NBA 2K22 MyTeam : Une saison 5 made in Power

Maintenant que la collection NBA75 est terminée, on peut noter que leur look est différent pour chaque décennie et qu’elles représentent plus que de simples cartes à acheter quand elles sont méta puis à lourder quand elles ne le sont plus. Elles symbolisent l’histoire de la ligue. Très peu ont été vraiment bonnes, à l’exception de la 93 de Mikan ou de la 98 de Chamberlain. Les amoureux de la NBA se laisseront tenter par certaines, gardées précieusement comme des totems (coucou Walt Frazier).

Maintenant que la collection NBA75 est terminée, on peut noter que leur look est différent pour chaque décennie et qu’elles représentent plus que de simples cartes à acheter quand elles sont méta puis à lourder quand elles ne le sont plus. Elles symbolisent l’histoire de la ligue. Très peu ont été vraiment bonnes, à l’exception de la 93 de Mikan ou de la 98 de Chamberlain. Les amoureux de la NBA se laisseront tenter par certaines, gardées précieusement comme des totems (coucou Walt Frazier).

Maintenant que la collection NBA75 est terminée, on peut noter que leur look est différent pour chaque décennie et qu’elles représentent plus que de simples cartes à acheter quand elles sont méta puis à lourder quand elles ne le sont plus. Elles symbolisent l’histoire de la ligue. Très peu ont été vraiment bonnes, à l’exception de la 93 de Mikan ou de la 98 de Chamberlain. Les amoureux de la NBA se laisseront tenter par certaines, gardées précieusement comme des totems (coucou Walt Frazier).