 saisons, il méritait largement cet honneur, telle une main tendue pour le pousser un peu plus vers un retour sur les parquets. Son absence n’est pas logique et fait penser à celle de Joe Dumars, l’arrière des bad boys de Detroit dans les années 90 : super joueur, pièce essentielle d’une équipe très forte, mais plus calme, plus intelligent que le reste d’un roster bagarreur, braillard et donc plus exposé. Mais rappelons-nous : playoffs 1990, les Bulls favoris n’arrivent à rien face aux Bad Boys de Detroit car l’icône absolu de son temps, Michael Jordan, se mange un mur, pendant toute la série. Joe Dumars. Jordan ne croisera que très rarement une si grande opposition. Payton peut-être ? Et encore…

Chris Mullin

Avant Klay, il y a eu un autre arrière très doué à Golden State, Chris Mullin, membre de la célèbre Dream Team de 1992. Un fabuleux shooteur à trois points. Dans les joueurs des années 1980-1990, il fait clairement partie des absents les plus étonnants. La raison est assez simple : il jouait dans une équipe dans le creux de la vague, loin de jouer, à cette époque, les premiers rôles. Les Warriors, c’étaient plutôt des loosers qui portaient l’héritage de Wilt et Barry et qui devaient se farcir l'incontrôlable et génial Sprewell. Une franchise où de très bons joueurs passaient en coup de vent. Mullin y est resté. Sa renommée aurait peut-être pu être tout autre en allant ailleurs.

Dikembe Mutombo © 2K

Dans une dimension parallèle...

... Anthony Davis est sélectionné mais pas Dwight Howard ni Dikembe Mutombo. Incroyable non ? Mais pourtant vrai. Cela a beaucoup fait réagir la toile qui a notamment comparé les deux actuels joueurs des Lakers, Davis et Howard (au moment où ils se sont bousculés sur le banc en plein match) : Dwight l’ancien Magic a meilleur palmarès et meilleurs stats en carrière (même si beaucoup le détestent et qu’il est ingérable). Finalement, des trois, c’était Mutombo qui devait être cité en premier. Le Congolais est devenu l’incarnation des Hawks, effaçant Bob Pettit. Il est considéré comme le meilleur défenseur des années 90 derrière Olajuwon. Un adversaire tenace, rugueux. Un symbole de réussite pour tout un continent. Un joueur très apprécié. Un modèle pour beaucoup.

Tracy McGrady © 2K

L’important, c’est de gagner

Sauf pour Harden, présent dans la liste sans titre. C’est néanmoins ce qui a été reproché à trois joueurs que l’on aurait pu voir dans les 75 : les arrières showmen Tracy McGrady et Vince Carter et le meneur Derrick Rose. Les deux premiers ont enchaîné les paniers, fracassé les défenses mais n’ont jamais su porter leur équipe vers le titre. Soit. Mais pour Rose, pas loin d’un sacre avec les Bulls et Noah, c’est différent. Plus délicat. Plus injuste.

Voilà des années qu’on ne cesse de dire que Derrick Rose aurait pu marquer de manière indélébile le microcosme prestigieux des meneurs en NBA, que ses blessures ont tout gâché mais qu’il a un mérite monumental d’être revenu à ce niveau malgré tout, après avoir touché les cieux à Chicago. Et il n’est pas dans les 75. Lillard oui. Pas Rose. Mais enfin ?! Pour que l’histoire soit encore plus belle, parce qu'il le mérite amplement, autant dans l’attitude que pour son talent. D-Rose a été la première superstar des Bulls de l’ère post-Jordan, chose loin d’être évidente à accomplir.

Tony Parker © 2K

Tony Parker

Pour nous Français, le seul absent qui mérite d’être cité, c’est bien TP. L’ancien meneur des Spurs a été snobé en beauté, malgré ses 4 titres NBA (!). On ne veut pas insister (surtout qu’on l’adore) mais c’est 4 titres NBA de plus que Lillard… D’autant que Parker a également été MVP des finales en 2007. Son absence interpelle, et une seule raison est avancée : il n’est pas Américain.

Manu Ginobili © 2K

Un peu trop de chauvinisme

C’est le grand reproche fait à cette liste. À l’heure où la NBA s’ouvre plus que jamais au reste du monde et compte des méga stars qui ne jouent pas pour la bannière étoilée (Jokic, Doncic, Gobert, Giannis, Embiid, Simmons...), la liste des 75 ressemble à un repli chauviniste incompréhensible. Il n’y a en effet que trois joueurs internationaux : Giannis, Nowitzki, Nash. Ajoutons à cela 3 bi-nationaux (Olajuwon, Ewing, Duncan). Ça fait peu. Surtout quand on voit qui reste le carreau. Outre Tony Parker, parmi les oubliés, on peut compter Manu Ginobili et Pau Gasol qui avaient clairement leur place.

Derrick Rose © 2K

Vengez les sur MyTeam

Vous voulez jouer ces incompréhensibles exclus dans le mode MyTeam ? Aucun souci, la plupart sont des habitués du mode, ont et auront des cartes les mettant à l’honneur. C’est déjà le cas de Vince Carter qui a une solide carte 95, tout comme Chris Mullin via les jetons (excellente carte au passage). Dwight Howard a une carte Signature depuis le début de la saison 2. Doncic dispose d’une carte événement liée à sa présence sur la jaquette du jeu. Ginobili a eu une solide carte rubis. Notons enfin qu’à la sortie de NBA 2K22, chaque franchise a eu une série de cartes comprenant certains joueurs mythiques de son histoire. On retrouve quasiment tous les joueurs cités dans cet article, dont notre Tony Parker national.

Pour le fun, voici une petite équipe qui fera largement le ménage en ce début de MyTeam avec nos fameux oubliés : Derrick Rose 93 flash, Chris Mullin 95 token, Vince Carter 95 dunktober, Bernard King 96 reward et Dwight Howard 95 Signature.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !