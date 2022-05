NBA 2K22 MyTeam : Une saison 6 généreuse !

La saison 6 de MyTeam anime le quotidien de ces joueurs et touche presque à sa fin. Alors qu’elle avait laissé perplexe grand nombre d’amoureux du mode, elle s’avère finalement très réussie et pourrait sans doute être perçue comme la meilleure depuis l’apparition des saisons dans NBA 2K . On vous explique pourquoi.

Josh Giddey © 2K

L’étonnant choix Josh Giddey

L’annonce de cette saison 6 a surpris par son contenu. La récompense ultime, de niveau 40, est une carte 99 de Josh Giddey, le rookie des décevants Thunder, une des pires équipes de la ligue cette année, malgré la bonne volonté de ses jeunes prometteurs. Giddey en fait partie, lui qui est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à réaliser un triple-double (performance qu’il a reproduit avant de se blesser). Pourtant, Giddey niveau 40 en a déçu plus d’un lors de son annonce. La raison est simple, les rewards ultimes concernent généralement des grands joueurs, des icônes passées, des talents actuels confirmés. Si 2K garde les meilleurs pour les paquets, nous avions toujours eu des noms ronflants. Du Curry, de l’Amiral, du Griffin ou du Ray Allen. Là, il s’agit d’un rookie, et pas forcément celui qui est perçu comme le meilleur. Giddey a même terminé dans les choux pour le prix de rookie de l’année, très loin derrière Scottie Barnes, le vainqueur, Evan Mobley, Cade Cunningham, Franz Wagner et autres. Mais il y a néanmoins des éléments pouvant expliquer ce choix : Giddey n’avait eu qu’une carte Améthyste et surtout son équipe n’allant pas en playoffs, il n’aurait pas eu l’occasion d’en avoir au cours d’une saison mettant en avant la phase finale de la NBA justement, contrairement à Barnes ou Mobley, encore en lice lors de la sortie de Zero Gravity . Giddey a également un profil qui peut plaire au joueur : c’est un meneur de grande taille, gros marqueur, bon dunkeur et joueur qui a tout de même marqué la saison régulière pour ses performances.

De toute façon, on peut imaginer que les autres rookies stars de la saison vont avoir de très grosses cartes Dark Matter donc pas de scandale. Le reste des joueurs rewards dans la montée de niveau n’était pas folichon, à l’image de Luis Scola, légende argentine mais peu apprécié des joueurs de MT, étant vraiment trop lent (malgré un bon shoot). On aurait pu imaginer une thématique rookies avec des rewards sur des nouvelles têtes de la ligue, notamment ceux qui ne vont pas en playoffs comme Austin Reaves des Lakers ou Jalen Green des Rockets. Nous avons tout de même eu l’Allemand des Sonics Detlef Schrempf, un joueur et une carte sympathiques.

Les cartes Play-in © 2K

Les défis et cartes Playoffs

La saison Zero Gravity fait un logique focus sur les playoffs, et il le fait bien ! On pourra regretter l’absence de défis Moments of the Month, notamment pour aller choper des joueurs exclus des playoffs, mais ils ont été remplacés par des défis quotidiens liés aux différentes phases de la compétition. Des défis franchement pas chiants assurant des récompenses très sympas ! Après le premier tour, nous avons donc eu 8 cartes offertes dont 5 Dark Matter. Parmi elles, deux étaient vraiment méta, Marcus Smart (élu défenseur de l’année) et surtout Mikal Bridges, un Kawhi Leonard gratuit fort bienvenu. Pour les autres, il est très cool de les avoir dans sa collection, car ce sont de bons joueurs qui font le show en NBA comme Jalen Brunson des Mavs ou le phénomène des Warriors Jordan Poole. Notez que 4 cartes avaient également été offertes à la fin du play-in, dont Bruce Brown des Nets ou Herbert Jones des Pels. De quoi lier encore plus MT à la NBA de tous les jours. Des défis et cartes sont prévus jusqu’à ce qu’une franchise soulève le trophée final. Une excellente chose !

Les 8 cartes Premier tour des playoffs © 2K

L’agenda qui fait du bien

Il n’y a pas qu’avec les playoffs que MT s’est montré généreux avec les joueurs cette saison. 2K a mis en place un agenda avec 2 défis par carte, un pour débloquer la carte suivante, un autre pour choper de l’XP. C’est une sorte de calendrier de l’Avent qu’ils devraient inscrire dans la durée sur le mode tant il est sympathique. On commençait avec des cartes Gold jusqu’à l’ultime cadeau, une Dark Matter. Dans le lot, on a récupéré très facilement d’excellentes cartes pour les Budget Team mais aussi des cartes très viables niveau méta, comme la carte 93 de Robert Covington, vraiment craquée.

Les cartes TakeOff ou les Dark Matter à petit prix

Les cartes du mardi font dans la nouveauté cette saison. Plutôt que d’avoir 4-5 cartes lambdas qui intéressent peu, 2K sort les cartes TakeOff, une diamant, une diamant rose, une opale et une dark matter. Le paquet n’est pas donné (50k MT par exemple) mais vous avez autant de chance d’avoir la diamant que la dark matter. Sympa. Là où nous pouvons étaler notre satisfaction c’est que certaines sont vraiment excellentes. Draymond Green 99 ou Jayson Tatum 99 font partie des meilleures cartes, ce qui est rare pour une série du mardi, Derrick Rose 99 est loin d’être ridicule… et elles coûtent moins chères que les autres cartes 99 ! C’est la cerise sur le gâteau.

Jayson Tatum © 2K

Le début du endgame et les premières cartes Invincible

Cette saison marque logiquement ce que les joueurs qualifient de “endgame”. Aucun lien avec Thanos. Il s’agit de la fin de MT qui approche doucement avec des cartes puissantes qui viennent bouleverser en profondeur la méta. Les autres années, il s’agissait de cartes Out of Positions complètement farfelues et craquées qui envoyaient des géants au poste de meneur, etc. Comme nous l’avons expliqué dans un article précédent , 2K n’a pas tout détruit avec la première série de cartes Out of Positions, ni avec les cartes Glitch suivantes même si Ben Simmons 99 meneur est de la partie. Il n’a pas réussi à déloger MJ ou Doncic parmi les postes 1 indiscutables par exemple, et c’est une bonne chose.

L'Invincible Shaq © 2K

Autre signe du endgame, l’arrivée des cartes Invincible. D’un point de vue personnel, partagé par beaucoup, cette série de cartes, apparue dans 2K21, est la plus belle du jeu. Le look y est très soigné, avec une police des plus classes, une photo du joueur en jeu au premier plan, son portrait en arrière plan et une couleur unique pour chacun. A côté de l’esthétisme, elles assurent surtout niveau stats avec du 99 quasiment partout. C’est Nowitzki qui a eu le droit à la première de ce 2K22, sans bouleverser la méta. La seconde a fait tout l’inverse : à l’heure où nous écrivons ces lignes, la Shaq Invincible est la meilleure du jeu. Un vrai déménageur breton capable de porter le camion à bout de bras. Les Invincibles (qui ne concernent que les plus grands joueurs de l’histoire de la NBA) vont pleuvoir dans les semaines à venir, permettant aux 99 classiques, toujours plus nombreuses, d’être bien plus abordables sur le marché des enchères. Espérons de nouvelles têtes parmi les Invincibles, des absents sur 2K21 : Sam Jones, décédé le 30 décembre 2021, Devin Booker pour sa superbe saison, ou Jermaine O’Neal, trop souvent sous-estimé à cause de la terrible bagarre d’Auburn Hills dont nous vous avions parlé par le passé .

Dennis Rodman offert pour Pâques © 2K

Les meilleurs cartes du moment

Terminons avec un point sur les meilleures cartes actuelles sur le jeu. Côté meneurs, nous l’avons déjà dit : Michael Jordan Out of Position est le must have absolu, secondé par Luka Doncic Power Within. D’Angelo Russell est un excellent choix très peu coûteux. En poste 2, un autre Russell s’illustre, le moins connu Cazzie, qui a une carte 98 craquée. Zach LaVine Zero Gravity est une très bonne option tout comme Julius Erving TakeOff (elles sont décidément vraiment bien ces cartes TakeOff). En poste 3, sautez sur le très complet Tatum ou sur Draymond Green, ainsi que sur la Glitch de Larry Bird qui étonne. La Limited et très rare Carmelo Anthony est une carte fabuleuse, certainement la meilleure à ce poste mais elle coûte un bras (pas autant que MJ qui part parfois à plus de 10 millions de MT…). Même constat pour la 99 de Kevin Durant. En poste 4, Blake Griffin Zero Gravity est géniale, Jermaine O’Neal le talonne, la Draymond Green citée en poste 3 est top aussi en ailier fort, et en moins coûteux, Thon Maker, Danny Ferry ou Jonathan Isaac. Terminons avec les pivots : Shaq bien évidemment, mais aussi Dino Radja TakeOff, David Robinson 98, voire même Jack Sikma qui coûte pas grand chose. Voilà de bonnes pistes pour casser la baraque.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !